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Квартиры в Жабляке, Черногория

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Жабляк, Черногория
Квартира 2 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
Уникальная возможность приобрести квартиру в новом доме в Жабляке — здание Razverše. Здание …
$185,322
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Квартира 3 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 3 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Предлагается к продаже полностью отремонтированная квартира площадью 95 м², расположенная на…
$323,085
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Квартира в Жабляк, Черногория
Квартира
Жабляк, Черногория
Жабляк, Дурмитор – 1 500 м над уровнем моря; нетронутая природа, чистый горный воздух, сосно…
$5,89 млн
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Жабляк, Черногория
Квартира
Жабляк, Черногория
Площадь 250 м²
Продаётся или сдаётся новый ресторан в отличном месте в Жабляке. Площадь здания — 250 м², вы…
$709,020
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Квартира 2 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
Квартира находится в самом сердце Подгорицы, в окружении всех ключевых объектов: кафе, ресто…
$253,918
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
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Квартира 1 комната в Жабляк, Черногория
Квартира 1 комната
Жабляк, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Красиво оформленная однокомнатная квартира на продажу в Жабляке, расположенная всего в 3 мин…
$147,710
НДС
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Квартира в Жабляк, Черногория
Квартира
Жабляк, Черногория
Площадь 105 000 м²
Продаётся привлекательный земельный участок площадью 105 000 м², расположенный в Рудинице, о…
$1,84 млн
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Квартира 2 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Продается люксовая трехкомнатная квартира в Жабляке в новостройке в самом центре города. Ква…
$180,192
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Квартира 2 спальни в Жабляк, Черногория
Квартира 2 спальни
Жабляк, Черногория
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Продается роскошная трехкомнатная квартира в Жабляке в новом доме в самом центре города. Ква…
$180,096
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Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Жабляк, Черногория
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Жабляк, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Продажа таунхауса на 2 этажа площадью 45 кв м, полностью укомплектованного мебелью и посудой…
$108,194
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