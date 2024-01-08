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Квартиры
Квартиры в Рисан, Черногория
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49 объектов найдено
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Квартира 1 ванная
Рисан, Черногория
1
23 м²
А11-065. Квартира-студия в самом центре города Рисан Продается - квартира-студия площадью 23…
€55,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Рисан, Черногория
1
1
New Apartments in Risan: The small town of Risan is the oldest settlement in the Bay of Koto…
€140,389
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рисан, Черногория
2
1
3
Risan Apartment on the Bay: Set on the front line of the bay lies an exciting new developmen…
€248,800
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Рисан, Черногория
1
1
3
Risan Apartment on the Bay: Set on the front line of the bay lies an exciting new developmen…
€150,500
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Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
3
67 м²
Квартира на первой линии от моря, Рисан. Площадь квартиры 67 м2, высокий первый этаж Структу…
€163,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Рисан, Черногория
1
1
3
New Apartments in Risan: The small town of Risan is the oldest settlement in the Bay of Koto…
€140,389
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Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
1
1
54 м²
1
Продается участок в Бечичи общей площадью 9 417 м².В настоящее время этот участок имеет урба…
€164,520
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
1
1
54 м²
Продается 1-комнатная квартира площадью 53 м2, которая расположена на 5 этаже строящегося ко…
€159,036
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
1
1
48 м²
Продается 1-комнатная квартира площадью 53 м2, которая расположена на 5 этаже строящегося ко…
€140,389
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
1
1
54 м²
2
Сдается на длительный срок красивая квартира с двумя спальнями в Бечичи. Квартира располож…
€170,004
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
1
1
59 м²
2
Сдается на длительный срок красивая квартира с двумя спальнями в Бечичи. Квартира располож…
€183,055
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
1
1
58 м²
1
Сдается на длительный срок красивая квартира с двумя спальнями в Бечичи. Квартира располож…
€176,910
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря
Рисан, Черногория
1
48 м²
Бока Которская бухта, район Рисан. Новые квартиры в жилом комплексе с отдельной территор…
€140,389
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Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море
Рисан, Черногория
2
1
48 м²
A11-055. Brand new apartments in Risan The small town of Risan is the oldest settlement in t…
€141,000
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Квартира
Рисан, Черногория
23 м²
НОМЕР 5653 Продается студия в Рисане недалеко от моря. Квартира площадью 23 м2 без террасы р…
€63,000
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Студия 1 комната с мебелью, в центре города, с видом на горы
Рисан, Черногория
1
1
22 м²
Предлагаем на продажу уютную студию в каменном доме в самом центре Рисана. Квартира площадью…
€65,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
1
48 м²
НОМЕР 5618 Продажа квартир в новом комплексе в Которе, Рисан. Комплекс расположен в непосред…
€140,389
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Квартира 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
4
3
Продается недавно построенная квартира с 1 спальней и фантастическим видом на море, располож…
€400,000
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Агентство
AMFORA REAL ESTATE
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Многоуровневые квартиры 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Рисан, Черногория
3
2
97 м²
Квартира в закрытом комплексе с двумя бассейнами в Рисане Расстояние до пляжа - 200м. Обща…
€150,000
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Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
2
1
57 м²
3
A11-031. Двухкомнатная квартира в РизанеПродается квартира с одной спальней в Ризане. Площад…
€119,000
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Квартира
Рисан, Черногория
27 м²
Недвижимость на продажу в Черногории - Квартиры на продажу в полностью отремонтированном тра…
€345,000
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Квартира 2 спальни с парковкой
Рисан, Черногория
3
1
89 м²
D11-017. Квартира рядом с пляжем в РизанеПродается квартира в жилом комплексе, закрытая на п…
€147,000
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Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
1
89 м²
NUM 5283 Квартира на продажу в Ризане в тихом месте недалеко от моря. Квартира имеет площадь…
€160,000
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Квартира 3 спальни с видом на море
Рисан, Черногория
4
2
112 м²
1
А5-290. Трехкомнатная квартира в первой линии, StrpПродается трехкомнатная квартира на перво…
€324,000
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Квартира 2 спальни с видом на море
Рисан, Черногория
3
2
70 м²
2
A5-284. Двухкомнатная квартира в РизанеПродается двухкомнатная квартира в Ризане Квартира 2…
€140,000
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Квартира с видом на море
Рисан, Черногория
65 м²
А5-277. Двухкомнатная квартира с видом на море, РисанПродается уютная квартира общей площадь…
€135,000
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Многоуровневые квартиры 3 спальни с мебелью, с парковка
Рисан, Черногория
4
2
97 м²
Продается квартира с 3 спальнями, общей площадью 97 кв. метров, в городе Рисан, Боко-Которск…
€140,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Рисан, Черногория
4
2
97 м²
4/4
A5-268. Трехкомнатная квартира в комплексе, РисанПродается квартира общей площадью 97м2 в кл…
€140,000
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Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2
2
92 м²
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная примерно в 500 м от моря, в небольшом жилом …
€233,900
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Квартира 2 спальни
Рисан, Черногория
2
2
92 м²
Роскошная двухкомнатная квартира, расположенная примерно в 500 м от моря, в небольшом жилом …
€217,500
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