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Квартиры с бассейном в Черногории

Подгорица
254
Херцег-Нови
172
Улцинь
4
Рисан
57
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777 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 54 м²
Будва. Центр. Квартира с одной спальней в элитном комплексе Тре Кане Расстояние до моря 50м…
$282,686
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Многоуровневые квартиры в Добра Вода, Черногория
Многоуровневые квартиры
Добра Вода, Черногория
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
ID-2026 Двухуровневые квартиры с одной спальней в доме с бассейном в курортном поселке До…
$135,324
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 3 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 3 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 3
Площадь 158 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартира с тремя спальнями в престижном комплексе с бассей…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/10
ID-2052 Апартаменты 1+1 и 1+2 по доступным ценам в новом жилом комплексе с бассейном в Ба…
$106,880
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Peters Group Real Estate
Языки общения
English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Вашему вниманию представляем VIP апартамент в резеденции на полуострове Завала в Будве.Кварт…
$269,980
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 1
Недвижимость, ЧерногорияПредлагаем вам однокомнатную квартиру площадью 59.22 м² в эксклюзивн…
$200,802
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AMFORA REAL ESTATE
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English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Mrcevac, Черногория
Квартира 2 спальни
Mrcevac, Черногория
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Тиват. Новый многоквартирный жилой комплекс с двумя открытыми бассейнами в непосредственной …
$224,168
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Квартира 2 спальни в Boreti, Черногория
Квартира 2 спальни
Boreti, Черногория
Количество спален 2
Площадь 168 м²
Будванская ривьера. Элитный пентхаус от владельца-Застройщика, который строит потрясающие ж…
$629,213
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартира с двумя спальнями в новом жилом комплексе с ба…
$429,218
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Квартира 3 комнаты в Печурице, Черногория
Квартира 3 комнаты
Печурице, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 4
Апартамент с прекрасным видом на море в комплексе Sveti Luka – 4 этаж – 75 m2 – с мебелью – …
$219,170
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Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 3/4
Two-Bedroom Apartment in Porto Montenegro, Ksenija Building     •    Total area: 110 m². …
$1,09 млн
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Квартира 3 спальни в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 3 спальни
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Лот 2708 Описание Бока Которский залив, район Ораховац. Квартира с тремя спальнями с видом…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Будванская ривьера, район Бечичи. Квартиры в новом элегантном жилом комплексе с бассейном Р…
$187,688
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Квартира 3 спальни в Радовичи, Черногория
Квартира 3 спальни
Радовичи, Черногория
Количество спален 3
Площадь 202 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$1,46 млн
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Квартира 1 спальня в Радовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Радовичи, Черногория
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Тиватская ривьера, полуостров Луштица. Новые квартиры от Застройщика Застройщик предоставля…
$718,427
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Квартира 2 спальни в Пржно, Черногория
Квартира 2 спальни
Пржно, Черногория
Количество спален 2
Площадь 71 м²
Будванская ривьера, посёлок Пржно. Квартира с спальнями в престижном жилом комплексе с бассе…
$168,934
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с бассейном Расстояние…
$113,477
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Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Бока Которская бухта, город Херцег Нови. Квартиры в удобном жилом комплексе с бассейном. По…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 1 спальня
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Апартаменты с 1-2* спальней и видом на море в живописном комплексе с бассейном (Ораховац, Бо…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 52 м²
Этаж 3
Квартира, Бечичи, комплекс Belvedere Квартира площадью 52 м² с шикарным видом на море в э…
$165,791
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Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Тиват, район Synchro. Элитный клубный дом Покупатель освобождён от уплаты государственного н…
$529,766
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Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4
ID 2086 Продаются квартиры с одной спальней в новом первоклассном комплексе с бассейном (…
$131,413
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 1 спальня в Mrcevac, Черногория
Квартира 1 спальня
Mrcevac, Черногория
Количество спален 1
Площадь 61 м²
Тиват. Новый многоквартирный жилой комплекс с двумя открытыми бассейнами в непосредственной …
$174,960
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Квартира 1 спальня в Будва, Черногория
Квартира 1 спальня
Будва, Черногория
Количество спален 1
Площадь 86 м²
Будва, центр, первая линия. Уникальный жилой комплекс Продажа «из первых рук» - от Инвестор…
$546,919
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Пентхаус 4 комнаты в Пржно, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 8
ID 2097 Продается роскошный пентхаус в новом строящемся доме с бассейном в Пржно! П…
$993,173
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Агентство
Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Структура квартиры: Кухня-гостиная, 1 спальня, 1 санузел, терраса с видом на сад и море, при…
$179,768
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Агентство
GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира в Херцег-Нови, Черногория
Квартира
Херцег-Нови, Черногория
Продаются квартиры от застройщика класса люкс в Черногории, в Герцег-Нови. Прайс лист обнов…
Цена по запросу
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Структура квартиры: 1 комната, 1 санузел, терраса. СРОК СДАЧИ: июнь 2025г. ВОЗМОЖНА ПОКУП…
$127,254
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Количество этажей 8
ID-2333 Продаётся 2-комнатная квартира 71,45 м² в элитном ЖК в центре Бара Просторное …
$272,568
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Херцег-Нови, Черногория
Квартира 2 спальни
Херцег-Нови, Черногория
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Уникальный жилой комплекс, Французская ривьера в Черногории! Покупатель освобождён от уплаты…
$478,766
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Типы недвижимости в Черногории

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кондо
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