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Realting.com
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Квартиры
Квартиры в Петровац, Черногория
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145 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Петровац, Черногория
2
86 м²
Описание Будванская ривьера, город Петровац. Квартира с двумя спальнями Расстояние до м…
€175,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Петровац, Черногория
2
1
Petrovac Apartments: New building featuring 1 and 2 bedroom apartments 500m from the beach a…
€98,952
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Петровац, Черногория
1
1
Petrovac Apartments: New building featuring 1 and 2 bedroom apartments 500m from the beach a…
€62,124
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Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1
1
23 м²
A4-1616-2. Studio Apartment in PetrovacFor sale studio apartment 23m2 . Located on the groun…
€52,000
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Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1
1
38 м²
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
€106,400
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
3
2
86 м²
Квартира формата «люкс», в комплексе на территории уникального пляжа Лучица, район Приеворац…
€175,000
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First Realty
Языки общения: English
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
3
1
74 м²
3
Продается 3-комнатная квартира, 74 м2, Петровац, 3 этаж, до моря 700 м2, с мебелью, кухня об…
€163,000
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Агентство
RECOM
Языки общения: English
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
1
44 м²
Квартира расположена в центре Петровца в 300 метрах от моря Площадь 44м2 + 10 м2 собственный…
€123,000
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Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1
38 м²
Продается квартира в городе Петровац, Будванская ривьера. Квартира площадью 38м2 располагае…
€95,000
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Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
2
66 м²
Квартира с двумя спальнями в Петровац. Площадь квартиры 66 м2. Структура: коридор, две спаль…
€115,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Петровац, Черногория
3
2
88 м²
3/4
Пентхаус с кровельной террасой с панорамным видом на море в одном из лучших комплексов…
€350,000
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Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
2
88 м²
Квартира расположена в Петровце, в 600 метрах от пляжа Лучице Площадь квартиры составляет 88…
€350,000
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Квартира 2 спальни
Петровац, Черногория
2
ID 950 Продается квартира с двумя спальнями в Петровац Этаж: 2 Количество спален: 2 …
€210,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
1
1
23 м²
А4-1616-1. Studio Apartment in PetrovacFor sale studio apartment 23m2 . Located on the groun…
€52,000
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Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Петровац, Черногория
35 м²
Описание Петровац, центр. Квартира студия Расстояние до моря 250м. Площадь 35 кв.м. Этаж…
€85,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Петровац, Черногория
3
70 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с тремя спальнями в пяти этажном доме Площадь 70 кв.…
€140,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn, с meblirovana polnostyu
Петровац, Черногория
1
45 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с одной спальней в жилом комплексе с бассейном Расст…
€100,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Петровац, Черногория
2
1
57 м²
1
Продаю однокомнатную квартиру 57м2, расположенную над Петровацем, в 500м от моря. В здании е…
€110,000
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Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
1
33 м²
Новое здание строится в Петровце, в 700 метрах от городского пляжа и пляжа Лучице В продаже …
€62,124
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Квартира 2 спальни с террасой, с basseyn, с lift
Петровац, Черногория
2
51 м²
Описание Петровац, центр. Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе с бассейном Расс…
€112,000
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Студия 1 комната с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
1
1
31 м²
Предлагаем на продажу уютную студию площадью 31 кв метр в Петроваце. Студия оборудована всей…
€85,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Петровац, Черногория
2
1
46 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 46 кв метров в Петроваце. Квартира …
€147,000
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Агентство
First Realty
Языки общения: English
Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
1
57 м²
Квартира расположена в 250 метрах от набережной на удобной локации - рядом с пляжем, с видом…
€132,000
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Квартира 1 комната
Петровац, Черногория
1
40 м²
Квартира в комплексе апартаментов с бассейном в Петроваце. - квартира площадью 40м2 находит…
€87,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Петровац, Черногория
3
2
137 м²
2/4
Продается роскошная двухкомнатная квартира, на 2-ом этаже, расположенная над Петровац, удал…
€188,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Петровац, Черногория
2
85 м²
Описание Петровац, квартира с двумя спальнями в доме с бассейном Расстояние до моря 400м…
€220,000
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Петровац, Черногория
4
1
64 м²
Предлагаем на продажу светлую и уютную квартиру, общей площадью 64 м2, расположенную в райо…
€130,000
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Агентство
First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Петровац, Черногория
2
1
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 51 кв метров в Петроваце. Кварти…
€108,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
2
1
49 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 49 кв метров в Петроваце. Кварти…
€120,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Петровац, Черногория
3
1
79 м²
1/3
✅Прекрасная возможность приобрести недвижимость в Черногории за рубли с расчётом в РФ 📍Петр…
€180,000
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