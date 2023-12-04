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Квартиры в Колашин, Черногория

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34 объекта найдено
Квартира 1 ванная в Колашин, Черногория
Квартира 1 ванная
Колашин, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Ski Studio Apartment is part of a hotel, located directly on the slopes of Kolasin 1600 Ski …
€150,700
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Leo Estate
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
This Ski Apartment is located in Kolasin Ski resort (Building R in the master plan), the lat…
€163,513
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Leo Estate
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Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Площадь 28 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, подножие горы Беласица. Новй малоквартирный трёхэта…
€61,600
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Описание Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на …
€950,000
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Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€650,000
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Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, с meblirovana polnostyu, с predostavlyaetsya VNZh
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 73 м²
Горнолыжный курорт Колашин, левый берег реки Тара. Комплекс из десяти шале, на южном скл…
€350,000
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
В продаже апартаменты в Mountain Retreat by Dukley – комплексе премиум-класса, состоящем из …
€350,000
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Квартира 1 комната с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/1
Старт продаж апартментов в новом кондо-отеле 4* с сервисом высшего класса в центре Кол…
€141,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/2
Роскошные апартаменты- дуплекс лофт в MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY в самом центре популя…
€350,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Колашин, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/2
MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY— это комплекс премиум-класса в самом центре популярного гор…
€350,000
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 70 м²
Горнолыжный курорт Колашин, национальный парк «Биоградска гора», южный склон горы Беласи…
€350,000
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Квартира в Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
Площадь 27 м²
NUM 5451 Продается квартира в Коласине, под горой Бьеласица, которая находится в часе езды о…
€64,000
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Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Уютная лыжная квартира находится в отеле в центре горнолыжного курорта 1450. Эта квартира - …
€255,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Лыжная 2-комнатная квартира расположена в отеле, который в настоящее время находится в разра…
€300,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Эти лыжные апартаменты расположены на горнолыжном курорте Коласин ( Здание R в генеральном п…
€208,740
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Ski Condo Apartment является частью отеля, расположенного прямо на склонах горнолыжного куро…
€359,427
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 1 спальня в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Ski Apartment является частью отеля, расположенного прямо на склонах горнолыжного курорта Ко…
€257,282
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира 2 спальни в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартира расположена в идеальном, тихом месте, в самом центре города Коласин, на втором этаж…
€142,600
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Кондо 1 спальня в Колашин, Черногория
Кондо 1 спальня
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Лыжные апартаменты являются частью Swissôtel Resort Kolašin, расположенного прямо на склонах…
€257,282
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Leo Estate
Языки общения: English, Español, Italiano
Квартира в Колашин, Черногория
Квартира
Колашин, Черногория
Площадь 26 м²
Новый туристически-жилой комплекс в Колашине предлагает полностью меблированные кондоминиумы…
€107,226
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксп…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксп…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксп…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксп…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксп…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Ввод в экспл…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 62 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Ввод в экспл…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Ввод в экспл…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксп…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha в Колашин, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, с predostavlyaetsya VNZh, с Vozmozhnost rassrochki platezha
Колашин, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Горнолыжный курорт Колашин. Новый комплекс в современном альпийском стиле. Сдача в эксп…
Цена по запросу
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