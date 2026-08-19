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Квартиры в Биеле, Черногория

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42 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 68 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Квартира в новом жилом комплексе. В каждом доме компл…
$226,918
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Представляем квартиры на продажу в новом комплексе в Герцег Нови, где теперь доступны для по…
$170,028
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/3
Продаются апартаменты с двумя спальнями. Трёхэтажный дом на 6 квартир, был построен в 2012 г…
$173,143
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Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 350 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Действующий четырёх этажный мини отель на 6 номеров Р…
$674,935
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
Продается квартира в Биеле, недалеко от города Герцег-Нови. Квартира имеет площадь 38 м2 …
$190,990
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
А11-240. Однокомнатная квартира с частным двором - Биела, Херцег НовиРасположенная в тихом и…
$131,483
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 2/3
В Боко-Которской бухте в городе Херцег Нови, район Баошичи продается квартира с 1 спальней. …
$180,197
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Красивая квартира площадью 64 м2 продается в центре Биелы, Герцег-Нови, всего в 500 метрах о…
$174,393
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/3
Квартира площадью 45м2 на 1 этаже в новом здании (без лифта), находящееся в 70 метрах от мор…
$185,909
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2
Эта современная однокомнатная квартира площадью 44 м2 расположена на втором уровне пятиэтажн…
$127,889
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/3
А7-048. Вид на море однокомнатная квартира, Bijela, Herceg NoviПродается!Однокомнатная полно…
$194,366
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Квартира 3 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 1
А11-142. Современная двухкомнатная квартира с гаражом в БиелаОткройте для себя новый дом в э…
$262,966
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Квартира 1 спальня в Ulica jedinstva, Черногория
Квартира 1 спальня
Ulica jedinstva, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 3
Квартира 36 м2 на этаже: высокое преземле, в 100м от набережной. Структура квартиры: 1 спаль…
$124,284
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Бока Которская бухта, район Баошичи.  Квартира в новом жилом комплексе. В каждом доме компл…
$465,472
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Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продаётся квартира с 3 спальнями в Херцег-Нови, район Биела Просторная квартира площадью 76 …
$291,572
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Квартира 4 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 4 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
А5-195. Трехкомнатная квартира в БиелаПродается просторная квартира в поселке Биела. От паро…
$200,083
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
А11-133. Квартира с одной спальней в Биеле, Херцег НовиПродается: Квартира с одной спальней …
$171,499
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Продается квартира в Биеле, недалеко от города Герцег-Нови. Квартира площадью 38 м2 располо…
$190,538
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Кондо в Биела, Черногория
Кондо
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/4
А7-061. 1+1 квартира в Биеле, Херцег-НовиКвартира на продажу в Bijela, Herceg Novi.10 минут …
$141,773
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Квартира площадью 70 м2 на 1 этаже, расположена всего в 100 метрах от моря и пляжа. Планиров…
$208,251
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Квартира 1 спальня в 44 Talija Apartments, Черногория
Квартира 1 спальня
44 Talija Apartments, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Уютная 1-комнатная квартира в Биеле, расположенная в захватывающем дух регионе Херцег-Нови. …
$140,677
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Представляем квартиры на продажу в новом комплексе в Герцег-Нови, где теперь доступен ограни…
$170,043
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Квартира 3 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 3 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
А11-239. Двухкомнатная квартира на продажу - Bijela, Herceg Novi Расположенная в тихой примо…
$236,669
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Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2
Продаётся квартира на первой линии моря, Биела (Херцег-Нови) Уникальное предложение — просто…
$268,246
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
А11-056. Новая однокомнатная квартира в Биела Продается - совершенно новая недвижимость, рас…
$154,349
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Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 5/5
Уютная квратира площадью 38 м2 на 5 этаже (без лифта). В квартире 1 спальня, терраса с откры…
$128,044
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Квартира 4 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 4 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
А11-238. Роскошный пентхаус с видом на море Расположенный в очаровательном прибрежном районе…
$571,664
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Квартира 1 комната в Биела, Черногория
Квартира 1 комната
Биела, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 1/4
А7-062. Квартира-студия 1+0 в Биеле, Херцег-НовиКвартира на продажу в Bijela, Herceg Novi.10…
$108,616
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Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Этаж 3/4
А11-188. Однокомнатная квартира в Биеле, Херцег-НовиПродается — меблированная однокомнатная …
$206,943
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