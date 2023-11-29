Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Биела
  5. Квартиры

Квартиры в Биела, Черногория

однокомнатные
14
двухкомнатные
8
трехкомнатные
5
Квартира В архив
Очистить
36 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Биела, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 2/4
A11-056. Brand new one bedroom apartment in Bijela For sale - Brand new property located in …
€135,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Комнаты 1
Площадь 74 м²
Продается квартира в малоэтажном комплексе с бассейном в поселке Биела, Херцег Нови. Просто…
€171,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 80 м²
NUM 5609 A two-bedroom apartment for sale in Herceg Novi, Bijela, in a quiet location nea…
€290,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой
Биела, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
А11-046. Новые апартаменты в Биеле Продажа - Новые апартаменты, расположенные в тихом районе…
€84,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3
ID 551 Продается квартира в абсолютно новых апартаментах в Херцег Нови, Биела. В шагов…
€144,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Биела, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 2/4
А7-053. Уютная квартира в Биеле, Герцег Новидля продажи Просторная квартира в Биеле, Герцег …
€190,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 5…
€105,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Бока Которская бухта, район Биела. Новая квартира с одной спальней Расстояние до моря 5…
€101,000
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Биела, Черногория
Квартира 1 комната
Биела, Черногория
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Квартиры в новом доме Биела. Комплекс построен турецкой компанией и находится в Биеле, над …
€101,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Биела, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/3
А7-048. Двухкомнатная квартира с видом на море, Биела, Герцег НовиПродается! Двухкомнатная …
€170,000
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Комнаты 2
Площадь 46 м²
Уютная квартира расположена в 300 метрах от моря в Биела Площадь 46 м2 + 100 м2 участок План…
€99,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
NUM 5246 Представляем квартиры для продажи в новом комплексе в Херцег-Нови, где теперь можно…
€140,000
Оставить заявку
Пентхаус 2 спальни в Биела, Черногория
Пентхаус 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€210,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Количество этажей 4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€85,000
Оставить заявку
Студия 1 спальня в Биела, Черногория
Студия 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1/4
The residential complex consists of three blocks and is located in the Bay of Kotor in the q…
€70,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Биела, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 1/3
A7-030. One bedroom apartment in Bijela, Herceg NoviFor sale In Bijela, Herceg Novi Three a…
€92,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Биела, Черногория
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Город Херцег Нови, район Биела. Новый строящийся жилой многоквартирный дом рядом с морем…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Биела, Черногория
Квартира 2 комнаты
Биела, Черногория
Комнаты 2
Площадь 70 м²
Продается двуспальная квартира в Биела. Площадь 70 м2 Две спальни, гостиная + кухня, ванная…
€135,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Жилое и коммерческое здание с двадцатью квартирами, двумя магазинами, двадцатью четыре гараж…
Цена по запросу
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Продается несколько квартир в живописном месте Биела, что входит в Боко Которский залив, оди…
€70,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Биела, Черногория
Квартира 4 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Биела, Черногория
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
A5-223. Двухуровневая квартира в центре БиелыПродается двухуровневая квартира в центре Биелы…
€140,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
А7-003. 4 + 1 квартира в Баосичи с большой террасойБольшая квартира для большой семьи. Апарт…
€450,000
Оставить заявку
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha в Биела, Черногория
Квартира 4 спальни с видом на море, с бассейном, с Peshkom do plyazha
Биела, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Меблированная квартира в центре пос. Биела, 90м2, дуплекс: кухня с гостиной, ванная комната,…
€140,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 2/2
A5-195. Трехкомнатная квартира в БиелеПродается просторная квартира в деревне Биела. С паром…
€175,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 90 м²
NUM 52 Квартиры на продажу в районе Герцег Нови-Бижела. Общая площадь застройки составляе…
€190,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 3
Площадь 72 м²
NUM 2973 Apartment for sale in a complex in Bijela, Herceg Novi municipality. The apart…
€156,000
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Биела, Черногория
Квартира 1 спальня
Биела, Черногория
Количество спален 1
Площадь 38 м²
NUM 4171 Apartment for sale in Bijela, near the town of Herceg Novi. The apartment ha…
€125,000
Оставить заявку
Квартира в Биела, Черногория
Квартира
Биела, Черногория
Площадь 42 м²
NUM 4282 Unfurnished apartment for sale in Bijela, near the town of Herceg Novi. The apar…
€80,000
Оставить заявку
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море в Биела, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море
Биела, Черногория
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 1
A2-1206. Просторная солнечная квартира в деревне Биела. Продается просторная солнечная кварт…
€265,000
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Биела, Черногория
Квартира 2 спальни
Биела, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 489 м²
Beautiful luxury two bedroom villa with panoramic sea views in Bijela, Herceg Novi - Montene…
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти