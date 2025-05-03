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Квартиры с видом на горы в Черногории

Подгорица
254
Херцег-Нови
172
Улцинь
4
Рисан
57
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913 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасный вид с балкона на голубые воды Боко-Которского залива и прекрасные деревушки на ег…
$141,028
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 3/4
ID-2362 Эксклюзивная 2-комнатная квартира с панорамными видами на море и горы 📍 Распол…
$140,915
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Отличная локация-Будва, Госпоштина. Изумительно красивый вид на море и панораму Старого Горо…
$361,032
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Студия 1 комната в Бар, Черногория
Студия 1 комната
Бар, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/7
ID-2361   Просторная студия с террасой в центре Бара – 5 минут до моря! ✔ Площадь: …
$141,028
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Отличная локация- Бульвар, 5 мин до моря, напротив Словенского пляжа! Современный жилой ком…
$304,056
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
Представьте себе квартиру в самом сердце Будвы, где каждый уголок отражает изысканность и ко…
$385,086
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Предлагаем на продажу новую люксовую квартиру в центре Тивата площадью 49 кв метров (нижний …
$275,353
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Бечичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Бечичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Уютная квартира с отдельной спальней  находится всего в 3 минутах ходьбы по пологой дороге д…
$137,980
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Муо, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Муо, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Светлый, просторный и современный апартамент, площадью 100 м2 в поселке Муо (пригород Котора…
$345,558
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Продается уютная и меблированная квартира с двумя спальнями в Столиве, Котор. Квартира, о…
$165,725
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First Realty
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Квартира в Будва, Черногория
Квартира
Будва, Черногория
Площадь 91 м²
Квартира находится в жилом комплексе MERCUR, состоящим из пяти зданий. Прекрасный район Вел…
$226,667
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Тиват, Черногория
Квартира 1 спальня
Тиват, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Стильная квартира с новой современной мебелью в новом доме. Лифт, домофон, обслуживающая ко…
$177,899
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Последние несколько апартаментов в Резиденции Visterija комплекса Lustica Bay — лучшая инвес…
$955,235
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Квартиры в новом строящемся доме.  Квартира 45,8 м2 на 1 этаже (местный 0 этаж) с одной с…
$98,149
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Montesale
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English, Русский, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
Новая 2-комнатная квартира в элитном комплексе в Будве у старого города. С большой террасы о…
$546,266
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/7
Уютная, новая двухкомнатная квартира находится в 150 м от набережной в Бечичах.  Общая площа…
$190,124
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
В жилом комплексе в Прчани, Котор, продается уютная видовая квартира. Площадь — 97 кв. м.…
$255,739
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рафаиловичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2
Продажа Рафаиловичи № S160 Продажа трехкомнатной квартиры, вид на море, до моря 300 метров. …
$205,425
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Квартира 3 комнаты в Прчань, Черногория
Квартира 3 комнаты
Прчань, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Продается квартира с двумя спальнями и великолепным видом на залив. Структура: Гостиная/к…
$235,232
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Vector Estate Montenegro
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Квартира 2 комнаты в Буртаиши, Черногория
Квартира 2 комнаты
Буртаиши, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продажа 3134. Продаётся квартира с 1 спальней 57м2 в новостройке в ЖК Emerald Residence в г…
$123,428
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Квартира 2 комнаты в Josice, Черногория
Квартира 2 комнаты
Josice, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагаем на продажу квартиру с одной спальней площадью 45 кв метров в поселке Каменари. …
$107,412
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в Доброте площадью 67 м2. Квартира меблиров…
$230,583
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 4
From: €350,000 -  Elegant 2 Bedroom Tivat apartment available to purchase. Various floor …
$379,862
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Квартира 1 спальня в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 1 спальня
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Апартаменты с 1-2* спальней и видом на море в живописном комплексе с бассейном (Ораховац, Бо…
Цена по запросу
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Boreti, Черногория
Квартира
Boreti, Черногория
Площадь 52 м²
Этаж 3
Квартира, Бечичи, комплекс Belvedere Квартира площадью 52 м² с шикарным видом на море в э…
$165,791
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Квартира 8 спален в Сутоморе, Черногория
Квартира 8 спален
Сутоморе, Черногория
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Продажа: Дом с апартаментами в Черногории на 6 квартир - апартаментов 700 м от моря в Сутомо…
$379,663
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Агентство
MONTBEL D.O.O.
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Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Комплекс высшего класса будет построен в спокойном и уютном поселке Селяново, в ближайшем пр…
$237,514
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Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Квартира 1 спальня в Петровац, Черногория
Квартира 1 спальня
Петровац, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Апартаменты Петровац: Новое здание с апартаментами с 1 и 2 спальнями в 500 метрах от пляжа и…
$90,479
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/4
На продажу прекрасный  апартамент с 2мя спальнями. Будва, Видиковац. Площадь 78м2. Структ…
$186,627
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Агентство
Vector Estate Montenegro
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English, Русский
Квартира 2 спальни в Тиват, Черногория
Квартира 2 спальни
Тиват, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$283,330
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