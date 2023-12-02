Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Жилая
  4. Podi-Sasovici
  5. Квартиры

Квартиры в Podi-Sasovici, Черногория

Квартира В архив
Очистить
4 объекта найдено
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море в Podi, Черногория
Квартира с балконом, с кондиционером, с видом на море
Podi, Черногория
Площадь 48 м²
Представляем квартиры на продажу в новом комплексе в Герцег Нови, где теперь доступны для по…
€150,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни в Podi, Черногория
Квартира 3 спальни
Podi, Черногория
Количество спален 3
Площадь 97 м²
NUM 5280 Двухуровневая квартира на продажу в тихом районе, муниципалитет Херцег Нови. Кварти…
€125,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Podi-Sasovici, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Podi-Sasovici, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/3
A2-1176. Просторная 2-спальная квартира в Херцег-НовиМеблированная квартира на продажу в рай…
€145,000
в месяц
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Podi-Sasovici, Черногория
Квартира 3 спальни
Podi-Sasovici, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Amazing modern villa with 4 bedrooms and 3 bathrooms in the picturesque seaside village of P…
€650,000
в месяц
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Podi-Sasovici, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти