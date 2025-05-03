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Квартиры с садом в Черногории

Подгорица
254
Херцег-Нови
172
Улцинь
4
Рисан
57
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127 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$1,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Бар, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бар, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
ID-1608 Уютная 2-спальная квартира с террасой и садом в тихом районе Бара - 105 000 € …
$113,674
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Peters Group Real Estate
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English, Русский, Српски
Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Этаж 2/2
Роскошный пентхаус в новом комплексе с бассейном в Будве. Рядом расположена новая школа Адри…
$876,719
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 3/7
Двухкомнатная квартира в новом комплексе с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. Этот у…
$194,128
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English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/5
Апартаменты (А-4) общей площадью 77,67 м2 расположены в комплексе с инфраструктурой 5-звездо…
$288,074
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 2/3
Новые апартаменты с 3 спальнями в ЖК с бассейном в Будве. Апартаменты продаются со встроенно…
$649,803
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Квартира 4 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 4 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 517 м²
Этаж 2/3
VILLA 8 - APARTMENT A5 3 спальни 282 m2 + терраса 235 m2 Роскошный просторный двухуровнев…
$3,61 млн
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Квартира 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 4/5
Продается просторная меблированная квартира с 2 спальнями в жилом комплексе с бассейном в Бе…
$396,482
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Квартира 2 комнаты в Крашичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Крашичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Новый ультра-современный жилой комплекс премиум-класса в стиле модерн на полуострове Луштица…
$363,289
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Квартира 2 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Предагаем на продажу квартиру с одной спальней в новом комплексе Bella Vista в Баошичи. Внут…
$217,599
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Роскошные меблированные апартаменты площадью 146 м2 с двумя спальнями с изумительным видом н…
$1,89 млн
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Квартира 3 комнаты в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 3 комнаты
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/3
Квартира площадью 63 м2 с собственным двориком 100 м2 на первом этаже малоквартирного трёхэт…
$363,370
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Квартира 3 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/7
Трехкомнатная квартира в новом комплексе с бассейном и SPA в Бечичи, в 400 м от моря. Этот у…
$300,942
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Квартира 2 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 2 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Этаж 4/11
Апартаменты с одной спальней с панорамным видом на море на 1 линии в самом центре Будвы. …
$704,910
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Квартира 3 комнаты в Пржно, Черногория
Квартира 3 комнаты
Пржно, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 6/8
Апартаменты с 2 спальнями с видом на Св. Стефан в апарт-отеле 5* под управлением компании Ca…
$583,481
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 4
Стильный просторный пентхаус в клубном доме на 5 апаратаментов с бассейном, в городе Рисан, …
$520,766
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Квартира 4 комнаты в Дженовичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Дженовичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 4/5
Просторная квартира с 3 спальнями в новом жилом комплексе премиум –класса в ривьере Херцег-Н…
$727,151
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Пентхаус 4 комнаты в Тиват, Черногория
Пентхаус 4 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Продажа - красивая свежая квартира с панорамным видом на город Тиват и Порто Черногория. …
$481,505
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 3
Апартамент с двумя спальнями в роскошном комплексе Dukley Gardens, расположенном на первой б…
$936,988
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Многоуровневые квартиры 4 комнаты в Donja Lastva, Черногория
Многоуровневые квартиры 4 комнаты
Donja Lastva, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Ideal location: the building is located just 25 meters from the shore of the Tivat Bay in th…
$514,623
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с 2 спальнями в новом проекте в Тивате, расположенном всего в 2,5 км от центра г…
$224,528
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Квартира 2 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 4/12
На продажу в новом современном кондо-отеле на 1 линии в Бечичи предлагаются апартаменты с 1-…
$547,588
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Квартира 1 спальня в Рисан, Черногория
Квартира 1 спальня
Рисан, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY – это уникальная возможность стать владельцем не просто…
$422,425
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Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 179 м²
Этаж 6/7
Роскошный двухуровневый пентхаус 179 м2 (108 m2 + 71 m2 террасы) с панорамным видом на море …
$2,11 млн
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Квартира 5 комнат в Будва, Черногория
Квартира 5 комнат
Будва, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 347 м²
Этаж 2/2
VILLA 16 - APARTMENT B1 4 спальни 347 m2  Самое эксклюзивное предложение в Dukley Garden…
$4,11 млн
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 2/5
Меблированная квартира с двумя спальнями в тихом и живописном месте в городе Петровац. Расст…
$238,585
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Квартира 3 комнаты в Kostanjica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Kostanjica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
Предлагаем на продажу апартамент с двумя спальнями площадью 68 кв метров в закрытом комплеке…
$336,996
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First Realty
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Квартира 3 комнаты в Рисан, Черногория
Квартира 3 комнаты
Рисан, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Двухуровневая квартира в новом клубном доме в городе Рисан в Боко-Которской бухте.   Ква…
$324,692
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 3
Роскошные меблированные апартаменты с двумя спальнями в элитном жилом комплексе Dukley Garde…
$1,36 млн
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Квартира 5 комнат в Прчань, Черногория
Квартира 5 комнат
Прчань, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 3/3
Kotor'un Prcanj yerleşiminde, açık körfez manzarasına sahip iki yatak odalı daire bulunmakta…
$284,367
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NLM Consultancy
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