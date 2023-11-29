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Квартиры в Lustica, Черногория

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20 объектов найдено
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Lustica, Черногория
Пентхаус 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Lustica, Черногория
Комнаты 2
Площадь 99 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ +1% СКИДКИ …
€334,990
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Velesdar Real Estate
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Lustica, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 3
А11-043. Роскошные апартаменты и виллы на береговой линии полуострова Лустика Пики, самый сл…
€1
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 101 м²
Описание Полуостров Луштица, район Джурашевичи, новые таунхаусы с двумя спальнями в удоб…
€258,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Brguli, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Brguli, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Botanika 3-комнатная квартира в The Peaks, Luštica Bay: эксклюзивный район предлагает не тол…
€933,000
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Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Квартира расположена в проекте High-End в разработке на юге Черногории, который будет заверш…
€311,500
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Квартира расположена в Marina Village как часть High End Resort на юге Черногории. Он состои…
€863,000
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Leo Estate
Языки общения: English, Русский, Українська, Hrvatski, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Lustica, Черногория
Квартира 1 спальня
Lustica, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2/3
ПРЕМИУМ SEAFRONT HOMES УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 25% по Договору купли-продажи + 75% равными квартальн…
€806,500
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Студия 1 спальня в Радованичи, Черногория
Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/4
Luštica Bay - это больше, чем просто стиль; это образ жизни. Подход к созданию интегрированн…
€186,000
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Студия 1 спальня в Радованичи, Черногория
Студия 1 спальня
Радованичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 1/2
The complex is located near the sea on the Lustica peninsula, ten minutes away from Lustica …
€300,000
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Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Lustica, Черногория
Квартира 4 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Херцег Нови, район Жанице. Трёх этажная вилла с бассейном, с четырьмя спальнями Площадь…
Цена по запросу
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Квартира 2 спальни с видом на море в Merdari, Черногория
Квартира 2 спальни с видом на море
Merdari, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
A5-240. Двухкомнатная квартира в бухте ЛюстикаПродается двухкомнатная квартира 116м2: 2 спал…
€750,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Mrkovi, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Mrkovi, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 1/3
A2-1153-1. Cozy apartment with sea viewfor sale Apartments  in 5 minutes from the beach. Th…
€95,000
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Квартира 2 спальни с парковкой в Brguli, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой
Brguli, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/4
A4-1183. Новая резиденция в бухте Люстика Люстика - это новый большой жилой комплекс с собст…
€425,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Mrkovi, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Mrkovi, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
A2-1153. Cozy two bedrooms apartment with sea viewApartments for sale in 5 minutes from the …
€95,000
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Квартира 3 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 3 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Property for sale in Montenegro -This four storey villa is located on a cascading, beautiful…
€3,50 млн
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Квартира 2 спальни в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Морской каменный дом на продажу у моря в небольшой деревне Жанжице, Герцег-Нови. Этот красив…
€420,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 48 м²
иватскаяривьера, район Кртоле. Квартира с двумя спальнями с видом на море. Расстояние д…
€115,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Площадь квартир: 50-180 кв.м. Кол-во спален: 1-3 Кол-во ванных комнат: 1-3 Стоимость: от…
€180,950
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с двором в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с двором
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Описание района: Полуостров Луштица находится на самом входе в Бока Которский залив. В шагов…
€165,000
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Квартира 2 спальни с террасой в Lustica, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой
Lustica, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Предлагаем трехкомнатные квартиры в новом доме в Жанице. Просторные полностью меблированные …
€240,000
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Параметры недвижимости в Lustica, Черногория

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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