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Квартиры в Муо, Черногория

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14 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Новые просторные апартаменты с террасой представляют собой целый этаж современной виллы в 50…
€490,000
в месяц
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня
Муо, Черногория
Количество спален 1
Площадь 42 м²
NUM 5583 Apartments for sale in Kotor, Muo, in a quiet location near the sea. The apa…
€95,000
в месяц
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Расположение: Муо, Котор Общая площадь: 180 кв.м Количество спален: 2 Количество ванных: …
€360,000
в месяц
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 43 и 44 кв метров в Муо. У кажд…
€105,000
в месяц
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First Realty
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Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
На продажу предлагаем две квартиры с двумя спальнями площадью 68 кв метров в Муо. Квартиры с…
€151,500
в месяц
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Муо, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Муо, Черногория
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
На продажу предлагаем две квартиры с одной спальней площадью 42 и 46 кв метров в Муо. К кажд…
€85,000
в месяц
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First Realty
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Продается роскошная трехкомнатная квартира с прекрасным видом на море в городке Муо, недалек…
€330,000
в месяц
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First Realty
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Студия 2 ванных в Муо, Черногория
Студия 2 ванных
Муо, Черногория
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 54 м²
Выгодные инвестиции для проживания и сдачи в аренду - квартира в Старом городе Котора! Редко…
€210,000
в месяц
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First Realty
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Квартира 3 спальни в Муо, Черногория
Квартира 3 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Расположение: Котор, Черногория Общая площадь: 111 кв. Метров Всего спален: 3 Ванные комнаты…
€310,800
в месяц
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни
Муо, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Location: Kotor Apartment area: 80 sq.m. Number of bedrooms: 2 Number of bathrooms: 1 Price:…
€240,000
в месяц
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First Realty
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Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Муо, Черногория
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 204 м²
Этаж 2/3
Цена снижена с 585.000 евро. Новые роскошные апартаменты с большой террасой и дворик…
€490,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой, с сауной в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с сауной
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Код объекта - 1.26.13.83122-этажные апартаменты (92 м2), на вилле Myo, Kotor (1,7 км от Star…
€330,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с сауной, с крытой парковкой в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с сауной, с крытой парковкой
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Код объекта - 1.26.13.7799Продается люкс апартамент в Которе (Муо) Площадь: 92 м2 Этажи: 2 С…
€300,000
в месяц
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Квартира 2 спальни с парковкой в Муо, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой
Муо, Черногория
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Код объекта - 1.26.13.5322Продается квартира с 2-мя спальнями в Черногории (г. Котор, п. Муо…
€235,000
в месяц
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