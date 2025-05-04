Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Черногория
  3. Котор
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Которе, Черногория

однокомнатные
15
двухкомнатные
27
трехкомнатные
16
четырехкомнатные
4
Квартира Удалить
Очистить
73 объекта найдено
Квартира 4 спальни в Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Продается двухуровневая квартира в старом городе, Котор.Площадь квартиры по документам 76 м2…
$599,039
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Добро пожаловать в эту квартиру площадью 126 м2, расположенную в живописном районе Костаница…
$476,720
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Квартирав прекрасном жилом комплексе, площадью 150 м2 с панорамным видом на Которскуюбухту. …
$373,818
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Продается просторная квартира в Старом городе Котор, в самом центре, за церковью Святого Три…
$376,755
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 4 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 4 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 4
Площадь 95 м²
Дуплекс с 4 спальнями общей площадью 95м2 с панорамным видом на Боко-Которский залив. Плани…
$241,604
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Location: Kotor, Montenegro Total area: 111 sq. meters Total bedrooms: 3 Bathrooms: 2 Spaci…
$330,088
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
в самом сердце залива Котор и Ндаш; Старый город Котор, мы предлагаем для продажи красивую к…
$364,745
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
First Realty
Языки общения
English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 2 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/4
A2-1177. Комплекс в Черногории на самом побережье Бока-Бей Адриатического моря.Комплекс сост…
$190,373
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра "Камелия" и всего в …
$236,206
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Просторная двухэтажная квартира с 2 спальнями и красивым видом на залив. До Старого Города м…
$198,628
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 198 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$526,310
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Продается новая квартира с потрясающим видом на море и горы из каждой комнаты. Полностью меб…
$524,393
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 127 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$299,982
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Просторные, солнечные квартиры в малоквартирном доме у торгового центра "Камелия" и всего в …
$354,309
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Котор, Черногория
Квартира
Котор, Черногория
Основные характеристики: Ровная местность: Идеально подходит для различных строительных про…
$258,966
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Котор, Черногория
Квартира 4 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 253 м²
"Dream House" выстроен на склоне гор, которые некогда считались самым южным фьордом в Европе…
$668,034
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира в Котор, Черногория
Квартира
Котор, Черногория
Площадь 31 м²
Жилой комплекс расположен в районе Шкаляри города Котор, состоит из 5 корпусов, имеющих сейс…
$154,324
Оставить заявку
Кондо в Котор, Черногория
Кондо
Котор, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Количество этажей 5
Жилой комплекс в Черногории на берегу Которского залива Адриатического моря. Комплекс состо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 3
Продается просторная трехкомнатная квартира, расположенная в самом сердце Старого города Кот…
$457,756
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
AMFORA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Котор, Черногория
Квартира 2 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Продается просторный пентхаус с большой террасой, в жилом комплексе, в городе Котор. Пентха…
$805,248
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Monteonline
Языки общения
English, Русский, Српски
Telegram Написать в Telegram
Квартира 1 комната в Доброта, Черногория
Квартира 1 комната
Доброта, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 1/4
A2-1177-2. Клон комплекса в Черногории на самом побережье залива Бока в Адриатическом море.К…
$156,439
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
Количество спален 1
Продаются две квартиры в Ораховце, недалеко от города Котор. Квартиры имеют площадь 53м2 и 9…
$279,814
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 3 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Этаж 4
A5-262. Пентхаус с панорамным видом на залив и горы, КоторПродается пентхаус с панорамным ви…
$838,067
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Red Feniks Montenegro
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 5 комнат в Котор, Черногория
Квартира 5 комнат
Котор, Черногория
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 2/3
Продается полностью меблированная, недавно отреставрированная квартира в самом центре старог…
$569,350
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
VALUE.ONE
Языки общения
English, Русский, Français, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Котор, Черногория
Квартира 1 спальня
Котор, Черногория
Количество спален 1
#Sale #Kotor 0/С#3988 Sale of one bedroom apartment in Kotor Kotor, Prcanj area, is …
$169,881
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
SMinvestment RealEstate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Українська, Türkçe, Српски, Crnogorski
Квартира 28 спален в Котор, Черногория
Квартира 28 спален
Котор, Черногория
Количество спален 28
Продается отель на первой линии в Столиве, Боко-Которский залив. Площадь отеля составляет 16…
$2,90 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Котор, Черногория
Квартира 3 спальни
Котор, Черногория
Количество спален 3
Меблированная трехкомнатная квартира площадью 128 м² продается в Ластве, всего в 7 минутах е…
$222,815
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Котор, Черногория
Квартира 2 комнаты
Котор, Черногория
Число комнат 2
Площадь 67 м²
Апартамент с 2 спальнями площадью 67м2 на 4 этаже (есть лифт) Планировка: гостиная с кухней…
$218,546
Оставить заявку
Квартира в Котор, Черногория
Квартира
Котор, Черногория
Продается квартира-студия в районе Шкаляри в Которе. Квартира расположена на первом этаже …
$110,889
Оставить заявку
Студия в Котор, Черногория
Студия
Котор, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/4
Очаровательная, недавно отремонтированная студия в самом сердце Старого города Котора Отк…
$226,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
NLM Consultancy
Языки общения
English, Crnogorski
Realting.com
Перейти