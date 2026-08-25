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Квартиры в Сутоморе, Черногория

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57 объектов найдено
Квартира 1 спальня в , Черногория
Квартира 1 спальня
, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 5/7
Квартира расположена в равнинной части Сутоморе, всего в 500 метрах от моря, на 5-м этаже зд…
$120 244
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/5
Квартира - студия площадью 34м2 в новом доме в центре города. Терраса с видом на горы. Магаз…
$100 767
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Квартира в 8, Черногория
Квартира
8, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/5
Студия площадью 36м2, включая террасу, расположена на 1 этаже нового здания с лифтом в центр…
$123 035
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 1 спальня в 52 VuJo, Черногория
Квартира 1 спальня
52 VuJo, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
34 м² | 1 спальня | 1 санузел | Вид на море | Лифт | Полностью меблирована | Готова к сдаче …
$120 323
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/5
Квартира площадью 48 м2 с двухуровневой планировкой, полностью готова к проживанию. На перво…
$134 677
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Добро пожаловать в воплощение современной жизни в самом сердце Сутоморе! Расположенные в зна…
$150 905
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Sutomore, новая студия, одно- и двухкомнатные апартаменты на первой линии к морю и пляжу. До…
$215 445
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6/6
Квартира площадью 66 м2 расположена на 6 этаже в новом доме в центре города, магазин Voli на…
$186 050
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 4/5
Площадь квартиры составляет 37 м2. Квартира продается с чистовой отделкой, что позволяет нов…
$193 620
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Квартира 1 комната в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Наш пляжный дом - шаги от моря. В бутик-проекте из 30 новых апартаментов на пляже, эта однок…
$154 114
НДС
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Квартира в 10, Черногория
Квартира
10, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5
Современная меблированная квартира-студия площадью 31 м2 в Сутоморе, здание Voli. Квартира р…
$112 046
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$213 425
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 6/6
Квартира с 1 спальней площадью 64 м2 расположена на 6 этаже в новом доме в центре города, ма…
$178 108
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Квартира 3 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 154 м²
В самом центре Черногорского приморья, в самом живописном месте, на уникальном полуострове З…
$989 129
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 6/6
Квартира площадью 63 м2 расположена на 6 этаже в новом доме в центре города, магазин Voli на…
$159 978
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 3
Эта красивая трехкомнатная квартира площадью 63,55 м2, расположенная на третьем этаже соврем…
$262 296
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
144 352 - 225 607 €  Площадь:26-64 м² Спальни:0-1 Регион:Бар Город: Сутоморе   …
Цена по запросу
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Аталанта
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Квартира с одной спальней Расстояние до моря 900м.по ровно…
$104 731
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 1/1
Квартира находится в живописном закрытом комплексе в Сутоморе, расположена на 1 этаже (не пр…
$176 168
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Квартира площадью 38м2 на 4 этаже в новом доме в центре города. Структура: 1 спальня, гостин…
$121 764
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Квартира 1 комната в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
our beachside home—steps from the sea. In a boutique project of 30 new apartments by the bea…
$154 114
НДС
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Добро пожаловать в воплощение современной жизни в самом сердце Сутоморе! Расположенные в зна…
$257 724
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/8
В продаже — уютная 1-комнатная квартира в Сутоморе: море и старая крепость всего в 3 минутах…
$117 169
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 4
ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ ЧЕРНОГОРИИ ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпр…
$165 938
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ ЧЕРНОГОРИИ ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпр…
$258 526
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Количество этажей 4
ПРОЕКТ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ И ПОЛУЧЕНИЯ ВНЖ ЧЕРНОГОРИИ ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпр…
$258 526
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира в 10, Черногория
Квартира
10, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Современная меблированная квартира-студия площадью 38 м2 в Сутоморе, в популярном здании Vol…
$113 442
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 4/5
Просторная однокомнатная квартира 74 м2. Квартира частично меблирована. Санузел полностью об…
$387 240
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ✅ Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и це…
$253 403
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/3
Квартира площадью 40м2 на предпоследнем этаже в малоквартирном жилом здании. В квартире: 1…
$100 189
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