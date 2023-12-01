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Квартиры в Сутоморе, Черногория

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49 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Этаж 2
ID 1096 Продается квартира с одной спальней в новом доме в Сутоморе   Локация: Сутоморе…
€100,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 1
Продается современно обставленная квартира-студия в Будве, площадью 33м2.Расположен в отличн…
€52,560
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Продается современно обставленная квартира-студия в Будве, площадью 33м2.Расположен в отличн…
€116,592
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€131,523
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€58,900
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€52,940
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€116,592
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€131,523
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 ванная с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€58,900
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€217,624
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 3
В исключительном месте в центре Будвы, недалеко от начальной школы, сдается в аренду двухком…
€215,534
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AMFORA REAL ESTATE
Языки общения: English, Русский
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, новое здание в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с мебелью, новое здание
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Продаются 2 квартиры или каждая отдельно Дом расположен в пригороде Бара (5 км от Бара),…
€60,000
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MONTBEL D.O.O.
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Сутоморе, Черногория
Квартира 3 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Трёх этажная вилла Площадь 270 кв.м. Площадь у…
€315,000
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Studio & 1 Bedroom Apartments: New Apartments in Sutomore: The property is located on a plot…
€52,560
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Продается квартира в Сутоморе, Барская ривьера. Квартира с отдельной спальней площадью 36м2…
€55,000
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Площадь 48 м²
Описание Барская ривьера, район Сутоморе. Новый четырёхэтажный малоквартирный жилой дом …
€52,940
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Квартира 1 комната в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Легальная квартира с 1 спальней в Сутоморе. Площадь квартиры 30м2. Высокий 1 этаж. Структура…
€36,000
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Квартира 1 комната в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Квартиры в новом здании в центре Сутоморе Площадь квартир 31 м2 (студия) и 50 м2 (1 спальня)…
€62,000
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 30 м²
NUM 5587 Studio for sale in Sutomore in a quiet location near the sea. The apartment has …
€63,000
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Квартира 1 комната в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 комната
Сутоморе, Черногория
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Квартира с одной спальней в тихом месте в Сутоморе. Площадь квартиры 30м2. Дом состоит из 3 …
€55,000
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Квартира 1 спальня в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
ID 947 Продается квартира с одной спальней в Сутоморе Полностью меблированная. Отличн…
€61,000
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Peters Group Real Estate
Языки общения: English, Русский
Квартира 4 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 4 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Две недостроенные квартиры в Сутоморе. Квартиры находятся на втором и третьем этажах в недос…
€86,000
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 24 м²
Две квартиры - студии с шикарным видом на море в центральной части Сутоморе. Площадь квартир…
€60,000
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 32 м²
Квартира студия в центральной части Сутоморе ниже магистрали. квартира общей площадью 32м2 …
€65,000
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Квартира 2 комнаты в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 комнаты
Сутоморе, Черногория
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Квартира с двумя спальнями в малоквартирном доме в Сутоморе. - расположена в четырехквартир…
€44,000
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Квартира в Сутоморе, Черногория
Квартира
Сутоморе, Черногория
Площадь 27 м²
Квартира студия в равнинной части Сутоморе, Бар Квартира 27м2 + 20м2 терраса Квартира нахо…
€59,500
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Квартира 2 спальни в Сутоморе, Черногория
Квартира 2 спальни
Сутоморе, Черногория
Количество спален 2
Площадь 64 м²
NUM 4604 Двухуровневая квартира на продажу в Сутоморе, недалеко от города Бар. Квартира имее…
€78,000
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Квартира с террасой, у моря, с vid na more в Сутоморе, Черногория
Квартира с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
Площадь 31 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Квартиры в новом многоквартирном пятиэтажном доме Расс…
€62,000
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Площадь 45 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Квартиры в новом многоквартирном пятиэтажном доме Расс…
€90,000
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Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more в Сутоморе, Черногория
Квартира 1 спальня с террасой, у моря, с vid na more
Сутоморе, Черногория
Количество спален 1
Площадь 41 м²
Барская ривьера, район Сутоморе. Квартиры в новом многоквартирном пятиэтажном доме Расс…
€82,000
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