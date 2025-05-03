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Квартиры с гаражом в Черногории

Подгорица
254
Херцег-Нови
172
Улцинь
4
Рисан
57
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369 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Будва, Черногория
Квартира 3 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
Квартира в Будве 96 m2. Дом построен по последним технологиям, подобного не найти не только…
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Радовичи, Черногория
Квартира 3 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Последние несколько апартаментов в Резиденции Visterija комплекса Lustica Bay — лучшая инвес…
$955,235
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First Realty
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
Этаж 3/3
Discover a World of Luxury Living in Tivat: Introducing Tivat Gardens! Nestled along the …
$425,545
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Этаж 3
Новая 2-комнатная квартира в элитном комплексе в Будве у старого города. С большой террасы о…
$546,266
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 спальни в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 6/6
Трехкомнатная квартира в Бечичи с видом на Адриатическое море. Общая площадь квартиры 97 м2.…
$179,455
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Пентхаус 2 комнаты в Радовичи, Черногория
Пентхаус 2 комнаты
Радовичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 88 м²
НОВЫЙ КОМПЛЕКС АПАРТАМЕНТОВ У МОРЯ НА ПОЛУОСТРОВЕ ЛУШТИЦА БЕЗ АГЕНТСКОЙ КОМИССИИ! Комплек…
$338,393
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Квартира 3 комнаты в Доброта, Черногория
Квартира 3 комнаты
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Предлагаем на продажу квартиру с двумя спальнями в Доброте площадью 67 м2. Квартира меблиров…
$230,583
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира в Тиват, Черногория
Квартира
Тиват, Черногория
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/5
Комплекс высшего класса будет построен в спокойном и уютном поселке Селяново, в ближайшем пр…
$237,514
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
На продажу предлагаем квартиру в центре Будвы (напротив парка, 7 минут до моря). Общая пл…
$208,118
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 комната в Колашин, Черногория
Квартира 1 комната
Колашин, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 53 м²
Этаж 3/4
В престижном клубном доме Edelweiss продаются современные квартиры с одной спальней площадью…
$172,531
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Застройщик
Edelweiss Eco House
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English
Квартира 2 комнаты в Boreti, Черногория
Квартира 2 комнаты
Boreti, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
— Площадь: 107 м2; — Стильная гостиная с потрясающим видом на море; — 1 спальня; — 1 ванн…
$1,01 млн
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First Realty
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Квартира 1 комната в Тиват, Черногория
Квартира 1 комната
Тиват, Черногория
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Структура квартиры: 1 комната, 1 санузел, терраса. СРОК СДАЧИ: июнь 2025г. ВОЗМОЖНА ПОКУП…
$127,254
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 2 комнаты в Баошичи, Черногория
Квартира 2 комнаты
Баошичи, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1/4
Новое здание с множеством квартир на продажу у моря и курорта Портонови. Прямо от разработчи…
$192,482
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Кондо 2 комнаты в Петровац, Черногория
Кондо 2 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Количество этажей 5
Новый проект в одном из самых популярных городов Будванской Ривьеры, городе Петровац. Предл…
$112,318
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Предлагаем на продажу две квартиры с одной спальней площадью 48 кв метров в Тивате. Новый со…
$211,827
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First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Будва, Черногория
Квартира 3 комнаты
Будва, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 2
Продажа Будва № 2768.Тихий центр Будвы Квартира с 2 спальнями Квадратура 68м2 2 этаж Полнос…
$286,665
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Квартира 2 спальни в Печурице, Черногория
Квартира 2 спальни
Печурице, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 85 м²
Элитная квартира с видом на море в престижном комплексе Продаётся просторная квартира пло…
$231,055
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Плюс можно докупить паркинг-место в подземном гараже за 20 000е. Роскошная квартира в новом…
$410,215
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MONTBEL D.O.O.
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Кондо в Seoca, Черногория
Кондо
Seoca, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 3/5
Квартира с двумя спальнями в жилом комплексе в пригороде Будвы. ЖК, состоящий из двух зданий…
$158,131
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Квартира 2 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 2 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 2/4
The developer "Horizont Invest", operating on the market since 2017, presents a new project …
$241,297
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Квартира 3 комнаты в Петровац, Черногория
Квартира 3 комнаты
Петровац, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/4
ID-2141 Продается просторная квартира класса люкс с двумя спальнями в Петровце. Локаци…
$399,719
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Peters Group Real Estate
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Квартира 4 комнаты в Бечичи, Черногория
Квартира 4 комнаты
Бечичи, Черногория
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Структура квартиры: 3 спальни, 2 санузла, большая терраса 50м2 с видом на море. Удобства:…
$542,610
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GATE Realty
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English, Русский, Српски
Квартира 3 комнаты в Lustica, Черногория
Квартира 3 комнаты
Lustica, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/2
Botanika 3 Bedroom apartment at The Peaks, Luštica Bay: The exclusive neighbourhood not only…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Дополнительно за 100евро/мес. – долгосрочная аренда паркинг места в гараже. Отличный район-…
$235,519
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 2 спальни в Бечичи, Черногория
Квартира 2 спальни
Бечичи, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь квартир: 55 м2, 2 спальни, ванная комната, До моря 500 метров. Прекрасная инвестиция…
$131,255
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 2 спальни в Будва, Черногория
Квартира 2 спальни
Будва, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Продажа: Квартиры с видом на море в центре Будвы в одном из самых престижных комплексов 5 Э…
$574,918
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 3 комнаты в Тиват, Черногория
Квартира 3 комнаты
Тиват, Черногория
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Продается эксклюзивная квартира площадью 107 м2: две спальни, просторная гостиная совмещенна…
$1,04 млн
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Агентство
First Realty
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Boreti, Черногория
Квартира 1 спальня
Boreti, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Квартира с одной спальней в комплексе на первой линии моря, площадью 42м2 на пятом этаже …
$159,458
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MONTBEL D.O.O.
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Квартира 1 спальня в Дженовичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Дженовичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Прекрасная квартира с видом на море всего в 3 минутах ходьбы до моря! В цену включена новая…
$162,551
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
Квартира 1 спальня в Рафаиловичи, Черногория
Квартира 1 спальня
Рафаиловичи, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Площадь: 55, 90, 105 кв.м. Цена: 3200-3500 евро по кв. метру Расстояние до моря: 20 ме…
$202,848
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MONTBEL D.O.O.
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