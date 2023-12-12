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Квартиры в Доброта, Черногория

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326 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
На продажу предлагаем уникальную стильную квартиру с двумя спальнями площадью 75 кв метров. …
€250,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Погрузитесь в современный рай с 1 спальней в совершенно новом здании, откуда открывается зах…
€144,000
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CRASSULA Estate
Языки общения: English
Квартира 1 спальня в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
 Представляем очаровательную квартиру-студию в совершенно новом здании, расположенную на вто…
€76,800
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CRASSULA Estate
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Квартира с шикарным видом на Которскую бухту в Доброте Общая площадь квартиры - 78м2. Струк…
€210,000
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 78 м²
Бока Которская бухта, район Доброта. Квартиры в новом жилом комплексе класса люкс от одн…
€535,500
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Квартира 6 спален с видом на море, с бассейном в Доброта, Черногория
Квартира 6 спален с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 120 м²
Этаж 5
Продается 3-комнатная квартира в центре Старого города Котора, расположенная во дворце Визан…
€321,300
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 6 спален с видом на море, с бассейном в Доброта, Черногория
Квартира 6 спален с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 120 м²
Этаж 5
Продается 3-комнатная квартира в центре Старого города Котора, расположенная во дворце Визан…
€321,300
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
A11-060. Nice apartment for everyday living, Sv.Vraca, KotorFor sale! Inexpensive one-bedro…
€108,000
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Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с мебелью
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
А11-059. Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу Св. Стасие, Котор На продажу — Отли…
€235,000
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Этаж 4
ID 1135 Продается квартира с двумя спальнями в Доброте. Локация: Котор Доброта,  Коли…
€245,000
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Peters Group Real Estate
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Donji Orahovac, Черногория
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Предлагаем на продажу апартамент площадью 45 кв метров с галереей в Ораховце. Уютная квартир…
€120,000
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First Realty
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Квартира в Доброта, Черногория
Квартира
Доброта, Черногория
Площадь 144 м²
Два дома на первой линии в Добротейн включают в себя в общей сложности 4 квартиры с одной сп…
Цена по запросу
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Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Продается двухкомнатная квартира с видом на море в Которе, Доброта. Главные преимущества пок…
€130,000
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First Realty
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Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 3
Эксклюзивная продажа квартир в новостройке в Петроваце, одном из самых красивых прибрежных г…
€267,000
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Предлагаем на продажу новые квартиры с одной спальней площадью от 52 кв метров в Доброте. Кв…
€125,000
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First Realty
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Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Доброта, Черногория
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Этаж 3
Сдается в аренду этаж дома, расположенного в Люте недалеко от Котора. На этом просторном эта…
€250,000
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни с террасой, у моря, с vid na more
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Площадь 108 м²
Описание Бока Которская бухта, район Доброта. Новая квартира с двумя спальнями в новом ж…
€180,000
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Квартира 4 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 4 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Каменная вилла на набережной в очаровательном поселке Доброта. Полностью отремонтированная, …
€2,50 млн
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Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Доброта, Черногория
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Предлагаем на продажу новую квартиру с одной спальней площадью 52 кв метров в Доброте. Кварт…
€178,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Доброта, Черногория
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Предлагаем на продажу новую квартиру с одной спальней площадью 52 кв метров в Доброте. Кварт…
€160,000
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First Realty
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Квартира 2 спальни в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
Квартира с двумя спальнями и видом на море в новом здании в Доброте. Квартира имеет внутренн…
€320,000
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Предлагаем на продажу квартиру с тремя спальнями в развитом районе Доброты площадью 95 кв ме…
€245,000
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First Realty
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Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Доброта, Черногория
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Просторная и солнечная квартира тремя спальнями и прекрасным видом на залив! Расположена в т…
€230,000
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First Realty
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Квартира 1 спальня в Donji Orahovac, Черногория
Квартира 1 спальня
Donji Orahovac, Черногория
Количество спален 1
Площадь 64 м²
NUM 5662 Apartment for sale in Kotor, Orahovac in a quiet location near the sea. The apar…
€180,000
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Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 2
Сдается в аренду двухкомнатная квартира площадью 88м2 в Будве, район Бабин. Квартира располо…
€136,500
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2
Продается новая двухкомнатная квартира в новом жилом комплексе с бассейном, спа и рестораном…
€147,500
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня с видом на море, с бассейном
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Продаются строящиеся квартиры над рестораном Парма в Будве. Строительство началось 15 сентяб…
€154,500
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4
Фантастическая двухкомнатная квартира 73м2 в новом Кондо-отеле в Будве, в первой линии от мо…
€189,000
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Доброта, Черногория
Квартира 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Доброта, Черногория
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1
Продается прекрасная квартира в Которе, поселок Доброта, расположенная на второй линии от мо…
€315,000
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AMFORA REAL ESTATE
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Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с общественной парковкой в Доброта, Черногория
Квартира 1 спальня с мебелью, с видом на море, с общественной парковкой
Доброта, Черногория
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Продается меблированная однокомнатная квартира в исключительно привлекательном месте в Подко…
€305,000
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AMFORA REAL ESTATE
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Realting.com
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