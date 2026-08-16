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Дома в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
97
Municipality of Saronikos
57
Vari Municipal Unit
39
Municipality of Dionysos
38
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385 объектов найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Площадь 105 м²
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$359,100
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Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Площадь 462 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 462 кв.м в Аттике. Вилла имеет угловое расположение. Из…
$743,846
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DD CO DEDD CO DE
Коттедж 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 184 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area: under construction maisonette 184 sq.m. 3rd-4th flo…
$1,55 млн
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Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$247,949
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Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Площадь 550 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,53 млн
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TekceTekce
Коттедж 6 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 6 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,30 млн
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 150 м²
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон о…
$472,283
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Таунхаус в Лаврион, Греция
Таунхаус
Лаврион, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$295,177
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Коттедж 6 спален в Афидне/Афиднес, Греция
Коттедж 6 спален
Афидне/Афиднес, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 Sq.m., 6 Bed…
$250,554
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$1,18 млн
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 213 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$1,59 млн
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Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 201 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 201 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$548,431
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
$1,11 млн
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Коттедж 6 спален в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
$752,111
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Таунхаус в Municipality of Dionysos, Греция
Таунхаус
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$708,425
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Коттедж 4 спальни в Неа-Макри, Греция
Коттедж 4 спальни
Неа-Макри, Греция
Количество спален 4
Площадь 400 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$826,496
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Коттедж в Municipality of Dionysos, Греция
Коттедж
Municipality of Dionysos, Греция
Площадь 531 м²
Продается двухэтажный коттедж общей площадью 531 кв .м Коттедж состоит из четырех спальн…
$755,654
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Площадь 648 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,92 млн
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Коттедж 6 спален в Рафина, Греция
Коттедж 6 спален
Рафина, Греция
Количество спален 6
Площадь 360 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Рафине Добро пожаловать в не…
$822,647
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 9
Площадь 350 м²
Продается таунхаус площадью 350 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$3,66 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 187 м²
Продается таунхаус площадью 187 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$2,15 млн
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Таунхаус в Рафина, Греция
Таунхаус
Рафина, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$720,232
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 2 спальных комнат, о…
$1,54 млн
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Коттедж 7 спален в Каливия-Торику, Греция
Коттедж 7 спален
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 7
Площадь 250 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$413,248
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Spata Artemida, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$399,898
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Коттедж 5 спален в Рафина, Греция
Коттедж 5 спален
Рафина, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$590,354
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Площадь 457 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,68 млн
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Коттедж 9 спален в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 9 спален
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 9
Площадь 550 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 550 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 7 спальных ко…
$1,89 млн
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Таунхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Таунхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 325 м²
Продается таунхаус площадью 325 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$4,07 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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