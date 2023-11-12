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132 объекта найдено
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Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
251 м²
Vari south of Athens Corby area, independent maisonette 251 sq.m. in excellent condition due…
€790,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
3
1
189 м²
1
Продается таунхаус площадью 189 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€200,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
360 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном
периферия Аттика, Греция
7
4
680 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
215 м²
Varkiza south of Athens, in the center of the municipality, 2nd-3rd floor maisonette and stu…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
5
450 м²
-1/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 450 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной кла…
€2,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
192 м²
Varkiza south of Athens, Asirmatos Varis area, newly built maisonette of 192 sq.m. building …
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
123 м²
Voula south of Athens Nea Kalymnos area, maisonette of 123 sq.m. 2nd-3rd floor newly built l…
€680,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
6
3
250 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
€2,10 млн
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Saronis, Греция
3
2
100 м²
3/1
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
€350,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
4
600 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
223 м²
Vari south of Athens, Korbi area, detached house of 223 sq.m. 3 levels (ground floor-1st & 2…
€580,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
4
370 м²
Voula South of Athens, Panorama area: detached house - villa of 370 sq.m. in a green and qui…
€1,000,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
85 м²
2
Продается таунхаус площадью 85 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж …
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
207 м²
Vari south of Athens Miladeza area, independent maisonette of 207 sq.m. on a plot of 200 sq.…
€550,000
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
289 м²
1
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
€820,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
125 м²
Продается уютная квартира в приморском райне Афин в Вуле продается уютная, просторная кварти…
€610,000
Рекомендовать
Коттедж 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
4
350 м²
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
300 м²
1
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
€1,000,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с бассейном, с камином
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
300 м²
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
7
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Stathmos Afidnon, Греция
4
400 м²
Agios Stefanos north of Athens hill of Muson area: detached house of 400sq.m. of excellent c…
€810,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Saronis, Греция
4
2
127 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6
6
5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
€4,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 1 спальня с балконом, с камином, с AirConditioning
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
1
60 м²
Voula south of Athens, Dikigorika area, house of 60sq.m. on a plot of 700 sq.m. ground floor…
€180,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Анависос, Греция
10
4
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
€290,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
204 м²
Voula - Evryali area south of Athens, maisonette of 204 sq.m. furnished on a plot of 300sq.m…
€1,33 млн
Рекомендовать
Дом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
200 м²
Property Code: 1562 - FOR SALE House of total surface 200 sq.m, on the Ground floor Vouli…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с Spalni
Municipality of Saronikos, Греция
8
4
626 м²
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
6
580 м²
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
€1,80 млн
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