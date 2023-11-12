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Квартиры в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

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54 объекта найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€166,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
€299,000
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция с садом и парковкой недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются …
€300,000
Квартира 2 спальни с террасой, с кухней, с panoramic windows в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с кухней, с panoramic windows
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 8
Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются квартиры с большим б…
€320,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 102 м²
Продается квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Вуле, приморском пригороде, одном и…
€493,500
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€435,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Площадь 104 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция Предлагаются апартаменты с террасами и садами…
€455,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 2
Площадь 66 м²
Количество этажей 3
Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€370,000
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс в Вуле, Греция Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апа…
€1,80 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
€1,05 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 173 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция Предлагаются квартиры с балконами и пар…
€1,20 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Площадь 135 м²
Количество этажей 3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
€1,000,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Анависос, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Анависос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 176 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€250,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Voula South of Athens Nea Kalymnos area, apartment of 72 sq.m. semi-basement corner airy and…
€260,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality, apartment of 83 sq.m. 2nd floor co…
€529,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с камином, с bright в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с камином, с bright
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Voula south of Athens, in Nea Kalymnos area: apartment of 78 sq.m. corner ground floor and b…
€280,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality apartment 76 sq.m. 1st floor in exc…
€368,000
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€560,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
€950,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 B…
€350,000
Квартира 1 комната с furnishings в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 630 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 2630 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€1,10 млн
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
€500,000
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кабельным телевидением в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кабельным телевидением
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Voula South of Athens Evryali area, apartment of 70 sq.m. 3rd floor corner airy and bright, …
€340,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€400,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€950,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- East Attica: Vouliagmeni 62 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
€620,000
Квартира 2 спальни с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,07 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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