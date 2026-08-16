Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Восточная Аттика
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

;
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
73
Vari Municipal Unit
21
Municipality of Pallini
17
Pallini Municipal Unit
13
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
142 объекта найдено
Пентхаус в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Premium Premium
Пентхаус
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Прекрасно отремонтированный пентхаус площадью 85 кв.м. на 4-м этаже, предлагающий потрясающи…
$635,713
НДС
Оставить заявку
Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 104 м²
Этаж 2/3
Эта полностью отремонтированная квартира площадью 104 кв.м. расположена на 2-м этаже в тихом…
$629,270
НДС
Оставить заявку
Квартира в Анависос, Греция
Квартира
Анависос, Греция
Площадь 78 м²
Продается квартира площадью 78 кв.м в Аттике. Недвижимость продается с мебелью. К недвижимос…
$212,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 2 спальни в Скала Оропу, Греция
Квартира 2 спальни
Скала Оропу, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$160,576
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$295,177
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Limenas Markopoulou, Греция
Квартира 2 спальни
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Продается квартира площадью 76 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$212,528
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Квартира в Municipality of Spata Artemida, Греция
Квартира
Municipality of Spata Artemida, Греция
Площадь 65 м²
Продается квартира площадью 65 кв.м в Аттике. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$239,939
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Имущественный код: HPS5303 - Квартира для продажи в центре Вула за €1.000.000. Это 102 кв. м…
$1,15 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Продается квартира площадью 129 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Рафина, Греция
Квартира 2 спальни
Рафина, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$425,055
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Код собственности: HPS5282 - Квартира для продажи в центре Паллини за 265 000 евро. Эта квар…
$304,976
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$661,197
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Агиос-Константинос, Греция
Квартира 2 спальни
Агиос-Константинос, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается квартира площадью 83 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$301,081
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$377,827
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$289,274
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 4 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 219 м²
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,42 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 135 м²
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$1,00 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
$360,116
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$1,32 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 67 м²
Продается квартира площадью 67 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$454,573
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 4 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/4
Voula Private Residences Эксклюзивная квартира на первом этаже с частным бассейном Рас…
$2,88 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Анависос, Греция
Квартира 1 спальня
Анависос, Греция
Количество спален 1
Площадь 34 м²
Продается квартира площадью 34 кв.м в Аттике. Квартира расположена на полу-первом этаже и со…
$141,685
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 3 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 133 м²
Продается квартира площадью 133 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$991,795
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 126 м²
Продается квартира площадью 126 кв.м в Афинах. У объекта есть камин. Недвижимость продается …
$649,390
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Рафина, Греция
Квартира 1 спальня
Рафина, Греция
Количество спален 1
Площадь 51 м²
Продается квартира площадью 51 кв.м в Аттике. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$236,142
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$371,923
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Многоуровневые квартиры 2 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Многоуровневые квартиры 2 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 1
Продаётся мезонет, этаж: первый, 1-й (2 уровня), в районе: Voula. Площадь объекта составляет…
$877,280
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Municipality of Oropos, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Oropos, Греция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Квартира расположена на первом…
$118,071
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 1 спальня в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Продается квартира площадью 52 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$354,213
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 спальни в Анависос, Греция
Квартира 2 спальни
Анависос, Греция
Количество спален 2
Площадь 150 м²
Продается квартира площадью 150 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$188,913
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Типы недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Восточной Аттика, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти