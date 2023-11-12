ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
периферийная единица Восточная Аттика
Квартиры
Квартиры в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
однокомнатные
7
двухкомнатные
24
трехкомнатные
18
четырехкомнатные
3
Квартира
Очистить
54 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
2
35 м²
7
Новая резиденция рядом с центром Ахарнеса, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€166,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
3
86 м²
7
Новая резиденция с садом на крыше рядом со всей необходимой инфраструктурой, Ахарнес, Греция…
€299,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
110 м²
4/1
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
периферия Аттика, Греция
3
70 м²
8
Новая резиденция с садом и парковкой недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются …
€300,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с кухней, с panoramic windows
периферия Аттика, Греция
3
81 м²
8
Новая резиденция недалеко от центра Афин, Ахарнес, Греция Предлагаются квартиры с большим б…
€320,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
70 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 70 sq.m. 4th floo…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
102 м²
Varkiza south of Athens, Kamini area, center far from the center apartment 100 sq.m. 4th flo…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
102 м²
Продается квартира с 3 спальнями и 2 ванными комнатами в Вуле, приморском пригороде, одном и…
€493,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
70 м²
2/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€435,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
104 м²
6
Новая резиденция рядом с пляжем, Вула, Греция Предлагаются апартаменты с террасами и садами…
€455,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
66 м²
3
Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция Предлагаются квартиры с помещениями для х…
€370,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
148 м²
6
Новый жилой комплекс в Вуле, Греция Предлагаются апартаменты с террасами. Трехуровневые апа…
€1,80 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с теплыми полами, с Pool
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
140 м²
7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
€1,05 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с теплыми полами
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
173 м²
5
Новая резиденция в 300 метрах от моря, Вула, Греция Предлагаются квартиры с балконами и пар…
€1,20 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
135 м²
3
Резиденция с двумя бассейнами в 70 метрах от моря, Вулиагмени, Греция Резиденция располагае…
€1,000,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Анависос, Греция
4
3
176 м²
2/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
72 м²
Voula South of Athens Nea Kalymnos area, apartment of 72 sq.m. semi-basement corner airy and…
€260,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
102 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality, apartment of 83 sq.m. 2nd floor co…
€529,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с камином, с bright
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
78 м²
Voula south of Athens, in Nea Kalymnos area: apartment of 78 sq.m. corner ground floor and b…
€280,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
76 м²
Voula south of Athens, in the center of the municipality apartment 76 sq.m. 1st floor in exc…
€368,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
70 м²
1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€560,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с бассейном
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
150 м²
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с камином, с кладовой
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
2
128 м²
For Sale -- Residential Apartment -- East Attica: Voula - Kentro 128 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 B…
€350,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната с furnishings
периферия Аттика, Греция
1
2 630 м²
1
Продается квартира площадью 2630 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Н…
€1,10 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
92 м²
Voula Nea Kalymnos south of Athens, under construction apartment of 92 sq.m. 2nd floor, on a…
€500,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кабельным телевидением
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
70 м²
Voula South of Athens Evryali area, apartment of 70 sq.m. 3rd floor corner airy and bright, …
€340,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
1
82 м²
1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€400,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
176 м²
3/1
Продается квартира площадью 176 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…
€950,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
1
62 м²
For Sale -- Residential Apartment -- East Attica: Vouliagmeni 62 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
€620,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
1
135 м²
1
Продается квартира площадью 135 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,07 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL