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13 объектов найдено
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
5
3
360 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€800,000
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Дом 6 спален с Spalni
Pikermi, Греция
6
5
800 м²
Pikermi FOR SALE House 6 Спальня ( s ) 5 Ванная комната ( s ) 1 WC Размер: 800 м2, 4 уровня,…
€1,50 млн
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Коттедж 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
1
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€870,000
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Таунхаус 4 спальни с furnishings
Pikermi, Греция
6
2
215 м²
1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
€405,000
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Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
5
800 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,80 млн
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Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
10
5
1 300 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 5 спальных ком…
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pikermi, Греция
7
1
165 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
9
4
386 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,20 млн
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
4
3
400 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,10 млн
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
8
3
440 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€500,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pikermi, Греция
10
3
505 м²
1
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€600,000
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Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Pikermi, Греция
6
3
230 м²
1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€450,000
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Коттедж 1 комната с furnishings
Спата, Греция
1
189 м²
1
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Спата. -На первом этаже расположены: …
€295,000
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