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Жильё в Спата, Греция

дома
13
13 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pikermi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€800,000
Дом 6 спален с Spalni в Pikermi, Греция
Дом 6 спален с Spalni
Pikermi, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Pikermi FOR SALE House 6 Спальня ( s ) 5 Ванная комната ( s ) 1 WC Размер: 800 м2, 4 уровня,…
€1,50 млн
Коттедж 1 комната с furnishings в Pikermi, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
€870,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Pikermi, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Второй этаж…
€405,000
Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Pikermi, Греция
Вилла 1 спальня с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,80 млн
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Pikermi, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 1300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 5 спальных ком…
€1,50 млн
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pikermi, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
€420,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pikermi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 386 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 386 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,20 млн
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pikermi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€1,10 млн
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€500,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Pikermi, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Pikermi, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
€600,000
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings в Pikermi, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на город, с furnishings
Pikermi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€450,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Спата, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Спата, Греция
Комнаты 1
Площадь 189 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу инвестиционный объект в районе Спата. -На первом этаже расположены: …
€295,000
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