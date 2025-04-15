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Жильё в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

6 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты с видом на море в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус 3 комнаты с видом на море
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 111 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
$389,316
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Коттедж 6 комнат в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 6 комнат
Агиос-Константинос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$765,717
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Kamena Vourla Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 76 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
$89,355
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Lavreotiki, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Lavreotiki, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$730,620
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Grekodom Development
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Коттедж 3 комнаты в Агиос-Константинос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Агиос-Константинос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 152 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$417,497
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Таунхаус 6 комнат с видом на море, с видом на горы в Kamena Vourla Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат с видом на море, с видом на горы
Kamena Vourla Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$260,936
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Ayios Konstantinos, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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