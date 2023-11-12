Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Пеания

Жильё в Пеания, Греция

квартиры
4
дома
8
12 объектов найдено
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Пеания, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 132 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 132 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€375,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Пеания, Греция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
€900,000
Таунхаус 6 комнат с furnishings в Пеания, Греция
Таунхаус 6 комнат с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 6
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings в Пеания, Греция
Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 4
Площадь 115 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€270,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Пеания, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€167,000
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings в Пеания, Греция
Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€520,000
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Пеания, Греция
Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€110,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пеания, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пеания, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€535,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€237,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пеания, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,70 млн
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Пеания, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Пеания, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€300,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Пеания, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Мы предлагаем на продажу виллу 1965 года, которая была полностью отремонтирована в 2014 году…
€1,000,000
Realting.com
Перейти