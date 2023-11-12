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Жильё в Пеания, Греция
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12 объектов найдено
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Квартира 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
4
1
132 м²
4/1
Продается квартира площадью 132 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
€375,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пеания, Греция
3
3
426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
€900,000
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Таунхаус 6 комнат с furnishings
Пеания, Греция
6
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимост…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
4
115 м²
2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
€270,000
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Квартира 3 спальни с furnishings
Пеания, Греция
4
1
90 м²
2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€167,000
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Коттедж 5 спален с видом на горы, с furnishings
Пеания, Греция
7
6
300 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€520,000
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Квартира 1 спальня с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Пеания, Греция
2
1
55 м²
1/1
Продается квартира площадью 55 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
€110,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пеания, Греция
6
2
180 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
€535,000
Рекомендовать
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
5
2
169 м²
1
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€237,000
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Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
6
3
480 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,70 млн
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Таунхаус 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Пеания, Греция
6
2
220 м²
1
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
€300,000
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Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Пеания, Греция
1
700 м²
1
Мы предлагаем на продажу виллу 1965 года, которая была полностью отремонтирована в 2014 году…
€1,000,000
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