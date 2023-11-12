Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Маркопулон

Жильё в Маркопулон, Греция

дома
6
7 объектов найдено
Квартира 4 спальни с Spalni в Маркопулон, Греция
Квартира 4 спальни с Spalni
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Код недвижимости: 1573 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Мезонет общей площадью 160 кв.м, 2 уровня Mark…
€260,000
Вилла 4 спальни с furnishings в Маркопулон, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€580,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Маркопулон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€180,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€210,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€223,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Маркопулон, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€780,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Маркопулон, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Маркопулон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
€340,000
Realting.com
Перейти