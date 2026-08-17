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Жилье в Маркопулоне, Греция

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квартиры
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дома
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11 объектов найдено
Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Площадь 385 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$708,425
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Коттедж 3 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 3 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$247,949
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Коттедж 4 спальни в Маркопулон, Греция
Коттедж 4 спальни
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$920,953
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Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$316,362
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Коттедж 5 спален в Маркопулон, Греция
Коттедж 5 спален
Маркопулон, Греция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$277,467
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Таунхаус в Маркопулон, Греция
Таунхаус
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$212,528
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TekceTekce
Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Аттике на стадии строительства. Квартира расположена н…
$322,221
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Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 201 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 201 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$548,431
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Квартира в Маркопулон, Греция
Квартира
Маркопулон, Греция
Площадь 66 м²
Продается квартира площадью 66 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена н…
$304,645
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Коттедж в Маркопулон, Греция
Коттедж
Маркопулон, Греция
Площадь 120 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
$439,887
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Площадь 220 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$971,180
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