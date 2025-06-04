Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Paiania Municipal Unit
  4. Жилая

Жильё в Paiania Municipal Unit, Греция

квартиры
4
дома
11
15 объектов найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$665,834
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Paiania, Греция
Вилла
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,95 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,86 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж -1/3
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$271,200
Оставить заявку
Вилла в Пеания, Греция
Вилла
Пеания, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
$1,03 млн
Оставить заявку
Коттедж 1 комната в Municipality of Paiania, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 1400 кв.м в Аттике. Коттедж имеет угловое расположение.…
$2,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Paiania, Греция
Вилла
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$720,911
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$217,418
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$191,099
Оставить заявку
Таунхаус в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 3/3
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие объ…
$308,962
Оставить заявку
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Таунхаус расположен в новом жилом доме в Коропи. Также на продажу предлагаются следующие объ…
$301,738
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$174,305
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 5 комнат в Municipality of Paiania, Греция
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 169 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$247,367
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Paiania, Греция
Вилла
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 400 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 1400 кв.м в Аттике. Коттедж имеет угловое расположение.…
$2,17 млн
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$198,311
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Paiania Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти