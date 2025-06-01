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Жильё в Gerakas Municipal Unit, Греция

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17 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$433,211
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Таунхаус в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж -1
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
$410,410
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$362,915
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами, Геракас, Аттика, Греция Предлагаются…
$481,232
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 117 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$430,962
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$391,268
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
With the possibility of selling from the plans, the following advantages are ensured: 1. you…
$387,297
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 110 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$393,310
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
При возможности продажи по планам, гарантируются следующие преимущества: 1. вы забронировали…
$366,362
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Квартира 2 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 91 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$364,809
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Квартира в Municipality of Pallini, Греция
Квартира
Municipality of Pallini, Греция
Площадь 133 м²
$565,245
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Pallini, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$469,684
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Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$513,013
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Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$442,303
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Таунхаус в Municipality of Pallini, Греция
Таунхаус
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/3
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$444,611
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Квартира 3 спальни в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$421,811
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Pallini, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Pallini, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
$419,621
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Параметры недвижимости в Gerakas Municipal Unit, Греция

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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