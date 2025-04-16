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Жильё в Spata Loutsa Municipal Unit, Греция

2 объекта найдено
Таунхаус 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$422,716
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$323,560
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Spata Loutsa Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов