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Таунхаусы в Лайина, Греция

Таунхаус В архив
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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kavallari, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kavallari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€180,000
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings в Kavallari, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на горы, с furnishings
Kavallari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 305 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 305 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
€215,000
Realting.com
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