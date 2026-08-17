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Таунхаусы в Lagyna, Греция

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4 объекта найдено
Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 4
Площадь 175 м²
Продается таунхаус площадью 175 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$357,472
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Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 5
Площадь 400 м²
Продается таунхаус площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 4 у…
$628,411
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 4
Площадь 192 м²
Продается таунхаус площадью 192 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$192,456
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Таунхаус в Lagyna, Греция
Таунхаус
Lagyna, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольны…
$401,441
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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