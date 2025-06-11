Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Центральная Македония
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на горы

Таунхаусы с видом на горы в периферии Центральной Македония, Греция

Kassandra Municipality
246
Pallini Municipal Unit
128
Kassandra Municipal Unit
119
Municipality of Nea Propontida
23
Показать больше
Таунхаус Удалить
Очистить
9 объектов найдено
Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
Susan Jameson Real Estate is delighted to announce a new development getting underway with a…
$318,936
Оставить заявку
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Estate property luxury living at its best, with this stone detail and modern architecture ma…
$664,684
Оставить заявку
Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
Оставить заявку
Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Эта современная вилла с 4 спальнями в настоящее время находится в стадии строительства и дол…
$469,684
Оставить заявку
Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
$200,390
Оставить заявку
Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 10
Количество этажей 2
Great investment in Kriopigi with mountain views in a quiet location surrounded by nature. T…
$1,10 млн
Оставить заявку
Таунхаус в Kassandra Municipality, Греция
Таунхаус
Kassandra Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Estate home luxury living at its best & built in 2023, with this stone detail and modern arc…
$318,470
Оставить заявку
Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 3
This custom built country haven offers a peaceful rural lifestyle conveniently close to all …
$390,273
Оставить заявку
Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
Оставить заявку

Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти