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Таунхаусы с видом на море в периферии Центральной Македония, Греция

Kassandra Municipality
246
Pallini Municipal Unit
128
Kassandra Municipal Unit
119
Municipality of Nea Propontida
23
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31 объект найдено
Таунхаус в Молес Каливес, Греция
Таунхаус
Молес Каливес, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
This beautiful, two-story rustic home is nestled in the middle of the glorious nature of the…
$476,330
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
It’s a MUST-see home in the thriving seaside town of PEFKOHORI HALKIDIKI KASSANDRA. One is a…
$565,008
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
In the thriving seaside town of Polihrono, we have the ideal perfect maisonette on 2 floors …
$198,598
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Недвижимость - это потрясающий дом на пляже, который предлагает спокойную и безмятежную сред…
$595,804
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Halkidiki seaside urban living at its finest! This prime core area, single-family home with …
$660,469
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Ultra Modern Country Home is a residential complex of newly built luxury villas, with a priv…
$369,407
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
A corner maisonette with unique aesthetics and a total living space of  150 s.m., built on a…
$641,518
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Код недвижимости: 4 -820 - Мезонет на продажу в Паллини Полихроно за € 500.000. Это 75 кв. М…
$436,005
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This wonderful property full of charm is under construction and is  located close to the pic…
$442,869
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
It’s a MUST-see home in the thriving seaside town of PEFKOHORI HALKIDIKI KASSANDRA. One is a…
$545,505
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Эта впечатляющая недавно построенная вилла расположена в самом престижном районе в самом цен…
$678,433
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 3
Maisonette in the quaint town of Paliouri with a separate apartment for guests or ideal for …
$297,849
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Villa in Posidi with a gorgeous corner manicured garden. The home is built in 2006 at 88 met…
$317,358
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
HANIOTI luxurious Mediterranean maisonette for sale in an area that is rising in real estate…
$200,390
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
$135,921
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
$254,522
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Таунхаус в Неа-Скиони, Греция
Таунхаус
Неа-Скиони, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 166 м²
This South-oriented modern villa is located in the luxury urbanization of Kassandra Nea Skio…
$685,392
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Exquisitely renovated and architecturally designed to reflect traditional modern elegance lu…
$814,358
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Таунхаус в Пефкохори, Греция
Таунхаус
Пефкохори, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Мы с гордостью представляем этот очаровательный дом с 3 спальнями и мансардой, расположенный…
$614,162
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Gorgeous and stunning home in the thriving seaside town of Kriopigi with 120 sq meters on 3 …
$215,312
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
EXCLUSIVE // Beautiful country property set in a prime location beachfront in POLIHRONO HALK…
$695,308
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 4 -724 - Мезонет на продажу в Кассандра Посейди за € 720.000. Это 160 кв. …
$815,251
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Таунхаус в Палиури, Греция
Таунхаус
Палиури, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Код недвижимости: 3-1045 - Мезонет на продажу в Паллини Палиури для € 220.000 . Это 88 кв. М…
$278,365
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Таунхаус в Криопиги, Греция
Таунхаус
Криопиги, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Код недвижимости: 4 -840 - Мезонет ПРОДАЕТСЯ в Кассандре Криопиги за € 139.000. Это 84 кв. М…
$173,766
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Таунхаус в Ханиотис, Греция
Таунхаус
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Stunning Home for sale in the thriving seaside town of Hanioti with 160  sq meters of living…
$358,001
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Таунхаус в Агия Параскеви, Греция
Таунхаус
Агия Параскеви, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
It of a kind custom-built home overlooking Agia Paraskevi built in 1997 and in pristine supe…
$104,574
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Exclusive home with pride and imagination fully furnished in a privileged and peaceful locat…
$1,06 млн
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эта впечатляющая витрина предлагает множество гибких вариантов жизни, дом находится в 105 ме…
$218,252
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Таунхаус в Полихроно, Греция
Таунхаус
Полихроно, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to Polihrono, this gorgeous home with 105 sq meters of living area and gardens with …
$288,556
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Таунхаус в Каландра, Греция
Таунхаус
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Get swept away with this magnificent investment property with 135 sq meters of living area o…
$514,339
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Параметры недвижимости в периферии Центральной Македония, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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