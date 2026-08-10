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Дома и виллы в новых жилых комплексах в Героскипу, Кипр

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Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Показать все Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Героскипу, Кипр
от
$308,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса 📍 Расположение LUNA GENE находится в одном из самых перспективных и комфортных районов Пафоса — рядом с Героскипу (Geroskipou). Это новая инвестиционная зона города, где сочетаются близость к морю, зелёные зоны и развитая инфраструктура…
Агентство
Invest Cafe
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Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Героскипу, Кипр
от
$842,592
Год сдачи 2026
Площадь 197 м²
1 объект недвижимости 1
Sandy Beach Villas - это эксклюзивный закрытый комплекс в Героскипу, Пафос, предлагающий роскошную жизнь в спокойной обстановке. Комплекс состоит из шести элегантных вилл, каждая из которых имеет три просторные спальни, две ванные комнаты, гостевой туалет и частный бассейн. Расположенный все…
Ассоциация
BitProperty
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Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Героскипу, Кипр
от
$1,09 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 189 м²
1 объект недвижимости 1
Комплекс с 5 виллами
Ассоциация
BitProperty
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TekceTekce
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Героскипу, Кипр
от
$691,470
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 172–219 м²
5 объектов недвижимости 5
Современные виллы с видом на море в Героскипу, Пафос 3 и 4 спальни | Площадь участка до 422 м² | Общая крытая площадь до 219 м² Частный бассейн | Класс энергоэффективности A | Гараж | Современные технологии и отделка Golden Hills — это эксклюзивный комплекс из 20 стильных вилл, распол…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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