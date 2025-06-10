Коттеджный посёлок Almond Villas

🟡 Almonds Villas – Современные виллы в живописной деревне Эпископи, Пафос
3 спальни | 3 ванные | Площадь участка: от 295 до 467 м² | Жилая площадь: 198.75 м²
Цена: от €495,000 + НДС | Сдача: 10–15 месяцев
Almonds Villas — это новый эксклюзивный проект из 9 роскошных вилл, расположенный в традиционной кипрской деревне Эпископи, в нескольких минутах езды от Пафоса. Район славится своей природной красотой, низкой влажностью и прохладным бризом летом. Виллы предлагают идеальное сочетание уединения, комфорта и современного дизайна.
Каждая вилла включает:
Просторную планировку: 3 спальни и 3 ванные комнаты
Крытую площадь 198.75 м² + участок от 295 до 467 м²
Подогрев полов и VRF систему кондиционирования воздуха
Возможность установки частного бассейна, барбекю и солнечных панелей
Просторный гараж и частное парковочное место
Высококачественную отделку, включая мраморные лестницы, гранитные столешницы и скрытую сантехнику
Также доступен полноценный меблировочный пакет от €35,000, включающий бытовую технику BOSCH, освещение, текстиль, мебель и ландшафтный дизайн.
🏝 Расположение:
5 минут до гольф-курорта и супермаркета
9 минут до центра Пафоса
20 минут до международного аэропорта
15 минут до пляжа с «Голубым флагом»