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Коттеджный посёлок Almond Villas

Епископи, Кипр
от
$570,462
от
$2,881/м²
BTC
6.7855378
ETH
355.6590446
USDT
564 007.4250206
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
7
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Медиа Медиа
ID: 26505
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Episkopi Pafou
  • Деревня
    Епископи

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🟡 Almonds Villas – Современные виллы в живописной деревне Эпископи, Пафос

3 спальни | 3 ванные | Площадь участка: от 295 до 467 м² | Жилая площадь: 198.75 м²
Цена: от €495,000 + НДС | Сдача: 10–15 месяцев

Almonds Villas — это новый эксклюзивный проект из 9 роскошных вилл, расположенный в традиционной кипрской деревне Эпископи, в нескольких минутах езды от Пафоса. Район славится своей природной красотой, низкой влажностью и прохладным бризом летом. Виллы предлагают идеальное сочетание уединения, комфорта и современного дизайна.

Каждая вилла включает:

  • Просторную планировку: 3 спальни и 3 ванные комнаты

  • Крытую площадь 198.75 м² + участок от 295 до 467 м²

  • Подогрев полов и VRF систему кондиционирования воздуха

  • Возможность установки частного бассейна, барбекю и солнечных панелей

  • Просторный гараж и частное парковочное место

  • Высококачественную отделку, включая мраморные лестницы, гранитные столешницы и скрытую сантехнику

Также доступен полноценный меблировочный пакет от €35,000, включающий бытовую технику BOSCH, освещение, текстиль, мебель и ландшафтный дизайн.

🏝 Расположение:

  • 5 минут до гольф-курорта и супермаркета

  • 9 минут до центра Пафоса

  • 20 минут до международного аэропорта

  • 15 минут до пляжа с «Голубым флагом»

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 198.8
Цена за м², USD 2,870
Цена квартиры, USD 570,462

Местонахождение на карте

Епископи, Кипр

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Коттеджный посёлок Almond Villas
Епископи, Кипр
от
$570,462
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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