Коттеджный посёлок Almond Villas

🟡 Almonds Villas – Современные виллы в живописной деревне Эпископи, Пафос

3 спальни | 3 ванные | Площадь участка: от 295 до 467 м² | Жилая площадь: 198.75 м²

Цена: от €495,000 + НДС | Сдача: 10–15 месяцев

Almonds Villas — это новый эксклюзивный проект из 9 роскошных вилл, расположенный в традиционной кипрской деревне Эпископи, в нескольких минутах езды от Пафоса. Район славится своей природной красотой, низкой влажностью и прохладным бризом летом. Виллы предлагают идеальное сочетание уединения, комфорта и современного дизайна.

Каждая вилла включает:

Просторную планировку: 3 спальни и 3 ванные комнаты

Крытую площадь 198.75 м² + участок от 295 до 467 м²

Подогрев полов и VRF систему кондиционирования воздуха

Возможность установки частного бассейна, барбекю и солнечных панелей

Просторный гараж и частное парковочное место

Высококачественную отделку, включая мраморные лестницы, гранитные столешницы и скрытую сантехнику

Также доступен полноценный меблировочный пакет от €35,000, включающий бытовую технику BOSCH, освещение, текстиль, мебель и ландшафтный дизайн.

🏝 Расположение: