  2. Кипр
  3. Episkopi Pafou
  4. Новые дома

Дома и виллы в новых жилых комплексах в Episkopi Pafou, Кипр

Епископи, Кипр
от
$556,110
Год сдачи 2026
Площадь 199 м²
1 объект недвижимости 1
Откройте для себя Almond Villas, роскошный анклав из 9 изысканных вилл, расположенных на безмятежных холмах Эпископи, Пафос, Кипр. Окруженный пышным миндалем и оливковыми деревьями, эта спокойная гавань предлагает тщательно продуманные интерьеры, залитые естественным светом. Эти виллы могут …
Ассоциация
BitProperty
Коттеджный поселок Almond Villas
Епископи, Кипр
от
$570,462
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Площадь 199 м²
5 объектов недвижимости 5
🟡 Almonds Villas – Современные виллы в живописной деревне Эпископи, Пафос 3 спальни | 3 ванные | Площадь участка: от 295 до 467 м² | Жилая площадь: 198.75 м² Цена: от €495,000 + НДС | Сдача: 10–15 месяцев Almonds Villas — это новый эксклюзивный проект из 9 роскошных вилл, расположенны…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
