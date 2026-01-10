  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Pyrgou Lemesou
  4. Новые дома

Дома и виллы в новых жилых комплексах в Koinoteta Pyrgou Lemesou, Кипр

муниципалитет Пафос
2
Пейя
2
Айя-Напа
1
район Пафос
12
Показать больше
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Вилла Вилла в Лимассоле
Пиргос, Кипр
от
$2,52 млн
первый брендовый жилой проект всемирно известного французского дизайнера Филиппа Старка на Кипре.   Филипп Старк — ярчайшая личность и один из самых провокационных гуру мирового дизайна, по мнению многих экспертов и его поклонников.   Старк не ограничивается определёнными направл…
Агентство
Invest Cafe
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти