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Дома и виллы в новых жилых комплексах в Айя-Напе, Кипр

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Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
$734,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Napa Amaris Villas — это уникальный жилой комплекс из восьми роскошных вилл, расположенный в самом сердце курортного города Айя-Напа, всего в нескольких минутах от знаменитого пляжа Nissi Beach, отмеченного наградами TripAdvisor. Проект находится в престижном районе города — вблизи живопи…
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