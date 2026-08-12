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Дома и виллы в новых жилых комплексах в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
4
Пейя
2
East Paphos Municipality
4
Героскипу
4
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Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Показать все Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
Вилла Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр.
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$1,24 млн
Варианты отделки С отделкой
Вилла в комплексе Royal Bay Resort - Пафос | Кипр Комплекс вилл Royal Bay Resort расположен в престижном районе Tombs of the Kings (Авеню Королей) - Като-Пафос вдоль побережья, прямо у знаменитого песчаного пляжа Venus Beach. Цена: 1.085.000 EUR + НДС Вилла можно сдавать в аренду за 6…
Агентство
Smart Home
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Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
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Вилла City Views
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$617,342
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 135–161 м²
9 объектов недвижимости 9
City Views — 12 современных вилл в Конии, Пафос: 3 спальни, частный бассейн, площадь до 175 м², участки до 291 м², цена от €530 000. Проект расположен всего в 4 км от центра Пафоса и 6 км от моря, в престижном районе Кония. Просторные интерьеры, панорамные окна и собственные террасы с бас…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Таунхаус Konia Green
Таунхаус Konia Green
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$464,171
НДС
Год сдачи 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Ассоциация
BitProperty
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TekceTekce
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
Вилла Superior
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Вилла Superior
Пейя, Кипр
от
$5,61 млн
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Ассоциация
BitProperty
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Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Показать все Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Клубный дом 🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса
Героскипу, Кипр
от
$308,377
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
🇷🇺 LUNA GENE — Современная жизнь в сердце Пафоса 📍 Расположение LUNA GENE находится в одном из самых перспективных и комфортных районов Пафоса — рядом с Героскипу (Geroskipou). Это новая инвестиционная зона города, где сочетаются близость к морю, зелёные зоны и развитая инфраструктура…
Агентство
Invest Cafe
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Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Показать все Коттеджный поселок Infinity
Коттеджный поселок Infinity
Пейя, Кипр
от
$661,192
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 123–254 м²
5 объектов недвижимости 5
Infinity Villas — Роскошный комплекс с 3, 4 и 5-спальными виллами в Пейе, Пафос Общая площадь вилл: от 123 м² до 309 м² | Участки: от 293 м² до 800 м² | Частный бассейн | Крытый гараж | Цены от €560 000 + НДС Infinity — это элитный комплекс из 20 роскошных отдельно стоящих вилл с совреме…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
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Коттеджный поселок The Pearl
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$748,057
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 173–181 м²
5 объектов недвижимости 5
The Pearl — 5 современных вилл с 3 спальнями, частным бассейном и террасой, всего в 1 км от моря и 4 км от ТЦ Kings Avenue, в престижном районе Хлорака, Пафос. Идеально для ПМЖ, отдыха или инвестиций: VRF-система, тёплый пол, энергоэффективность, уединение и стиль — всё включено. The P…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Вилла Thalassa
Героскипу, Кипр
от
$1,09 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 189 м²
1 объект недвижимости 1
Комплекс с 5 виллами
Ассоциация
BitProperty
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Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
Вилла Dionysus Greens
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Вилла Dionysus Greens
Куклия, Кипр
от
$582,022
Год сдачи 2023
Площадь 129–364 м²
3 объекта недвижимости 3
Элитные виллы Несмотря на расположение в самом сердце курорта, элитные виллы комплекса Сады Диониса спроектированы для создания максимального комфорта и уединения. Комплекс будет возведен в окружении гольф полей и позволит владельцам в полной мере насладиться красотами окружающих природны…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
211.3 – 364.3
1,13 млн – 2,02 млн
Застройщик
Aphrodite Hills
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Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Коттеджный поселок Golden Hills
Героскипу, Кипр
от
$691,470
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 172–219 м²
5 объектов недвижимости 5
Современные виллы с видом на море в Героскипу, Пафос 3 и 4 спальни | Площадь участка до 422 м² | Общая крытая площадь до 219 м² Частный бассейн | Класс энергоэффективности A | Гараж | Современные технологии и отделка Golden Hills — это эксклюзивный комплекс из 20 стильных вилл, распол…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
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Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Вилла Sandy Beach Villas
Героскипу, Кипр
от
$842,592
Год сдачи 2026
Площадь 197 м²
1 объект недвижимости 1
Sandy Beach Villas - это эксклюзивный закрытый комплекс в Героскипу, Пафос, предлагающий роскошную жизнь в спокойной обстановке. Комплекс состоит из шести элегантных вилл, каждая из которых имеет три просторные спальни, две ванные комнаты, гостевой туалет и частный бассейн. Расположенный все…
Ассоциация
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Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
Вилла Poseidon Grand Villas
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Вилла Poseidon Grand Villas
Куклия, Кипр
от
$2,42 млн
Год сдачи 2020
Площадь 318 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый проект «Лучшего гольф курорта Европы 2018 года» по версии международной ассоциации гольф туроператоров «Посейдон» расположен на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на Средиземное море. Большие участки с живописными садами создают атмосферу уединения в шаговой доступн…
Застройщик
Aphrodite Hills
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Вилла м отелем Elysium, Astra 12 предлагает 1
Вилла м отелем Elysium, Astra 12 предлагает 1
район Пафос, Кипр
от
$463,583
Количество этажей 2
Расположенный рядом с Гробницами Королей и элитны и 2-спальные апартаменты с отделкой премиум-класса и видом на море с 3-го этажа. Экономия 19% НДС за счет реконструкции здания делает этот проект уникальной инвестицией. Ключевые преимущества: отличное местоположение, завершение строительс…
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Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Вилла Almonds Villas
Епископи, Кипр
от
$556,110
Год сдачи 2026
Площадь 199 м²
1 объект недвижимости 1
Откройте для себя Almond Villas, роскошный анклав из 9 изысканных вилл, расположенных на безмятежных холмах Эпископи, Пафос, Кипр. Окруженный пышным миндалем и оливковыми деревьями, эта спокойная гавань предлагает тщательно продуманные интерьеры, залитые естественным светом. Эти виллы могут …
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