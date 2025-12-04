  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. East Limassol Municiplaity
  4. Новые дома

Дома и виллы в новых жилых комплексах в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
1
Koinoteta Agiou Tychona
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Показать все Вилла
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
от
$7,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Эксклюзивный комплекс вилл в Агиос ТихоносРасположенный в престижном районе Агиос Тихонос недалеко от известного отеля Four Seasons, этот исключительный проект предлагает коллекцию из 11 роскошных вилл, каждая из которых спроектирована так, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, уединение…
Застройщик
Livein Properties
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Livein Properties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Клубный дом Nikolas Residences
Гермасойя, Кипр
от
$445,574
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 95–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новая версия клубного дома в районе, который вам обязательно понравится. Гермасойя, Лимассол Жизнь в Nikolas Residences будет спокойной и безмятежной. Здесь вы можете создать образ жизни своей мечты, не прилагая к этому особых усилий, наслаждаясь всем, что вам нужно для полноценной жиз…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Застройщик
Realtika
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Realtika
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά, Українська, עִברִית
На карте
Realting.com
Перейти