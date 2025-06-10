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Коттеджный посёлок Elite Residence

Героскипу, Кипр
от
$970,794
от
$5,368/м²
BTC
11.5474008
ETH
605.2486445
USDT
959 808.9367192
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 26279
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Пафос
  • Город
    Героскипу

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

О комплексе

🌟 Современные виллы с 3–4 спальнями, бассейнами и участками до 600 м². Elite Residences — премиальный комплекс рядом с морем в Пафосе.

Добро пожаловать в Elite Residences — уникальный жилой проект в одном из самых престижных районов Пафоса, Героcкипу.
Проект идеально сочетает современную архитектуру, экологичные технологии и первоклассную инфраструктуру, обеспечивая непревзойдённый уровень комфорта и стиля.

 

🔑 Основные преимущества проекта:

  • Эксклюзивные виллы: более 20 уникальных планировок (типы A–H2), включая 3–5 спален, просторные гостиные, террасы и частные бассейны.

  • Площадь вилл: от 177 м² до 265 м² жилой площади.

  • Приватность и безопасность: каждая вилла располагает собственным участком земли и парковкой.

  • Энергоэффективность класса A: солнечные панели, теплоизоляция и современные системы отопления.

  • Клубный дом: фитнес-зал, лаунж-зона, детская площадка, кафе и комьюнити-пространства.

  • Расположение:

    • 5 минут до пляжа

    • 10 минут до центра Пафоса

    • 15 минут до международного аэропорта

    • В пешей доступности магазины, школы и рестораны

🏡 Стиль и архитектура:

Каждая вилла выполнена в современном минималистичном дизайне с использованием натуральных материалов, панорамного остекления и открытых планировок. Интерьеры можно адаптировать под личные предпочтения.

📍 Идеальное расположение:

Elite Residences расположены в одном из самых перспективных районов Кипра — Geroskipou, Пафос. Это сочетание уединения и городской инфраструктуры, что делает проект отличным решением как для ПМЖ, так и для инвестиции или сдачи в аренду.

💡 Почему стоит выбрать Elite Residences:

  • Безупречное качество строительства

  • Надёжный девелопер с международной репутацией

  • Гибкие условия оплаты

  • Программа «ВНЖ через инвестиции» на Кипре

📞 Запишитесь на онлайн-презентацию или экскурсию уже сегодня.
Откройте для себя жизнь премиум-класса в Elite Residences — там, где стиль встречает комфорт и будущее.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 204.6 – 281.0
Цена за м², USD 4,677 – 6,097
Цена квартиры, USD 970,794 – 1,71 млн

Местонахождение на карте

Героскипу, Кипр

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Коттеджный посёлок Elite Residence
Героскипу, Кипр
от
$970,794
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Застройщик
Livein Properties
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Застройщик
Livein Properties
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English, Русский, Ελληνικά
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