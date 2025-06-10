Коттеджный посёлок Elite Residence

🌟 Современные виллы с 3–4 спальнями, бассейнами и участками до 600 м². Elite Residences — премиальный комплекс рядом с морем в Пафосе.
Добро пожаловать в Elite Residences — уникальный жилой проект в одном из самых престижных районов Пафоса, Героcкипу.
Проект идеально сочетает современную архитектуру, экологичные технологии и первоклассную инфраструктуру, обеспечивая непревзойдённый уровень комфорта и стиля.
🔑 Основные преимущества проекта:
Эксклюзивные виллы: более 20 уникальных планировок (типы A–H2), включая 3–5 спален, просторные гостиные, террасы и частные бассейны.
Площадь вилл: от 177 м² до 265 м² жилой площади.
Приватность и безопасность: каждая вилла располагает собственным участком земли и парковкой.
Энергоэффективность класса A: солнечные панели, теплоизоляция и современные системы отопления.
Клубный дом: фитнес-зал, лаунж-зона, детская площадка, кафе и комьюнити-пространства.
Расположение:
5 минут до пляжа
10 минут до центра Пафоса
15 минут до международного аэропорта
В пешей доступности магазины, школы и рестораны
🏡 Стиль и архитектура:
Каждая вилла выполнена в современном минималистичном дизайне с использованием натуральных материалов, панорамного остекления и открытых планировок. Интерьеры можно адаптировать под личные предпочтения.
📍 Идеальное расположение:
Elite Residences расположены в одном из самых перспективных районов Кипра — Geroskipou, Пафос. Это сочетание уединения и городской инфраструктуры, что делает проект отличным решением как для ПМЖ, так и для инвестиции или сдачи в аренду.
💡 Почему стоит выбрать Elite Residences:
Безупречное качество строительства
Надёжный девелопер с международной репутацией
Гибкие условия оплаты
Программа «ВНЖ через инвестиции» на Кипре
📞 Запишитесь на онлайн-презентацию или экскурсию уже сегодня.
Откройте для себя жизнь премиум-класса в Elite Residences — там, где стиль встречает комфорт и будущее.