  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Новые дома

Дома и виллы в новых жилых комплексах в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

квартиры
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Вилла
Показать все Вилла
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
от
$7,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Эксклюзивный комплекс вилл в Агиос ТихоносРасположенный в престижном районе Агиос Тихонос недалеко от известного отеля Four Seasons, этот исключительный проект предлагает коллекцию из 11 роскошных вилл, каждая из которых спроектирована так, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, уединение…
Застройщик
Livein Properties
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Livein Properties
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
На карте
Realting.com
Перейти