Вилла Sparda

🌿 Откройте для себя виллы Спарда - Средиземноморская элегантность в Йени Богазичи, Фамагуста
Шаг в образ жизни комфорта, качества и очарования с Sparda Villas - эксклюзивная разработка 8 красиво оформленных полуотдельных вилл с Exchange Title Deeds, идеально расположенных в самом сердце Ени Богазичи.
🏡 Каждая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает:
📍 Расположение Prime
Всего в нескольких минутах от Средиземного моря, исторической главной улицы Саламиса, лучших школ, местных ресторанов и знаменитого отеля Саламис, сочетающего культурное наследие с современным удобством.
✨ Премиальные функции & Finishes
Наслаждайтесь высококлассными спецификациями, включая:
Дополнительные обновления:
Независимо от того, ищете ли вы спокойный семейный дом, отдых или умные инвестиции, Sparda Villas предлагает роскошную средиземноморскую жизнь в лучшем виде.
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