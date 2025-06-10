Вилла Sparda

🌿 Откройте для себя виллы Спарда - Средиземноморская элегантность в Йени Богазичи, Фамагуста

Шаг в образ жизни комфорта, качества и очарования с Sparda Villas - эксклюзивная разработка 8 красиво оформленных полуотдельных вилл с Exchange Title Deeds, идеально расположенных в самом сердце Ени Богазичи.

🏡 Каждая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает:

Частный бассейн и ландшафтный сад

Уютный французский камин и зона барбекю для развлечений

Два частных парковочных места и просторные террасы в каждой комнате

📍 Расположение Prime

Всего в нескольких минутах от Средиземного моря, исторической главной улицы Саламиса, лучших школ, местных ресторанов и знаменитого отеля Саламис, сочетающего культурное наследие с современным удобством. ✨ Премиальные функции & Finishes

Наслаждайтесь высококлассными спецификациями, включая:

Дизайнер кухонных шкафов AGT

столешницы Чимстоун

Космос алюминиевые окна

Электрооборудование английской марки

Нагрев воды на солнечных батареях

Подкабинетное освещение и изоляция фасада EPS для комфорта и эффективности

Дополнительные обновления:

Технология умного дома

Джакузи на крыше с потрясающим видом на закат

Независимо от того, ищете ли вы спокойный семейный дом, отдых или умные инвестиции, Sparda Villas предлагает роскошную средиземноморскую жизнь в лучшем виде.

📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы забронировать частный тур или получить полный каталог.