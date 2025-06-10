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Вилла Sparda

Сотира, Кипр
Цена по запросу
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14 1
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ID: 26287
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 13.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Кипр
  • Район
    район Фамагуста
  • Деревня
    Сотира

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Эконом-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Удаленная сделка

О комплексе

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🌿 Откройте для себя виллы Спарда - Средиземноморская элегантность в Йени Богазичи, Фамагуста

Шаг в образ жизни комфорта, качества и очарования с Sparda Villas - эксклюзивная разработка 8 красиво оформленных полуотдельных вилл с Exchange Title Deeds, идеально расположенных в самом сердце Ени Богазичи.

🏡 Каждая вилла с 3 спальнями и 3 ванными комнатами предлагает:

  • Частный бассейн и ландшафтный сад
  • Уютный французский камин и зона барбекю для развлечений
  • Два частных парковочных места и просторные террасы в каждой комнате

  • 📍 Расположение Prime
    Всего в нескольких минутах от Средиземного моря, исторической главной улицы Саламиса, лучших школ, местных ресторанов и знаменитого отеля Саламис, сочетающего культурное наследие с современным удобством.

    ✨ Премиальные функции & Finishes
    Наслаждайтесь высококлассными спецификациями, включая:

  • Дизайнер кухонных шкафов AGT
  • столешницы Чимстоун
  • Космос алюминиевые окна
  • Электрооборудование английской марки
  • Нагрев воды на солнечных батареях
  • Подкабинетное освещение и изоляция фасада EPS для комфорта и эффективности

Дополнительные обновления:

  • Технология умного дома
  • Джакузи на крыше с потрясающим видом на закат

Независимо от того, ищете ли вы спокойный семейный дом, отдых или умные инвестиции, Sparda Villas предлагает роскошную средиземноморскую жизнь в лучшем виде.

📞 Свяжитесь с нами сегодня, чтобы забронировать частный тур или получить полный каталог.

Местонахождение на карте

Сотира, Кипр

Видеообзор вилла Sparda

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Вилла Sparda
Сотира, Кипр
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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