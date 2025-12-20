  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Agia Napa Municipality
  4. Новые дома

Дома и виллы в новых жилых комплексах в Agia Napa Municipality, Кипр

Айя-Напа
Вилла Sparda
Вилла Sparda
Сотира, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
🌿 Откройте для себя виллы Спарда - Средиземноморская элегантность в Йени Богазичи, ФамагустаШаг в образ жизни комфорта, качества и очарования с Sparda Villas - эксклюзивная разработка 8 красиво оформленных полуотдельных вилл с Exchange Title Deeds, идеально расположенных в самом сердце Ени Б…
Застройщик
Panah Construction
Вилла Napa Amaris Villas — роскошные виллы в сердце Айя-Напы, Кипр
Айя-Напа, Кипр
от
$734,480
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Napa Amaris Villas — это уникальный жилой комплекс из восьми роскошных вилл, расположенный в самом сердце курортного города Айя-Напа, всего в нескольких минутах от знаменитого пляжа Nissi Beach, отмеченного наградами TripAdvisor. Проект находится в престижном районе города — вблизи живопи…
Агентство
Invest Cafe
