  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Новые дома

Дома и виллы в новых жилых комплексах в районе Лимасол, Кипр

East Limassol Municiplaity
2
Гермасойя
1
Koinoteta Agiou Tychona
1
Koinoteta Pyrgou Lemesou
1
Вилла Compose III
Вилла Compose III
Суни-Занакия, Кипр
от
$425,523
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Проект Compose III: Четыре дома типа вишниДома состоят из 4 спален и 2 ванных комнат.Первый этаж - 80м2 - Верхний этаж - 62м2Крытый вход - 3м2 - Всего - 145м2Непокрытые веранды - 6м2420 м2 (каждый дом)Общая площадь каждого дома составляет 145 м2, а также две непокрытые веранды на верхнем эта…
Застройщик
Country Rose Ltd
Вилла Sterling - House 27
Вилла Sterling - House 27
Суни-Занакия, Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь, кв. м: 420 м2 основного дома плюс 80 м2 крытых веранд плюс 40 м2 гостевого дома плюс 20 м2 дома для прислуги.Размер участка, кв. м: 4286 м2Тип недвижимости и местоположение/город: "Sterling Carob", расположен в Суни, Лимассол, Кипр.Статус: готов к немедленной сдаче.Описание проекта …
Застройщик
Country Rose Ltd
Вилла
Вилла
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
от
$7,12 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Эксклюзивный комплекс вилл в Агиос ТихоносРасположенный в престижном районе Агиос Тихонос недалеко от известного отеля Four Seasons, этот исключительный проект предлагает коллекцию из 11 роскошных вилл, каждая из которых спроектирована так, чтобы обеспечить непревзойденный комфорт, уединение…
Застройщик
Livein Properties
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Karon PhuketKaron Phuket
Вилла Classic II - House 4
Вилла Classic II - House 4
Суни-Занакия, Кипр
от
$671,234
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Дом состоит из 4 спален и 4 ванных комнат.Первый этаж - 125м2 - Верхний этаж - 74м2Крытая веранда - 25м2 - Всего - 224м2Участок - 663м2Это список того, что включено в цену.Солнечная и электрическая системы нагрева воды.Бассейн 4м х 8м.1м прокладка вокруг дома и бассейна.Деревянная беседкаКер…
Застройщик
Country Rose Ltd
Клубный дом Nikolas Residences
Гермасойя, Кипр
от
$445,574
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Площадь 95–106 м²
2 объекта недвижимости 2
Новая версия клубного дома в районе, который вам обязательно понравится. Гермасойя, Лимассол Жизнь в Nikolas Residences будет спокойной и безмятежной. Здесь вы можете создать образ жизни своей мечты, не прилагая к этому особых усилий, наслаждаясь всем, что вам нужно для полноценной жиз…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
95.3 – 105.6
514,084 – 523,388
Застройщик
Realtika
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Вилла Вилла в Лимассоле
Пиргос, Кипр
от
$2,52 млн
первый брендовый жилой проект всемирно известного французского дизайнера Филиппа Старка на Кипре.   Филипп Старк — ярчайшая личность и один из самых провокационных гуру мирового дизайна, по мнению многих экспертов и его поклонников.   Старк не ограничивается определёнными направл…
Агентство
Invest Cafe
Вилла Classic Plus - House 170
Вилла Classic Plus - House 170
Суни-Занакия, Кипр
от
$702,698
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
В доме 4 спальни и 4 ванные комнаты.   Первый этаж - 160 м2 - Верхний этаж – 90 м2 Крытая веранда – 15 м2 - Всего – 265 м2 Участок  - 750 м2 Общая крытая площадь дома составляет 265 м2, а также имеется большая открытая веранда на верхнем этаже. Это список того, что включено в цен…
Застройщик
Country Rose Ltd
