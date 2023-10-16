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Продажа новостроек в Лимасол

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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с гаванью Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция рядом с гаванью Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€465,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются комфортабельные апартаменты с верандами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, на окраине Лимассола, рядом с гаванью и автомагистралью, парками и школами.
Жилой комплекс Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Вилла премиум класса с бассейном, садом и панорамным видом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€2,90 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается дизайнерская просторная вилла с инфинити-бассейном и солнечной террасой, панорамным видом на горы, красивым садом, летней кухней и зоной барбекю, парковкой и гаражом на две машины. Особенности квартир Цокольный этаж: две гостевые спальни, помещения для хранения, прачечная, гостевой туалет, игровая комната, сауна и хамам, веранда. Первый этаж: гостиная, столовая и кухня, помещение для хранения, веранды. Третий этаж: четыре спальни, две из которых имеют собственные ванные комнаты, веранда. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кондиционеры Дровяной камин Стенные шкафы Лифт Солнечные панели Система "умный дом" Интернет Спутниковое ТВ Автоматическая система полива в саду Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, в престижном пригороде Лимассола.
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с парковкой в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€395,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные современные апартаменты с балконами, парковочными местами и помещениями для хранения. Удобства и оснащение в доме Итальянские кухни Двойные стеклопакеты Алюминиевые окна и двери Подготовка для установки кондиционеров и центрального отопления Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе в центре города, всего в нескольких минутах от знаменитой гавани Лимассола и исторического центра города, престижных школ, ресторанов, кафе, торговых центров.
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Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€325,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Высококачественная кухонная мебель Солнечные водонагреватели Домофон Центральная ТВ-антенна Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в с амом центре Лимассола, в паре минут езды от Макариос-Авеню, рядом с бизнес-центрами и офисными зданиями.
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 700 метрах от моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами в 700 метрах от моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€354,016
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает двумя бассейнами и большой подземной парковкой, зеленой зоной, тренажерным залом, детскими площадками, зоной барбекю и зонами отдыха. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе, рядом с побережьем.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€493,800
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает тренажерным залом и бассейнами для взрослых и детей. Удобства и оснащение в доме Итальянская кухня Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Пекарня - 500 метров Супермаркет - 200 метров Частная школа - 1,5 км Медицинский центр - 1,5 км Аптека - 800 метров Ресторан - 800 метров
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром на первой линии у моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами и спа-центром на первой линии у моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€11,60 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается двухуровневый пентхаус с большой террасой, обеденной зоной и панорамным видом на море, собственным бассейном и джакузи. Резиденция располагает системой безопасности, крытыми и открытыми бассейнами, подземной парковкой, теннисным кортом и тренажерным залом, спа-центром, консьержем, бизнес-центром. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки Итальянский паркет Дизайнерская мебель Мраморные полы Система "умный дом" Кухонная мебель и бытовая техника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Лимассола.
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и садами рядом с побережьем и гольф-клубом, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и садами рядом с побережьем и гольф-клубом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€288,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные просторные апартаменты с пентхаусы с балконами и живописными видами. Резиденция располагает консьержем, клубом, мини-маркетом и баром, террасами, пешеходными дорожками, детской площадкой, двумя большими бассейнами с джакузи, детским бассейном, тренажерным залом, сауной и парной, парковкой, теннисными кортами, ухоженными зелеными зонами. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами, пляжами, удостоенными Голубого флага, тематическим парком, гаванью, полем для гольфа на 18 лунок. Гольф-клуб - 2 минуты Гавань - 10 минут Набережная - 10 минут Исторический центр города - 10 минут Международная школа - 1 минута Автобусная остановка - 1 минута
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от моря, в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция в 300 метрах от моря, в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€670,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные квартиры с крытыми верандами, ориентированными на юг. Пентхаусы располагают собственными бассейнами. Удобства и оснащение в доме Ламинат Кухонная мебель Кондиционеры Спутниковая антенна Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в популярном районе в центре Лимассола, рядом со всей необходимой инфраструктурой и в 5 минутах ходьбы от пляжа.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом с пляжами и центром города, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и зеленой зоной рядом с пляжами и центром города, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€2,61 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются современные виллы и таунхаусы с панорамным видом на море, гавань, горы, город и окрестности. Виллы располагают собственными бассейнами. Резиденция располагает парковкой, зеленой зоной, детской и спортивной площадкой, общим инфинити-бассейном. Окончание строительства - 3 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном жилом районе в пригороде Лимассола, всего в нескольких минутах от пятизвездочных отелей и центра города. Пекарня -3,4 км Супермаркет - 2 км Частная английская школа - 11,4 км Спортивный центр - 450 метров Песчаные пляжи - 1,5 км Кафе и бары - 1,5 км Гавань - 3,7 км Аэропорт Пафоса - 65 км Аэропорт Ларнаки - 62 км
Жилой комплекс Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Современная закрытая резиденция с зеленой зоной, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€960,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые квартиры с видом на море, парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаусы имеют террасы на крыше с зонами барбекю и джакузи. Резиденция располагает парковкой, ухоженной зеленой зоной, видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Гранитные столешницы Качественная сантехника Бронированная дверь Видеодомофон Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Побережье - 3 км Гавань Лимассола - 5 км Аэропорт Пафоса/Ларнаки - 52 км
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€350,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с верандами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, рядом торговым центром и клиникой.
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,98 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами и парковочными местами. Резиденция располагает бассейном, спа-центром и тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии у моря в Лимассоле.
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагается квартира с большим балконом и небольшим собственным садом, двумя парковочными местами и помещением для хранения. Резиденция располагает парковкой и круглосуточной охраной. Окончание строительства - декабрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Ламинат Видеодомофон Панорамные алюминиевые окна с двойным остеклением Спутниковая тарелка Подготовка для установки кондиционера Подготовка для установки домашнего кинотеатра Центральное отопление Высококачественная кухонная мебель Высококачественная сантехника Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном центральном районе Лимассола, рядом с престижными ресторанами, кафе и элитными бутиками, бизнес-центрами, в пешей доступности от большого зеленого парка и гавани. Пляж - 1,6 км Супермаркет - 500 метров
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 900 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном в 900 метрах от пляжа, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€640,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные светлые апартаменты с панорамным видом на город. Пентхаусы имеют собственные террасы на крыше и бассейны. Резиденция располагает бассейном, тренажерным залом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Центральная система кондиционирования воздуха Паркет Мраморный пол в ванных комнатах Высокие потолки (3,15 м) Бронированная дверь Домофон Алюминиевые окна с двойными стеклопакетами Высококачественная кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в 900 метрах от песчаных пляжей и 5-звездочного отеля.
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с парковкой, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€530,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Окончание строительства - 2025 год. Расположение и объекты поблизости Лимассол - прибрежный город на юге Кипра, второй по величине город страны, крупный экономический, культурный и финансовый центр.
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с бассейном и садами в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€440,000
Агентство: TRANIO
Закрытая резиденция располагает ухоженными садами, зонами отдыха и открытым бассейном. Удобства и оснащение в доме Гранитные столешницы Качественная сантехника Москитные сетки Подвесные потолки со скрытой подсветкой Солнечные панели Бронированная дверь Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Школа - 350 метров Автомагистраль - 500 метров Магазины - 100 метров Супермаркеты - 100 метров Пляж - 1,4 км Рестораны - 500 метров
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с развитой инфраструктурой в престижном районе, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,80 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает большой парковкой, тренажерными залами, спа-зонами, саунами и банями, крытыми и открытыми бассейнами, зонами отдыха, ресторанами и магазинами, ухоженными садами и детскими площадками. Также имеется бизнес-центр с 52 офисами. Окончание строительства - март 2025 года. Оплата 40% - при подписании контракта 30% - до июня 2023 года 20% - до мая 2024 года 10% - по окончании строительства Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе на берегу моря, рядом с центром Лимассола. Международный аэропорт Пафоса - 65 км Международный аэропорт Ларнаки - 65 км
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от гавани, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция недалеко от гавани, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€180,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты с балконами. Резиденция располагает парковкой. Окончание строительства - 4 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах езды от супермаркета и менее чем в 10 минутах от университета, казино, гавани и торгового центра.
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном и садом на крыше, Агиос Афанасиос, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€370,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает видом на море, бассейном, садом на крыше и парковкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на главной улице Агиос Афанасиос.
Жилой комплекс Новый комплекс вилл недалеко от пляжей, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл недалеко от пляжей, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€934,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы с садами и террасами. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Пекарня - 4 км Магазин - 2,8 км Частная английская школа - 5 км Песчаные пляжи - 5 км Кафе и бары - 4 км Гавань - 10 км Аэропорт Пафоса - 71 км Аэропорт Ларнаки - 62,3 км
Жилой комплекс Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с зелеными зонами и парковкой в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,58 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные качественные пентхаусы с террасами на крыше, собственными бассейнами, парковочными местами, видами на море. Резиденция располагает видеонаблюдением, парковкой, ухоженными зелеными зонами, тренажерным залом. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Гранитные столешницы Москитные сетки Итальянская/испанская плитка Качественная сантехника Солнечные панели Видеодомофон Подготовка для установки системы "умный дом" Подготовка для установки кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Лимассола, рядом с магазинами, ресторанами, кафе и в пешей доступности от побережья. Школа - 180 метров Медицинский центр - 200 метров Рестораны - 200 метров Супермаркет - 300 метров Пляж - 1 км
Жилой комплекс Стильный комплекс вилл с бассейнами рядом с гаванью и набережной, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Стильный комплекс вилл с бассейнами рядом с гаванью и набережной, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€462,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы в средиземноморском стиле с бассейнами, садами на крыше, парковочными местами, беседками. Земельные участки - от 390 м2 до 807 м2. Удобства и оснащение в доме Камин Кондиционеры Кухонная мебель Плиточный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Лимассола. Пляж - 10 минут Гавань - 10 минут Автомагистраль - 5 минут Аэропорт - 25 минут Торговые центры - 10 минут Поле для гольфа - 35 минут
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и парком рядом с пляжами, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Закрытая резиденция с бассейнами и парком рядом с пляжами, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€280,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает большим парком, бассейнами, теннисным кортом и баскетбольной площадкой, зоной барбекю, фитнес-центром, детской площадкой. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится между казино-курортом и гольф-курортом, недалеко от центра города Лимассола, рядом с пляжем и аквапарком.
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с паркингом, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новые квартиры в жилом комплексе с паркингом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€220,000
Агентство: TRANIO
Современный проект, расположенный в городе Лимассол, состоит из 15 стильных квартир на 3 этажах, воплощающих необычные элементы дизайна, стильный интерьер и функциональную высококачественную отделку. Каждая квартира предлагает красивое уникальное жилое пространство, которое воплощает в себе потребности и требования самого взыскательного современного жителя. Исключительная внутренняя планировка идеально использовала пространство, стекло, свет и мастерство, создавая прекрасную атмосферу в каждой из квартир. В цену квартиры входит место на парковке и кладовая комната. Особенности квартир полы - керамическая плитка алюминиевые оконные рамы шкафы-купе Инфраструктура Резиденция удобно расположена рядом с необходимыми удобствами, включая доступ к главной дороге для удобного передвижения по городу и за его пределами. Удобства включают школы, супермаркеты, торговый центр My Mall Limassol и многое другое, все в нескольких минутах ходьбы. Комплекс находится в непосредственной близости от порта Лимассола, пристани для яхт и исторического центра города, предлагая непревзойденный уровень удобства для семей или работающих профессионалов. Он также находится всего в нескольких минутах езды от некоторых из самых знаковых достопримечательностей, таких как: Экстравагантный City of Dreams Mediterranean, первый комплексный курорт Европы. Это роскошное место включает первое грандиозное казино, 500 изысканных номеров и люксов, выдающийся выставочный центр и парк приключений. Также неподалеку находится невероятно популярный аквапарк Fasouri. А также новое 18-луночное поле расположено на 6404 м2 с уникальной средиземноморской флорой и зеленью. Расположение и объекты поблизости Космополитический Лимассол — второй по величине город острова, расположенный в заливе Акротири на южном побережье Кипра. Лимассол — всемирно известное место, полное характера и эклектичной истории, которая расходится по всему городу. Регион зарекомендовал себя как востребованная деловая юрисдикция, привлекающая к себе глобальные транснациональные корпорации, технологические компании, коммерческие предприятия и банки. Путешественникам, ищущим отдых, который представляет собой нечто большее, чем просто пляжи и солнце, Лимассол предлагает уникальный исторический опыт с множеством знаковых археологических памятников и древних поселений для изучения. Лимассол также является домом для гламурных отелей, шумных кафе, баров и ресторанов, современных дизайнерских бутиков, предлагающих мировые бренды высокой моды, и роскошной пристани для яхт. В городе работает один из самых оживленных ночных клубов на острове, а в течение дня можно заняться различными видами активного отдыха, включая парусный спорт, водные виды спорта, езду на велосипеде, внедорожные приключения, походы, дегустацию вин и изучение 6000-летней истории человечества.
Жилой комплекс Новая резиденция с панорамным видом, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с панорамным видом, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€480,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые апартаменты с панорамным видом на море и зеленые окрестности. Пентхаусы имеют сады на крыше. Окончание строительства - 2 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки Кондиционеры Скрытое светодиодное освещение Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 4 минут езды Супермаркет - 6 минут ходьбы Школа - 7 минут ходьбы Магазины - 5 минут ходьбы Гавань - 7 минут езды Банк - 6 минут ходьбы
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с морем, в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция рядом с морем, в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€190,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с видом на море, верандами и парковочными местами. Некоторые квартиры имеют помещения для хранения. Окончание строительства - апрель 2025 года. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Паркет в спальнях Кухонная мебель Видеодомофон Подготовка для установки кондиционеров Подготовка для установки электрических жалюзи Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с побережьем и гаванью, в 10 минутах езды от казино и в 5 минутах езды от центра города с ресторанами, магазинами и кафе.
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция недалеко от пляжа, в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция недалеко от пляжа, в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€405,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с террасами, парковочными местами и помещениями для хранения. Пентхаус имеет террасу на крыше с бассейном. Окончание строительства - май 2025 года. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки пола с подогревом Подготовка для установки кондиционеров в спальнях Кондиционеры в гостиных Итальянская плитка Паркет Алюминиевые окна с двойным остеклением Видеодомофон Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в центре города, в пешей доступности от набережной и пляжа. Пляж - 1,6 км Супермаркет - 500 метров
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€535,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются светлые просторные апартаменты с террасами. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки Кондиционеры Скрытое светодиодное освещение Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 5 минут ходьбы Школа - 8 минут ходьбы Магазины - 10 минут ходьбы Автомагистраль - 2 минуты езды Гавань Лимассола - 8 минут езды Банк - 9 минут ходьбы
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Малоэтажный жилой комплекс с бассейном и тренажёрным залом, с видом на море и город, Пантеа, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€420,000
Агентство: TRANIO
Проект расположен в одном из престижных районов Лимассола, Пантеа. Современный дизайн здания и элегантная планировка добавят красоты району. В здании будут расположены роскошные 2- и 3-спальные квартиры с просторными помещениями и незабываемым видом на побережье и город Лимассола. Дополнительное удобство - терраса на крыше для отдыха. Расположение и объекты поблизости Пантеа - тихий пригород Лимассола среди холмов и горной местности. Расстояние от комплекса: Школы - 100 м. Магазины - 500 м. Центр города - 1,5 км. Пляж - 3 км.
Многоквартирный жилой дом CITY TERRACE
Многоквартирный жилой дом CITY TERRACE
Лимасол, Кипр
от
€370,300
Площадь 72–143 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2022
Агентство: Zuma Real Estate Ltd.
ОПЫТ ЛИМАССОЛЬНОГО СЕРДЦА City Terrace - это захватывающий дух новый жилой комплекс в центре Лимассола. Жители предлагают людей, которые ищут роскошный образ жизни в городской среде и никогда не находятся слишком далеко от бьющегося сердца города. Само здание сочетает в себе новейшую архитектуру и художественный дизайн с инновационным дизайном и несравненной роскошью. Уникально спроектированная, привлекательная структура состоит из 27 квартир на шести этажах. Апартаменты варьируются от одной, двух до трех спален и включают в себя впечатляющие роскошные пентхаусы с тремя спальнями. Это делает City Terrace идеальным для пар или семей, которые хотят сделать оживленный город Лимассол своим домом. ХАРАКТЕРИСТИКИ КВАРТИРЫ УСТАНОВЛЕННАЯ МЕБЕЛЬ & ЭТАЖНЫЕ ТИЛИ Итальянские кухни и шкафы; ИДЕАЛЬНАЯ СТАНДАРТНАЯ сантехника, напольные покрытия FLORIM & MARAZZI; БОЛЬШИЕ смесители и краны; Гранитные столешницы. KOOLEN & HEATING Правила электрического отопления (настенный блок); Правила кондиционирования воздуха; Солнечные панели горячей воды. ФЕНСТЕР И ОСВЕЩЕНИЕ двойные стеклянные окна; Окна и решетки для дверей патио; Декоративные потолки со скрытым освещением. INSULATION & PIPING Двухстенный двухкилочный теплоизоляция с высоким стандартом; Система водопровода под давлением; Санитарная система «труба в трубе». КОМПЛЕКСНЫЕ ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ Безопасные входные ворота; Видеонаблюдение во всех общественных местах; Защитные двери; Видеотел. КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ открытая детская площадка; Внутренний тренажерный зал; ландшафтные сады. ПАРК ВОЗМОЖНОСТИ частная крытая парковка; Вариант для второй парковки; Гостевая парковка. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И ЛИХТИНГ солнечные батареи для энергопотребления в общественных местах; Светодиодное освещение для общественных мест. # роскошь # дизайнер #рестораны # башня #towerCyprus #cyprusrealestate #cyprusproperties #penthouse
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и спа-центром, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,36 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море и город. Резиденция располагает открытым бассейном длиной 50 метров, зоной отдыха, спа-центром с крытым бассейном, сауной, парной и массажными кабинетами, подземной парковкой, ухоженной зеленой зоной, детской площадкой, прудом и фонтаном, тренажерным залом с видом на море, рестораном и кафе, круглосуточным консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Побережье и гавань - 330 метров Международный аэропорт - 45 минут Гольф-клуб - 9 минут Песчаный пляж - 8 минут Торговый центр - 8 минут
Жилой комплекс Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Квартиры и таунхаусы в престижном жилом комплексе всего 400 м от моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€690,000
Агентство: TRANIO
Новый закрытый жилой комплекс состоит из 3 корпусов по 10 квартир и 4 таунхаусов. Уникальный 5-этажный кондоминиум класса люкс предлагает апартаменты, каждая с собственной парковкой и кладовой. Большая часть апартаментов имеет панорамные и захватывающие виды на Средиземное море, городские пейзажи Лимассола и его живописные пригороды. Двухуровневые дома имеют уютный современный дизайн с внешней отделкой из дерева, частные ландшафтные сады, просторные парковки, доступ к детской игровой площадке и бассейну общего пользования. Особенности квартир Квартиры имеют 2-3 спальни и 2-3 ванные комнаты. Удобства и оснащение в доме Пол с подогревом Окна с двойным остеклением Электрические жалюзи Ландшафтный сад со взрослыми деревьями Автоматическая система полива Солнечная система для нагрева воды Расположение и объекты поблизости Самые известные песчаные пляжи, магазины, аптеки, кафе, рестораны и прочая необходимая инфраструктура Лимассола находятся в шаговой доступности.
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственной гаванью для яхт, ресторанами и спа-центром, рядом с центром Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция с собственной гаванью для яхт, ресторанами и спа-центром, рядом с центром Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€4,98 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на море, побережье и город. Резиденция располагает большой гаванью для 650 яхт (до 110 метров), 14 кафе и ресторанами, магазинами, спа-центром и фитнес-клубом, бассейнами и зелеными зонами, прямым выходом к морю, подземным гаражом, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на острове, в 5 минутах ходьбы от центра Лимассола и в двух шагах от пляжа.
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€614,250
Агентство: TRANIO
Предлагаются элитные апартаменты в резиденции с бассейном, парковкой и зеленой зоной. Окончание строительства - 3 квартал 2023 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном жилом районе, в престижном центральном районе Лимассола, в нескольких минутах от побережья и всей необходимой инфраструктуры. Пекарня - 1 км Супермаркет - 700 метров Частная английская школа - 4,2 км Ресторан - 1,7 км Песчаные пляжи - 5 км Кафе и бары - 2,3 км Гавань - 11 км Аэропорт Пафоса - 70 км Аэропорт Ларнаки - 61 км
Жилой комплекс Современные апартаменты в жилом комплексе недалеко от моря в Лимассоле, Кипр
Жилой комплекс Современные апартаменты в жилом комплексе недалеко от моря в Лимассоле, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€1,32 млн
Агентство: TRANIO
Потрясающая ультрасовременная высотная башня включает эксклюзивный пентхаус с частным бассейном на крыше, а также 38 роскошных апартаментов с 2 и 3 спальнями, просторными интерьерами и крытыми верандами, чтобы жители могли наслаждаться прохладным морским бризом и бодрящим средиземноморским солнцем круглый год. Все апартаменты имеют отделку премиум-класса и высококачественные функции, спроектированные с учетом комфорта жителей и исключительной жизни на острове, с учетом всех возможных повседневных потребностей для семей, пар или отдельных лиц. Жители также получат удовольствие от роскошного вестибюля и лаунджа, бассейна курортного типа и террасы для загара, полностью оборудованного тренажерного зала только для жильцов и безопасной закрытой игровой площадки для детей. Расположение и объекты поблизости Всего в 300 метрах от нетронутой береговой линии и в удобном окружении всех необходимых удобств.
Жилой комплекс Элитная резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Элитная резиденция в самом центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€327,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются качественные квартиры с большими террасами. Современная резиденция располагает парковкой. Удобства и оснащение в доме Алюминиевые окна с двойным остеклением Домофон Подготовка для установки кондиционеров Гранитные столешницы Расположение и объекты поблизости Университет - 2,3 км Пляж - 1,6 км Гавань Лимассола - 1,7 км Автомагистраль - 6,9 км Исторический центр города - 1,7 км Рестораны - 2 км Порт - 2,9 км
Жилой комплекс Limassol Park
Жилой комплекс Limassol Park
Trachoni, Кипр
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Агентство: Etalon Estate Group
Кусочек рая на Южном Кипре . Проект, который окружен гектарами зеленых полей, предлагая жителям лучшее сочетание городской жизни и природы. Комплекс расположен в живописной зоне в 5 км от Лимассол и около 2 км от моря, с прямым доступом ко всем преимуществам городской жизни Лимассола. Более 75% площади проекта отведено ландшафтным садам с извилистыми дорожками и прудами, которые окружают два больших бассейна, детский бассейн и игровая площадка. Идеальная локация, где можно в полной мере насладиться преимуществами жизни  на Кипре. Квартиры запроектированы с заботой о каждой детали, включая качественную отделку. Учтены все мелочи настолько, чтобы жители и их гости от самого входа чувствовали себя как дома. Здесь каждый легко найдет то, что идеально соответствует его привычному образу жизни. Каждая квартира включает в себя широкий выбор отделки, от изысканных отделочных материалов до высококачественной сантехники, что обеспечит комфортное проживание,  душевное спокойствие и больше времени, чтобы насладиться своим собственным кусочком рая.
Жилой комплекс Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Таунхаусы с бассейнами в большой резиденции с полем для гольфа и спа-центром Limassol Greens, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€845,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются таунхаусы с бассейнами, парковочными местами и просторными террасами: таунхаус с 2 спальнями площадью 115 м2 с террасой 26 м2 (земельный участок от 358 м2 до 419 м2) таунхаус с 3 спальнями площадью 147 м2 с террасой 33 м2 (земельный участок от 431 м2 до 578 м2) Окончание строительства - декабрь 2024 года. В резиденции, частью которой является проект, вы найдете поле для гольфа на 18 лунок, тренажерный зал, детский клуб и детские площадки, рынок, ресторан и бар, спа-центр, бассейн, теннисный корт, клуб, спортивные площадки и велосипедные дорожки, сад. Особенности квартир Все спальни имеют собственные ванные комнаты. Основная спальня также имеет гардеробную. Удобства и оснащение в доме Встроенные гардеробы и кухонная мебель Сантехника европейских брендов Бытовая техника Двойные стеклопакеты Панорамные окна Солнечные батареи Бронированная дверь Кондиционеры Полы с подогревом Система "умный дом" Высокие потолки (3 метра) Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с автомагистралью и казино-курортом. Порт Лимассола - 10 минут Центр города - 10 минут Пляж - 5 минут езды Международный аэропорт Пафоса - 35 минут Международный аэропорт Ларнаки - 40 минут
Жилой комплекс Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Изысканные апартаменты в жилом комплексе премиум класса с лучшим спектром услуг, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€4,40 млн
Агентство: TRANIO
Здание, выполненное в стиле Art Deco, полностью облицовано натуральным полированным травертином. В резиденции всего 16 апартаментов, а 8-спальный пентхаус включает бассейн infinity, зимний сад, отдельный лифт с нулевого уровня, террасу с панорамным видом на побережье и горы. Охраняемая огороженная территория с 24-часовым видеонаблюдением, паркинг на 76 автомобилей. На нулевом уровне есть коммерческая зона Piazza Armenia, созданная в лучших архитектурных традициях исторических городов старой Европы. На этом же уровне находятся итальянский ресторан “Mathis”, СПА, салон красоты, сауна, хаммам, криосауна, кислородная комната, бассейн с подогревом, выполненный в виде пещеры, сигарный лаунж “Davidoff” и VIP-бар для членов клуба, винный бутик и салон деликатесов. Резиденция предлагает открытый полуолимпийский бассейн площадью 250 м² (25х10 м) и при нем - бар, детский бассейн, многофункциональная спортивная площадка (теннис, волейбол, баскетбол), парк и детская площадка, тренажерный зал, раздевалки. Удобства и оснащение в доме Высококачественные материалы Термо- гидро- и звукоизоляции здания последнего поколения Внешние и внутренние кирпичные стены Приточно-вытяжная вентиляция с системой теплообмена Чистая высота потолков в апартаментах – 3,15 м В гостиных и столовых полы из дорогих сортов мрамора, а в спальнях - деревянный паркет Сантехника от Villeroy&Boch, краны - Grohe Подогрев полов с управлением от Siemens Кондиционирование обеспечивается системой VRV Daikin последнего поколения Кухни оборудованы встроенной бытовой техникой Miele и гарнитурами Stosa (или аналогичными) в классическом или современном стиле Полный набор консьерж-услуг - аренда апартаментов, автомобилей, уход за одеждой, заказ еды, цветов и напитков, услуги прачечной За каждыми апартаментами закреплена кладовая комната и одно или несколько парковочных мест Расположение и объекты поблизости Клубная резиденция расположена непосредственно на набережной на участке площадью 8000 м² в самом дорогом и престижном районе Лимассола - Амафунта, недалеко от St Raphael - марины для яхт и одноименного отеля. Кроме того, в этом районе сконцентрированы, пожалуй, самые популярные рестораны города.
Жилой комплекс Современная резиденция с садом рядом с портом и аквапарком, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с садом рядом с портом и аквапарком, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€230,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает садом и парковкой. Удобства и оснащение в доме Плиточный пол Алюминиевые окна Расположение и объекты поблизости Главная дорога - 200 метров Торговый центр - 550 метров Супермаркет - 400 метров Школа - 850 метров Порт - 1,3 км Гавань - 3,5 км Аквапарк - 2,2 км Поле для гольфа - 2,4 км Международный аэропорт Пафоса - 45 км Международный аэропорт Ларнаки - 60 км Никосия - 60 км
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция в центре Лимассола, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€290,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются просторные апартаменты с террасами и помещениями для хранения. Каждый пентхаус имеет зону отдыха на крыше с джакузи. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Супермаркет - 5 минут ходьбы Школа - 1 минута ходьбы Магазины - 1 минута ходьбы Пляж - 5 минут езды Автомагистраль - 7 минут езды Гавань Лимассола - 8 минут езды
Жилой комплекс Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр
Жилой комплекс Новые роскошные квартиры в жилом комплексе на берегу моря, Лимассол, Кипр
Лимасол, Кипр
от
€580,000
Агентство: TRANIO
Эксклюзивный курорт с первоклассной недвижимостью на берегу моря, спроектированный в сотрудничестве со знаменитым Филиппом Старком. На территории комплекса есть 81 вилла (3-6 спален), 86 квартир (1-5 спален) в 7 блоках, клаб хаус 1500 м2, приватный песчаный пляж длиной 400 м, часовня, несколько открытых бассейнов, садовый лабиринт, мини-гольф, теннисный корт, ботанический сад, зона релаксации, спортзал на открытом воздухе, детский бассейн и площадка, амфитеатр, пляжный бар. Клаб хаус включает СПА, спортзал, кинозал, детский клуб, бизнес-центр, сигарную комнату. На территории комплекса будут предоставляться следующие услуги - консьерж-сервис, круглосуточная охрана, химчистка, управление недвижимостью, аптека и медицинские услуги, магазины и пекарня, вызов лимузина, клубы - частых самолетов, спорткаров и яхт. Удобства и оснащение в доме Дизайн недвижимости разработан в 2 стилях из лучших натуральных материалов - известняк, деревянные полы, медь, венецианская штукатурка, деревянная мебель и многое другое. Расположение и объекты поблизости Расстояния на машине: Ларнака и Пафос - 40 минут Никосия - 50 минут Айя-Напа - 1 час Латси - 1 час 20 минут
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