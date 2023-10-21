Сообщество Муттаякас, Кипр

от €1,39 млн

Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает круглосуточным консьерж-сервисом и видеонаблюдением, ухоженными садами, тремя открытыми бассейнами для взрослых и детей, зоной барбекю и детской площадкой, рестораном, кафе и магазином, двумя теннисными кортами и баскетбольной площадкой, парковкой, бизнес-центром. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кухонная мебель Кондиционеры Паркет в спальнях Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Выезд на автомагистраль - 3 минуты Аэропорт Ларнаки - 40 минут Аэропорт Пафоса - 45 минут Горы Троодос - 50 минут