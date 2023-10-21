Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения.
Резиденция располагает круглосуточным консьерж-сервисом и видеонаблюдением, ухоженными садами, тремя открытыми бассейнами для взрослых и детей, зоной барбекю и детской площадкой, рестораном, кафе и магазином, двумя теннисными кортами и баскетбольной площадкой, парковкой, бизнес-центром.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Кухонная мебель
Кондиционеры
Паркет в спальнях
Система "умный дом"
Расположение и объекты поблизости
Выезд на автомагистраль - 3 минуты
Аэропорт Ларнаки - 40 минут
Аэропорт Пафоса - 45 минут
Горы Троодос - 50 минут
Предлагаются новые виллы и таунхаусы с садами.
Некоторые дома имеют собственные бассейны.
Резиденция располагает общим бассейном.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Удобства и оснащение в доме
Дизайнерские кухни
Мраморные лестницы
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Кондиционеры
Автоматическая система полива
Двойные стеклопакеты
Москитные сетки
Видеодомофон
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится недалеко от песчаных пляжей и всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах езды от центра Лимассола и частных школ.
Предлагаются новые виллы и апартаменты с террасами и парковочными местами.
Виллы имеют террасы на крыше и собственные сады. Возможно строительство бассейна для каждой виллы.
Резиденция располагает садами на крыше, открытым бассейном, зоной барбекю, большой детской площадкой, крытой парковкой, зелеными зонами.
Удобства и оснащение в доме
Бронированная дверь
Ламинат в гостиных, столовых и спальнях
Стенные шкафы в спальнях
Кухонная мебель
Кондиционеры
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Автомагистраль - 500 метров
Супермаркет - 1 км
Кинотеатр - 1,1 км
Аптека - 1,2 км
Пекарня - 1,5 км
Пляж - 1,6 км
Предлагаются виллы с живописным видом на море, бассейнами, садами и парковочными местами.
Окончание строительства - 2024 год.
Удобства и оснащение в доме
Москитные сетки
Солнечные водонагреватели
Кондиционеры
Бронированная дверь
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится недалеко от песчаных пляжей и всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах езды от центра Лимассола и частных школ.
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами.
Резиденция располагает бассейнами, детской площадкой и ухоженными садами, консьерж-сервисом, рестораном, тренажерным залом, спа-центром.
Окончание строительства - 2 квартал 2025 года.
Преимущества
Гарантированный арендный доход.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 200 метрах от пляжа, в пешей доступности от кинотеатра, ресторанов и ночных клубов, в 57 км от аэропорта Ларнаки.
Резиденция располагает ухоженным садом, детской площадкой, подземной парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Светодиодное освещение
Бронированная дверь
Солнечные водонагреватели
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 100 метрах от моря и в 2 км от Пляжа Афродиты.