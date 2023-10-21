  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Сообщество Муттаякас

Продажа новостроек в Сообщество Муттаякас

квартиры
6
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и бизнес-центром, Муттайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€1,39 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и помещениями для хранения. Резиденция располагает круглосуточным консьерж-сервисом и видеонаблюдением, ухоженными садами, тремя открытыми бассейнами для взрослых и детей, зоной барбекю и детской площадкой, рестораном, кафе и магазином, двумя теннисными кортами и баскетбольной площадкой, парковкой, бизнес-центром. Удобства и оснащение в доме Полы с подогревом Кухонная мебель Кондиционеры Паркет в спальнях Система "умный дом" Расположение и объекты поблизости Выезд на автомагистраль - 3 минуты Аэропорт Ларнаки - 40 минут Аэропорт Пафоса - 45 минут Горы Троодос - 50 минут
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном рядом с пляжами и центром Лимассола, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€2,77 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы и таунхаусы с садами. Некоторые дома имеют собственные бассейны. Резиденция располагает общим бассейном. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Удобства и оснащение в доме Дизайнерские кухни Мраморные лестницы Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Кондиционеры Автоматическая система полива Двойные стеклопакеты Москитные сетки Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится недалеко от песчаных пляжей и всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах езды от центра Лимассола и частных школ.
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл и апартаментов с бассейном и зелеными зонами недалеко от пляжа, Мутайяка, Кипр
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс вилл и апартаментов с бассейном и зелеными зонами недалеко от пляжа, Мутайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€1,14 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются новые виллы и апартаменты с террасами и парковочными местами. Виллы имеют террасы на крыше и собственные сады. Возможно строительство бассейна для каждой виллы. Резиденция располагает садами на крыше, открытым бассейном, зоной барбекю, большой детской площадкой, крытой парковкой, зелеными зонами. Удобства и оснащение в доме Бронированная дверь Ламинат в гостиных, столовых и спальнях Стенные шкафы в спальнях Кухонная мебель Кондиционеры Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Автомагистраль - 500 метров Супермаркет - 1 км Кинотеатр - 1,1 км Аптека - 1,2 км Пекарня - 1,5 км Пляж - 1,6 км
Realting.com
Перейти
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл в престижном жилом районе Лимассола, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€680,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с живописным видом на море, бассейнами, садами и парковочными местами. Окончание строительства - 2024 год. Удобства и оснащение в доме Москитные сетки Солнечные водонагреватели Кондиционеры Бронированная дверь Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится недалеко от песчаных пляжей и всей необходимой инфраструктуры, в нескольких минутах езды от центра Лимассола и частных школ.
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейнами и спа-зоной в 200 метрах от пляжа, Мутайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€541,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные апартаменты с балконами. Резиденция располагает бассейнами, детской площадкой и ухоженными садами, консьерж-сервисом, рестораном, тренажерным залом, спа-центром. Окончание строительства - 2 квартал 2025 года. Преимущества Гарантированный арендный доход. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 200 метрах от пляжа, в пешей доступности от кинотеатра, ресторанов и ночных клубов, в 57 км от аэропорта Ларнаки.
Жилой комплекс Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с садом в 100 метрах от моря, Мутайяка, Кипр
Сообщество Муттаякас, Кипр
от
€3,00 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает ухоженным садом, детской площадкой, подземной парковкой. Удобства и оснащение в доме Светодиодное освещение Бронированная дверь Солнечные водонагреватели Полы с подогревом Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 100 метрах от моря и в 2 км от Пляжа Афродиты.
Realting.com
Перейти