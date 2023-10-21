Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами и панорамными видами на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа.
Поле для гольфа - 5 минут
Гавань - 12 минут
Пляжи - 15 минут
Центр города Пафос - 12 минут
Порт и набережная - 18 минут
Автомагистраль - 10 минут
Международный аэропорт - 22 минуты
Предлагаются виллы с ухоженными садами и панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа.
Гольф-клуб — 5 минут
Гавань — 12 минут
Пляжи - 15 минут
Центр Пафоса — 12 минут
Порт и набережная — 18 минут
Автомагистраль — 10 минут
Международный аэропорт — 22 минут