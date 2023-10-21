Катикас, Кипр

от €1,33 млн

Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами и панорамными видами на море и горы. Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа. Поле для гольфа - 5 минут Гавань - 12 минут Пляжи - 15 минут Центр города Пафос - 12 минут Порт и набережная - 18 минут Автомагистраль - 10 минут Международный аэропорт - 22 минуты