  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Kathikas

Продажа новостроек в Kathikas

квартиры
2
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
Списком На карте
Жилой комплекс Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Виллы с панорамными видами, Пафос, Кипр
Катикас, Кипр
от
€1,33 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, парковочными местами, ухоженными садами и панорамными видами на море и горы. Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа. Поле для гольфа - 5 минут Гавань - 12 минут Пляжи - 15 минут Центр города Пафос - 12 минут Порт и набережная - 18 минут Автомагистраль - 10 минут Международный аэропорт - 22 минуты
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и рестораном рядом с гольф-клубом, Камарес, Кипр
Катикас, Кипр
от
€1,36 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с ухоженными садами и панорамным видом на море и горы. Резиденция располагает рестораном, открытым бассейном, теннисными кортами, круглосуточным медицинским центром. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой и полями для гольфа. Гольф-клуб — 5 минут Гавань — 12 минут Пляжи - 15 минут Центр Пафоса — 12 минут Порт и набережная — 18 минут Автомагистраль — 10 минут Международный аэропорт — 22 минут
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти