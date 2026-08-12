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Дуплексы у моря на Кипре

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4 объекта найдено
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$6,37 млн
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$7,17 млн
Оставить заявку
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$7,17 млн
Оставить заявку
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Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
Эта современная 27-этажная жилая башня является третьей по высоте в Лимассоле и предлагает п…
$6,37 млн
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