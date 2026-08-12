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Бунгало у моря на Кипре

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Пейя
3
Chloraka
8
Koinoteta Chloraka
8
Koinoteta Talas
6
Бунгало Удалить
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5 объектов найдено
Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403,313
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Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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Бунгало в Тала, Кипр
Бунгало
Тала, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Для продажи: Это очаровательное бунгало предлагает комфортную жизнь в самом сердце Талы. С в…
$377,962
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Бунгало в Полис, Кипр
Бунгало
Полис, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Для продажи: это современное, готовое к ключу бунгало в красивом Полис Хризохус предлагает и…
$403,313
Оставить заявку
Бунгало в Катикас, Кипр
Бунгало
Катикас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Эта удивительная вилла расположена в идиллической деревне Катикас в Пафосе, Кипр. Эта 5-ком…
$1,50 млн
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