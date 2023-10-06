Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Таунхаусы

Таунхаусы с видом на море на Кипре

Кипр
29
Муниципалитет Germasogeia
15
Пафос
9
Сообщество Святого Тихона
5
Empa
3
Polis Chrysochous
3
Героскипу
3
Сообщество Ebas
3
Таунхаус В архив
Очистить
10 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 283 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 283 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€620,000
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 297 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 1 уровнях. Первый этаж…
€740,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€680,000
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
€710,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Катикас, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Катикас, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 165 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€270,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€363,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Пафос, Кипр
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Пафос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 123 кв.м В Пафосе. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
€245,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Мони, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Мони, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 120 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в Пафос, Кипр
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Пафос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Особенности проекта: Курорт был спроектирован с учетом комфорта, отдыха и удовольствия, пред…
€379,900
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Кипр, Кипр
Таунхаус 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Кипр, Кипр
Количество спален 3
Площадь 166 м²
Великолепный таунхаус расположен в городе Мазотос, Кипр. Таунхаус находится в большом жилом …
€1,90 млн

Параметры недвижимости на Кипре

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти