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Таунхаусы у моря на Кипре

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муниципалитет Пафос
15
Пейя
4
муниципалитет Лимасол
5
Chloraka
3
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6 объектов найдено
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$806,625
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$576,161
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Таунхаус в муниципалитет Лимасол, Кипр
Таунхаус
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Откройте для себя эксклюзивный жилой комплекс, расположенный в одном из самых престижных рай…
$518,545
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TekceTekce
Таунхаус в Героскипу, Кипр
Таунхаус
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$806,625
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$676,665
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Таунхаус 3 комнаты в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
Гермасойя, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Количество этажей 3
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
$706,518
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Параметры недвижимости на Кипре

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
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