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Коттеджи с видом на море на Кипре

Кипр
167
Никосия
27
Лимасол
26
Сообщество Мандрия
19
Строволос
13
Лимасол
9
Ларнака
8
Никосия
8
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26 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ypsonas, Кипр
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ypsonas, Кипр
Комнаты 4
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 165 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. …
€492,200
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€341,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 154 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€347,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 135 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€286,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 137 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Сообщество Мандрия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Сообщество Мандрия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 142 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€330,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Сообщество Талас, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Талас, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 157 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€470,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Цада, Кипр
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Цада, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 121 кв.м В Пафосе. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
€430,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Pomos, Кипр
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Pomos, Кипр
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Небольшой проект готовых под ключ вилл. Высокого уровня технические характеристики,частные б…
€390,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Суни-Занакия, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Суни-Занакия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
€680,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ларнака, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 215 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Первый этаж…
€280,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Героскипу, Кипр
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Героскипу, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
€360,000

Параметры недвижимости на Кипре

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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