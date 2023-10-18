Empa, Кипр

от €724,500

Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море и горы. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 9 минутах от центра Пафоса, пляжа и поля для гольфа. Центр города - 1 км Пляж - 5 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 2 км Супермаркет - 5 км Школа - 7 км Поле для гольфа - 10 км