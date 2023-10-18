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Продажа новостроек в Empa

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Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море, Тремитуса, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с панорамным видом на море, Тремитуса, Кипр
Empa, Кипр
от
€1,20 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, открытыми бассейнами, зонами барбекю, ухоженными садами, парковочными местами. Удобства и оснащение в доме Мраморный пол Современные кухни Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, магазинами, ресторанами и барами, в 10 минутах езды от центра города. Супермаркет - 2,2 км Пляж - 6,5 км Аэропорт - 21 км
Жилой комплекс Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр
Жилой комплекс Современная резиденция с прямым выходом на пляж, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€2,10 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается качественная вилла с видом на море, садом и инфинити-бассейном. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Полы с подогревом Автоматическое освещение в ванных комнатах Мраморный пол Солнечные батареи Светодиодное освещение Видеонаблюдение Стенные шкафы Кухонная мебель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с небольшим спокойным песчаным пляжем. Ближайший пляж - 100 метров Ближайший отель - 200 метров Ближайшие магазины - 500 метров Пафосский замок - 10 км Аэропорт Пафоса - 25 км
Жилой комплекс Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр
Жилой комплекс Элитные виллы на берегу моря с бассейнами и садами на крыше, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€1,75 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, садами на крыше, инфинити-бассейнами и патио, парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Электрические жалюзи Видеонаблюдение Кондиционеры Полы с подогревом Подвесные потолки Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 5 минутах от новой гавани Пафоса, в 10 минутах от частных международных школ и торгового центра.
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Жилой комплекс Элитный комплекс вилл с рестораном и бассейном, Эмба, Кипр
Жилой комплекс Элитный комплекс вилл с рестораном и бассейном, Эмба, Кипр
Empa, Кипр
от
€590,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы, сочетающие в себе современный и традиционный стиль, с парковочными местами, зонами отдыха и бассейнами. Резиденция располагает общим бассейном, круглосуточной охраной и рестораном, клубом и консьерж-сервисом, зоной барбекю. Удобства и оснащение в доме Современная кухонная бытовая техника Мраморный пол Алюминиевые окна с двойным остеклением Кондиционеры Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в живописном районе, недалеко от центра города. Аэропорт - 21 км Супермаркет - 2,5 км Пляж - 4 км
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр
Empa, Кипр
от
€500,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются меблированные виллы с живописными видами на море, парковочными местами, садами и бассейнами 3,5 x 7 м. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Сигнализация Полы с подогревом Ламинат в спальнях Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе. Пляж с Голубым флагом — 7 минут (3,8 км) Центр Пафоса — 12 минут (7,2 км) Порт и набережная Пафоса — 16 минут (8,3 км) Торговый центр — 12 минут (6,9 км) Международная частная школа — 9 минут (5,5 км) Автомагистраль — 9 минут (6 км) Международный аэропорт — 24 минуты (23 км)
Жилой комплекс Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр
Жилой комплекс Элитная вилла с прямым выходом на песчаный пляж, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€5,80 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла, которая стала обладателем престижной международной премии в сфере недвижимости European Property Awards 2019-2020. Резиденция располагает панорамным видом на море и гавань, прямым выходом на пляж, инфинити-бассейном. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится всего в 400 метрах от новой гавани Пафоса, в 10 минутах от частных международных школ и торгового центра.
Жилой комплекс Резиденция с панорамным видом рядом с полем для гольфа, Тала, Пафос, Кипр
Жилой комплекс Резиденция с панорамным видом рядом с полем для гольфа, Тала, Пафос, Кипр
Empa, Кипр
от
€182,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются квартиры с парковочными местами и панорамным видом на море и город. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами и полем для гольфа, в нескольких минутах езды от набережной и порта Пафоса, магазинов и достопримечательностей. Природный парк Акамас - 25 минут Пляж, удостоенный Голубого флага - 12 минут Гавань - 10 минут Царские гробницы - 20 минут Центр Пафоса - 15 минут Торговый центр - 18 минут Археологический парк - 18 минут Порт и набережная - 20 минут Автомагистраль - 12 минут Международный аэропорт - 25 минут
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€808,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухэтажные виллы с инфинити-бассейнами и панорамным видом на море и горы. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 9 минутах от центра Пафоса, пляжа и поля для гольфа. Центр города - 1 км Пляж - 5 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 2 км Супермаркет - 5 км Школа - 7 км Поле для гольфа - 10 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл рядом с Пафосом, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€880,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2025 года. Расположение и объекты поблизости Тала находится в 6 км к северу от Пафоса и примерно в 4 км от моря.
Жилой комплекс Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр
Жилой комплекс Вилла с бассейном и панорамным видом, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€880,000
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, садом, панорамным видом на море, горы и Пафос. Удобства и оснащение в доме Двойные стеклопакеты Центральное отопление Подготовка для установки кондиционеров Стенные шкафы Солнечные панели Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в 10 минутах езды от Пафоса. Школа - 2 км Пляж - 3 км Магазины - 2 км Бары - 3 км Рестораны - 4 км Пафос - 5 км Пейя - 5 км Корал-Бэй - 5 км Поле для гольфа - 5 км Гавань - 5 км Аэропорт Пафоса - 15 км Аэропорт Ларнаки - 140 км
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр
Жилой комплекс Новые виллы с бассейнами недалеко от пляжа, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€1,94 млн
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с инфинити-бассейном и панорамным видом на море и город. Каждый дом имеет большой земельный участок площадью более 2 500 м2. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Полы с подогревом Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в рядом со всей необходимой инфраструктурой. Центр города - 9 км Пляж - 5 км Аэропорт - 24 км Ресторан - 1,2 км Мини-маркет - 1 км Школа - 4 км Поле для гольфа - 11 км
Жилой комплекс Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр
Жилой комплекс Виллы с панорамным видом недалеко от центра Пафоса, Тала, Кипр
Empa, Кипр
от
€724,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море и горы. Возможно строительство бассейна для каждого дома. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, в 9 минутах от центра Пафоса, пляжа и поля для гольфа. Центр города - 1 км Пляж - 5 км Аэропорт - 15 км Ресторан - 2 км Супермаркет - 5 км Школа - 7 км Поле для гольфа - 10 км
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Кисонерга, Кипр
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€620,000
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, большими садами и парковочными местами. Некоторые дома имеют террасы на крыше. Резиденция располагает общей зеленой зоной. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 км от города Пафос.
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр
Жилой комплекс Новая закрытая резиденция с бассейном недалеко от пляжа, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€210,000
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном на крыше, крытой парковкой, помещениями для хранения. Окончание строительства - ноябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Сантехника Grohe Видеодомофон Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре Кисонерги, рядом с парком и детской площадкой. Пляж - 1,7 км Аэропорт - 23 км Школа - 200 метров Центр города - 7,2 км Торговый центр - 8,3 км
Жилой комплекс Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр
Жилой комплекс Новая резиденция в 200 метрах от пляжа и в 100 метрах от поля для гольфа, Кисонерга, Кипр
Empa, Кипр
от
€955,500
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с панорамным видом на море. Возможно строительство бассейна и сада на крыше для каждого дома. Окончание строительства - июнь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 2 минутах езды от ресторанов, баров и 5-звездочных отелей. Центр города - 3 км Пляж - 200 метров Аэропорт - 15 км Ресторан - 500 метров Супермаркет - 1 км Школа - 2 км Поле для гольфа - 100 метров
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