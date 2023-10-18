Предлагаются виллы с панорамным видом на море, открытыми бассейнами, зонами барбекю, ухоженными садами, парковочными местами.
Удобства и оснащение в доме
Мраморный пол
Современные кухни
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с полем для гольфа, магазинами, ресторанами и барами, в 10 минутах езды от центра города.
Супермаркет - 2,2 км
Пляж - 6,5 км
Аэропорт - 21 км
Предлагается качественная вилла с видом на море, садом и инфинити-бассейном.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Полы с подогревом
Автоматическое освещение в ванных комнатах
Мраморный пол
Солнечные батареи
Светодиодное освещение
Видеонаблюдение
Стенные шкафы
Кухонная мебель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом с небольшим спокойным песчаным пляжем.
Ближайший пляж - 100 метров
Ближайший отель - 200 метров
Ближайшие магазины - 500 метров
Пафосский замок - 10 км
Аэропорт Пафоса - 25 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море, садами на крыше, инфинити-бассейнами и патио, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Электрические жалюзи
Видеонаблюдение
Кондиционеры
Полы с подогревом
Подвесные потолки
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 5 минутах от новой гавани Пафоса, в 10 минутах от частных международных школ и торгового центра.
Предлагаются виллы, сочетающие в себе современный и традиционный стиль, с парковочными местами, зонами отдыха и бассейнами.
Резиденция располагает общим бассейном, круглосуточной охраной и рестораном, клубом и консьерж-сервисом, зоной барбекю.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухонная бытовая техника
Мраморный пол
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Кондиционеры
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в живописном районе, недалеко от центра города.
Аэропорт - 21 км
Супермаркет - 2,5 км
Пляж - 4 км
Предлагаются меблированные виллы с живописными видами на море, парковочными местами, садами и бассейнами 3,5 x 7 м.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Сигнализация
Полы с подогревом
Ламинат в спальнях
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе.
Пляж с Голубым флагом — 7 минут (3,8 км)
Центр Пафоса — 12 минут (7,2 км)
Порт и набережная Пафоса — 16 минут (8,3 км)
Торговый центр — 12 минут (6,9 км)
Международная частная школа — 9 минут (5,5 км)
Автомагистраль — 9 минут (6 км)
Международный аэропорт — 24 минуты (23 км)
Предлагается вилла, которая стала обладателем престижной международной премии в сфере недвижимости European Property Awards 2019-2020. Резиденция располагает панорамным видом на море и гавань, прямым выходом на пляж, инфинити-бассейном.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится всего в 400 метрах от новой гавани Пафоса, в 10 минутах от частных международных школ и торгового центра.
Предлагаются квартиры с парковочными местами и панорамным видом на море и город.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в пригороде Пафоса, рядом со всей необходимой инфраструктурой, школами, медицинскими центрами и полем для гольфа, в нескольких минутах езды от набережной и порта Пафоса, магазинов и достопримечательностей.
Природный парк Акамас - 25 минут
Пляж, удостоенный Голубого флага - 12 минут
Гавань - 10 минут
Царские гробницы - 20 минут
Центр Пафоса - 15 минут
Торговый центр - 18 минут
Археологический парк - 18 минут
Порт и набережная - 20 минут
Автомагистраль - 12 минут
Международный аэропорт - 25 минут
Предлагаются двухэтажные виллы с инфинити-бассейнами и панорамным видом на море и горы.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в 9 минутах от центра Пафоса, пляжа и поля для гольфа.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются виллы с террасами, бассейнами, садами и парковочными местами.
Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Тала находится в 6 км к северу от Пафоса и примерно в 4 км от моря.
Предлагается вилла с бассейном 8 х 4 м, садом, панорамным видом на море, горы и Пафос.
Удобства и оснащение в доме
Двойные стеклопакеты
Центральное отопление
Подготовка для установки кондиционеров
Стенные шкафы
Солнечные панели
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 10 минутах езды от Пафоса.
Школа - 2 км
Пляж - 3 км
Магазины - 2 км
Бары - 3 км
Рестораны - 4 км
Пафос - 5 км
Пейя - 5 км
Корал-Бэй - 5 км
Поле для гольфа - 5 км
Гавань - 5 км
Аэропорт Пафоса - 15 км
Аэропорт Ларнаки - 140 км
Предлагаются виллы с инфинити-бассейном и панорамным видом на море и город.
Каждый дом имеет большой земельный участок площадью более 2 500 м2.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
Полы с подогревом
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в рядом со всей необходимой инфраструктурой.
Центр города - 9 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 24 км
Ресторан - 1,2 км
Мини-маркет - 1 км
Школа - 4 км
Поле для гольфа - 11 км
Предлагаются двухэтажные виллы с парковочными местами, садами на крыше и панорамным видом на море и горы.
Возможно строительство бассейна для каждого дома.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и системы кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе, в 9 минутах от центра Пафоса, пляжа и поля для гольфа.
Центр города - 1 км
Пляж - 5 км
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 2 км
Супермаркет - 5 км
Школа - 7 км
Поле для гольфа - 10 км
Предлагаются виллы с бассейнами, большими садами и парковочными местами.
Некоторые дома имеют террасы на крыше.
Резиденция располагает общей зеленой зоной.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 км от города Пафос.
Резиденция располагает бассейном на крыше, крытой парковкой, помещениями для хранения.
Окончание строительства - ноябрь 2023 года.
Удобства и оснащение в доме
Система "умный дом"
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Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в самом центре Кисонерги, рядом с парком и детской площадкой.
Пляж - 1,7 км
Аэропорт - 23 км
Школа - 200 метров
Центр города - 7,2 км
Торговый центр - 8,3 км
Предлагаются виллы с панорамным видом на море.
Возможно строительство бассейна и сада на крыше для каждого дома.
Окончание строительства - июнь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Подготовка для установки центрального отопления и кондиционеров
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 5 минутах ходьбы от пляжа, в 2 минутах езды от ресторанов, баров и 5-звездочных отелей.
Центр города - 3 км
Пляж - 200 метров
Аэропорт - 15 км
Ресторан - 500 метров
Супермаркет - 1 км
Школа - 2 км
Поле для гольфа - 100 метров