Новый жилой комплекс умело интегрирован в природный ландшафт. Это идеальное место для безмятежного средиземноморского образа жизни в одном из самых перспективных районов города Лимассол, вблизи школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт, поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.
В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.
1 спальня - 275,000
2 спальни - 389,000
3 спальни - 489,000
Цена указана без учета НДС.
Лимассол-дель-Мар – это новое слово в архитектуре острова, известное своим уникальным дизайном и замечательным расположением у моря. Из каждой квартиры открывается захватывающий дух вид на Средиземное. Комплекс находится в самом сердце самого престижного района Лимассола, рядом с ресторанами, барами, магазинами и пляжами.
Типы апартаментов: 2, 3 спальни, пентхаус с 4 спальнями
Площадь под крышей: 130 кв.м - 250 кв.м
Цена: €1,820,500 - €7,325,000
Цена не включает НДС.
Limassol Blu Marine - это эксклюзивный прибрежный комплекс, расположенный в новом центре Лимассола, в непосредственной близости от пристани для яхт Лимассола и торгового и делового центра старого города. Спроектированный всемирно признанным, отмеченным наградами архитектором, этот уникальный жилой комплекс будет состоять из просторных апартаментов, поражающих своим стилем и комфортом.
Роскошные квартиры с 3 спальнями и 3 ванными комнатами с видом на море, спроектированы по самым высоким стандартам. В Limassol Blu Marine вы будете наслаждаться 24-часовым консьерж-сервисом, роскошным лобби, открытым и крытым бассейнами, спа-центром, бистро и рестораном.
Типы апартаментов: 3 спальни
Цена: €1,199,000 - €1,935,000
Цена не включает НДС.
Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный пентхаус на берегу моря с частным садом на крыше, выставленный на продажу напрямую от застройщика в одном из самых престижных районов Лимассола. Этот роскошный новый объект недвижимости сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами.
Жилой комплекс расположен на 10 гектарах красиво озелененной территории 5-звездочного курорта. Владельцы пентхауса имеют неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, современному спа-комплексу, а также барам и ресторанам.
Характеристики пентхауса:
Окна от пола до потолка и потолки высотой до пяти метров
Богатый выбор тщательно подобранных изысканных материалов
Паркет из натурального дерева
Лучший мрамор и красивый оникс
Захватывающие виды днем и ночью
Теплоизолированные стены
Напольная конвекторная система
Полностью автономное отопление и круглогодичное горячее водоснабжение с системой Samsung Hydrobox
Система кондиционирования Samsung VRV
Умный дом от Extron/AMF
Безопасность и консьерж-сервис 24/7
Роскошный вестибюль имеет камин, конференц-зал, развлекательные и лаунж-зоны.
Если вы заинтересованы в покупке этого пентхауса, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для получения дополнительной информации и просмотра.
Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей.
Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной.
Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни.
На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами.
В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание.
Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект.
Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.
Комплекс Трилогия - это высокая жизнь во всех смыслах - трио знаковых зданий на побережье, с великолепным внутренним двором, прямо в самом сердце набережной Лимассола. Это крупнейший многофункциональный высотный проект в Средиземноморском регионе, место, где приятно жить и работать и наслаждаться потрясающими видами на море.
Покупая недвижимость в этом уникальном жилом комплексе, вы можете быть уверены что объект никогда не потеряет в цене и всегда будет пользоваться высоким арендным спросом.
Типы апартаментов: 1, 2, 3, 4, 5 спален
Крытая площадь: 98 кв.м - 815 кв.м.
Цена: €640,000 - €10,500,000
Цена не включает НДС.
Первая пристань для супер-яхт на Кипре, проект Лимассол Марина включает в себя элегантные резиденции и пристань для яхт до 110 м, а также рестораны и бутики.
Полностью интегрированная пристань для яхт предлагает уникальный кластер апартаментов, окруженных морем, и роскошные виллы с собственными причалами, всего в двух шагах от песчаного пляжа, фитнеса центра, зон отдыха, ресторанов, магазинов и культурных объектов.
Типы вилл: 3, 4 спальни
Крытая площадь: 239 кв.м - 511 кв.м.
Земельный участок: 229 кв.м - 644 кв.м.
Цена: €3,900,000 - €9,600,000
Если вы заинтересованы в приобретении элитной виллы в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с агентством недвижимости Taysmond для организации просмотра.
Цена не включает НДС.
Агентство недвижимости Taysmond представляет ограниченную коллекцию современных обслуживаемых резиденций на продажу на 5-звездочном курорте в Лимассоле. Эта престижная, роскошная новая недвижимость сочетает в себе уникальную архитектуру и превосходный дизайн с первоклассными удобствами и захватывающими видами на море.
Расположенный на 10 гектарах красиво озелененной территории, проект предлагает своим жителям все преимущества 5-звездочного курорта, которые включают неограниченный доступ к четырем бассейнам, теннисным кортам, футбольному полю, водным видам спорта, превосходному спа центру, ресторанам и барам.
300-метровый пляж
4 бассейнам с зонами отдыха
Детский клуб
Уникальный спа центр
Спортивный зал
Роскошные бутики
Центр водных видов спорта и дайвинга
Теннисные корты и мини футбол
Рум сервис, прачечная
Служба обслуживания недвижимости.
Удобства:
Частный плавательный бассейн, идеально подходящий для отдыха и принятия солнечных ванн.
Прекрасный сад с ландшафтным дизайном обогащает впечатления от жизни на свежем воздухе.
Характеристики объекта:
Aria Villa 2 - это грандиозная вилла с 4 спальнями, расположенная в уникальном и привилегированном месте.
Благодаря своему возвышенному положению, из окон открывается великолепный вид на юго-запад.
Общая площадь виллы составляет 355 кв. м.
Экспертно разработанный дизайн сочетает в себе стиль и функциональность.
Гостиная открытой планировки объединена с современной кухней, что создает просторную и гостеприимную атмосферу.
Каждая из четырех спален включает в себя ванную комнату для дополнительного уединения и удобства.
При строительстве использовались натуральные материалы: камень, теплая древесина ироко и роскошный мрамор, добытый прямо из земли.
В архитектуре виллы гармонично сочетаются облицовочный бетон, натуральный камень и террасы с обрамлением из ироко, создавая гармоничный баланс материалов.
Преимущества:
Уникальная ориентация виллы обеспечивает жильцам беспрецедентные виды.
Расположенная в одном из самых престижных пригородов Лимассола, она повышает эксклюзивность и ценность недвижимости.
Из окон открывается захватывающий вид на побережье и пристань для яхт Лимассола, а всего в нескольких минутах ходьбы находятся лучшие пятизвездочные отели Лимассола.
Aria Residences занимает привилегированное положение в одном из самых престижных пригородов Лимассола, откуда открывается захватывающий вид на побережье Лимассола и пристань для яхт, а также всего в нескольких минутах от лучших пятизвездочных отелей Лимассола. Aria, состоящая из 6 роскошных вилл, 9 таунхаусов, 12 сьютов и 2 резиденций, предлагает современную жизнь всего в нескольких минутах от города. Виллы Aria расположены вокруг частных бассейнов, откуда открываются потрясающие виды на море, город и горы. Они отвечают вкусам взыскательных клиентов.
Агентство недвижимости Taysmond представляет исключительный высотный жилой комплекс, который поражает своей впечатляющей архитектурой и первоклассными удобствами. Жители могут наслаждаться захватывающими дух видами на море с любого этажа этого элегантного закрытого комплекса. Консьерж сервис, спа-салон, открытый и крытый бассейны, тренажерный зал, теннисный корт, зеленые зоны и подземная парковка - все это обеспечивает жителям максимальный комфорт.
Спроектированный ведущей лондонской архитектурной студией, этот комплекс идеально вписывается в городской ландшафт весьма востребованного туристического района Лимассола. Жители комплекса могут наслаждаться легким доступом к лучшим песчаным пляжам, магазинам, ресторанам и другим удовольствиям, которые может предложить город.
На продажу предлагаются роскошные жилые помещения, включая одно-, двух-, трех- и четырехспальные квартиры, пентхаусы и дуплексы с частными бассейнами на крыше. В каждой квартире - высокие потолки и высококачественная отделка, способная впечатлить даже самых требовательных покупателей.
Из большинства квартир открывается потрясающий панорамный вид на Средиземное море, город Лимассол и его живописные холмистые пригороды, позволяя жителям погрузиться в красоту окружающей природы.
Инвестируйте в роскошную жизнь в этом потрясающем жилом комплексе. Свяжитесь с нами сегодня для получения бесплатной консультации.
Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Элитные квартиры в Лимассол Марине - это уникальный проект Средиземноморья, полностью построенный на воде. С балконов квартир открывается потрясающий вид на море, пристань для яхт и город Лимассол. Марина имеет развитую инфраструктуру, включая собственный пляж, многочисленные рестораны, спа центр, магазины и бутики.
На территории комплекса имеется бассейн и фитнес зал, которые доступны только для владельцев резиденций в марине, а территория комплекса красиво озеленена и безопасна. Этот потрясающий жилой комплекс, созданный именитой командой архитекторов и инженеров, расположен вблизи к историческому и деловому центру города.
Если вы хотите приобрести квартиру в Лимассол Марине, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра.
Цена не включает НДС.
Лимассол - это город, излучающий атмосферу средиземноморского образа жизни, где роскошь удивительным образом сочетается с аутентичностью этого колоритного города. В этом комплексе, в котором на продажу выставлены изысканные квартиры и впечатляющие своими размерами и роскошью пентхаусы, каждая деталь тщательно продумана лучшими архитекторами и дизайнерам острова.
Этот жилой комплекс, расположенный в двух шагах от Средиземного моря, представляет собой 5-этажное здание, в котором находятся 24 эксклюзивные квартиры и 4 роскошных пентхауса, каждый из которых имеет собственный бассейн. В комплексе имеется служба безопасности, бассейн и сауна.
Сдача проекта: февраль 2025 года
В этом комплексе также доступен для продажи пентхаус с 4 спальнями площадью 302 кв.м. за 1 599 000 евро.
Обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Агентство недвижимости Taysmond представляет элитный жилой комплекс на побережье одного из самых востроебованных районов города Лимассол. Благодаря прекрасному расположению рядом с пристанью для яхт St. Raphael Marina и лучшими ресторанами Лимассола, вы сможете наслаждаться комфортом в непосредственной близости к объектам инфраструктуры.
В этом комплексе предлагаются для продажи всего пять квартир и два роскошных пентхауса, что обеспечивает приватность и эксклюзивность. Каждая квартира включает два парковочных места, кладовую и комнату для прислуги, обеспечивая удобство и комфорт для вас и вашей семьи.
В комплексе также имеется бассейн, тренажерный зал и сауна, чтобы вы могли вести здоровый образ жизни. Море с оборудованными пляжами находится всего в нескольких шагах от комплекса.
Сдача проекта: ноябрь 2024 года
В этом комплексе на продажу выставлены два пентхауса, каждый с двумя спальнями и площадью 358 кв.м., по цене €6 050 000.
НДС не включен в цену.
В этом красивом прибрежном комплексе в Лимассоле предлагаются на продажу квартиры с 2 и 3 спальнями, пентхаус и коммерческие помещения под офисы и магазины. В комплексе имеется бассейн, тренажерный зал и крытая парковка.
Пентхаус, расположенный на последнем этаже имеет террасу на крыше с потрясающими видами Средиземного моря. Все квартиры имеют потолки высотой 3,15 метра и отделку премиум-класса, отражающую максимальную изысканность и стиль, что делает их идеальным выбором даже для самого взыскательного покупателя. Независимо от того, хотите ли вы инвестировать в недвижимость для получения арендного дохода или жить в этом престижном месте, эта пляжная недвижимость - идеальный выбор для тех, кто планирует приобрести квартиру в одном из самых желанных мест на Кипре.
Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в стоимость недвижимости.
Этот новый современный жилой комплекс закрытого типа состоит из двух- и трехкомнатных квартир. Он расположен в тихом месте на окраине Лимассола в одном из наиболее быстро развивающихся районов этого мегаполиса, недалеко от школ, медицинских центров, лучших пляжей, тематического парка, пристани для яхт Лимассола, 18-луночного поля для гольфа и крупнейшего в Европе интегрированного казино-курорта.
В комплексе осуществляется круглосуточная охрана. Квартиры продаются под ключ, с отделкой, кухней и современной сантехникой.
Резиденции в марине Лимассола - это единственный жилой комплекс Средиземноморья, построенный на воде. С террас квартир открывается панорамный вид на море и Лимассол, прибрежный город. Рядом находятся пристани для яхт, пляж с белым песком, рестораны, спа центр, бутики.
Вся территория марины окружена садами и прогулочными зонами, доступными только для владельцев резиденций в марине, имеет высокий уровень безопасности и качества строительства. Этот уникальный жилой комплекс, спроектированный известной командой архитекторов и инженеров, расположен в непосредственной близи к живописному историческому центру города.
Если вы заинтересованы в приобретении квартиры в марине Лимассола, пожалуйста, свяжитесь с командой агентства недвижимости Taysmond для организации просмотра.
Цена не включает НДС.
Инвестирование в недвижимость у моря в Лимассоле имеет множество преимуществ. Эти квартиры представляют собой уникальное воплощение современной средиземноморской архитектуры, создавая комфорт высочайшего уровня.
Благодаря широким застекленным фасадам в квартиры проникает естественный свет, открывая захватывающие панорамные виды. Продуманный дизайн максимально увеличивает ощущение пространства, создавая гостеприимную и эстетически приятную среду, которая одновременно практична и функциональна. Проект с открытой планировкой обеспечивают идеальное решение для кастомизации дизайна.
Наряду с впечатляющим дизайном интерьера, квартиры имеют большие балконы, которые являются идеальным местом для того, чтобы греться на теплом средиземноморском солнце и наслаждаться морским бризом.
Покупка недвижимости на берегу моря в Лимассоле обеспечивают легкий доступ к прекрасным пляжам, захватывающим видам и спокойному образу жизни. Апартаменты расположены недалеко от многочисленых сервисов, включая магазины, рестораны и развлекательные центры.
Помимо того, что это отличная инвестиционная возможность, владение недвижимостью на берегу моря в Лимассоле может стать прибыльным источником дохода от аренды. Этот район пользуется огромной популярностью как среди туристов, так и среди местных жителей, что обуславливает стабильно высокий спрос на недвижимость такого типа.
Пожалуйста, обратите внимание, что НДС не включен в цену.
Пентхаус на продажу в одном и самых красивых комплексов в прибрежной зоне города Лимассол. Расположенный в самом востребованном туристическом центре Потамос Гермасойя, этот замечательный жилой комплекс предлагает жителям идеальное сочетание приватности и близости к городской инфраструктуре, а чистейшие пляжи парка Дасуди находятся всего в двух шагах.
В комплексе имеется бассейн, фитнес-центр и сауна, действует круглосуточная охрана и консьерж сервис.
Благодаря своему первоклассному расположению и эксклюзивному дизайну, этот пентхаус является идеальной недвижимостью как для собственного проживания на Кипре, так и инвестирования в недвижимость с целью получения арендного дохода.
Пожалуйста, обратите внимание, что цена не включает НДС.
Побалуйте себя жизнью в роскошном прибрежном жилом комплексе в самом сердце оживленного Лимассола. Квартиры имеют прямой вид на море и расположены в непосредственной близости к одному из самых популярных пляжей города с ресторанами, станциями водных видов спорта и прогулочными зонами. Тщательно продуманный дизайн и высококлассная отделка обеспечивают непревзойденный комфорт и удобство для владельцев квартир. Просторные веранды идеально подходят для приема гостей или просто отдыха и наслаждения захватывающим панорамным видом на Средиземное море.
Приобретение квартиры в этом уникальном комплексе в Лимассоле является прекрасным инвестиционным решением. Стабильный рост цен на недвижимость на протяжении многих лет делает это место очень привлекательным для долгосрочных инвестиций.
Ожидаемая сдача объекта намечена на сентябрь 2023 года.
В этом комплексе также предлагаются для продажи квартиры с пятью спальнями, площадью 367 кв.м. по цене €12 000 000.
Обратите внимание, что НДС не включен в цену.