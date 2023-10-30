Апесия, Кипр

от €4,30 млн

Эта потрясающая вилла на продажу или в аренду расположена всего в 200 метрах от пляжа в Лимассоле и представляет собой роскошное жилье, созданное для незабываемых моментов как во время отдыха, так и в повседневной жизни. Вилла имеет пять просторных спален, расположенных на трех уровнях, и предлагает много места для отдыха и развлечения гостей. Концептуальный дизайн виллы сосредоточен на создании исключительного уровня роскоши, а ее четыре уровня представляют собой целый ряд удобств и пространств, созданных для максимального комфорта и удовольствия. Подземный уровень дома оснащен парковочным местом на три автомобиля, а также утилитарной зоной, комнатой для горничной и прачечной. Перейдя на первый уровень, вы увидите просторную приемную с роялем и стеклянным переходом, ведущим к кухне и столовой. Отсюда лифт или центральная лестница ведут на верхние и подземные уровни. На втором уровне расположены три большие спальни и главная спальня с гардеробами и ванными комнатами. Наконец, на третьем уровне находится красивый сад и терраса, идеально подходящие для отдыха и наслаждения потрясающими видами. В сердце внутреннего двора виллы вы найдете частный бассейн, окруженный красивым ландшафтным дизайном, и зону для отдыха. Вилла также оснащена передовыми инженерными технологиями, включая системы управления умным домом нового поколения, систему подогрева пола и систему кондиционирования VRV, обеспечивающие комфортное и роскошное проживание. Если вы ищете потрясающую виллу в Лимассоле, которая предлагает исключительный уровень роскоши, просторные жилые площади и близость к пляжу, то это идеальное объект. Вилла также сдается в аренду - 20,000 евро в месяц.