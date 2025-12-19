  1. Realting.com
  Thailand
  Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Thailand

Pattaya
29
Phuket
44
Ko Samui
3
Hua Hin
1
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Wohnanlage Kompleks Harmonia
Pattaya, Thailand
von
$43,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Der neue Harmonia-Komplex ist ein idealer Ort für ein ruhiges, ruhiges Leben im Zentrum von Pattayas städtischem Leben. Das Hotel liegt im Zentrum von Pattaya, in der Nähe der Strände. 100 Meter von der komplexen Bushaltestelle, den nahe gelegenen Einkaufszentren, Supermärkten, Unterhaltungs…
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$251,694
Das Projekt in einer ruhigen Gegend von Bangkok, umgeben von Grünanlagen. Das Gebäude verfügt über Standard- und Loft-Wohnungen mit 1-2 Schlafzimmern. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Krankenhäusern, U-Bahn-Station.Ausstattung und Ausstattung im Haus Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehö…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnviertel The Momentum
Wohnviertel The Momentum
Wohnviertel The Momentum
Wohnviertel The Momentum
Wohnviertel The Momentum
Wohnviertel The Momentum
Thalang, Thailand
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 6
Fläche 36–108 m²
37 Immobilienobjekte 37
🏝 Immobilien zum Verkauf in Phuket direkt vom Entwickler — keine Agentenkommissionen!Das Momentum ist unser neues Viertel in Phuket, das Komfort, moderne Architektur und ein hohes Investitionspotenzial vereint.Seit über 10 Jahren bauen und verwalten wir Immobilien in den vielversprechendsten…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
36.0 – 69.0
160,520 – 195,535
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 108.0
312,292 – 570,623
Bauherr
Serene Condominium
OneOne
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Wohnanlage New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Thailand
von
$100,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Plast Property Management Company - über 30 Jahre Erfahrung.Eine moderne Wohnanlage mit Eigentumswohnungen und Apartments im Zentrum von Phuket.Der Komplex besteht aus drei Gebäuden von 8 Etagen, insgesamt 604 Wohnungen, Studios, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen zum Verkauf, von 30 m2 bis 53 m…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to an international school and a water park, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,88M
Ein neuer Premium-Villa-Komplex im Pasak-Bereich, bestehend aus 37 modernen tropischen Villen. Das Projekt verfügt über zwei- und dreigeschossige Häuser mit 3 und 5 Schlafzimmern. Jede Villa kombiniert moderne Architektur mit natürlichem Licht und elegantem Dekor, hohen Decken und geräumigen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$146,541
Wir bieten Apartments mit Balkon und Panoramablick auf das Meer.Die Residenz verfügt über ein Sicherheitssystem, einen Tiefgaragenplatz, einen Pool, eine Sauna, ein Fitnesscenter, einen Garten.Ausstattung und Ausstattung im Haus Moderne KücheKleiderKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nä…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise residence with swimming pools, co-working areas and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$360,485
Ein Premium-Projekt von einem bekannten Entwickler in Pattaya. Die Residenz ist ein 56-stöckiges Gebäude mit 548 Wohnungen. Alle Wohnungen sind fertig, mit eingebauten Geräten, Sanitär und Klimaanlage. Der Komplex verfügt über alle notwendigen Infrastrukturen für komfortable Erholung und Woh…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage New luxury lakeside villa complex in Cherng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,70M
Neben einem ruhigen See im pulsierenden Herzen von Phuket hat dieser Komplex einen Raum geschaffen, der zeitgenössische Raffinesse mit organischen Materialien ausgleicht. Hier konvergieren Luxus und Wohlbefinden und bieten Ihnen nicht nur eine schöne Wohnumgebung, sondern auch einen aspirati…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Wohnanlage New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thailand
von
$3,92M
Wir bieten Villen im tropischen Stil mit Pools und Blick auf das Meer.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Marina - 5 MinutenGolfplatz - 15 MinutenPhuket International Airport - 25 MinutenAtemberaubende tropische Sonnenuntergänge, spektakulä…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,39M
Die Tales ist die einzigartige Sammlung von 13 einstöckigen Villen mit Pools in der begehrtesten Lage in Phuket.Eigenschaften:geräumige Luxusvillen mit 3 Schlafzimmern und privaten PoolsAußenloungebereiche am Poolgeräumige Wohn-Essbereich mit voll ausgestatteten KüchenDoppelzimmer mit direkt…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools near the sea in the area of ​​Laem Set, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$172,456
Ein Komplex von 10 Villen im balinesischen Stil mit 2 und 3 Schlafzimmern, 11x2.5 m Swimmingpools, Gärten und Parkplätze. Diese Villen sind entworfen, um perfekte Harmonie zwischen Innen- und Außenbereichen zu bieten. Sie verfügen über große Buchtfenster, die sich auf einen langen, funkelnde…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New gated complex of villas with swimming pools, 6 minutes away from Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$212,776
Entwickelt, um moderne Eleganz mit der natürlichen Schönheit der Insel zu harmonisieren. Mit 9 luxuriösen Poolvillen verbindet das Konzept zeitgenössische Architektur mit üppiger Umgebung und schafft ein ruhiges und anspruchsvolles Wohnerlebnis. Mit dem Fokus auf Privatsphäre, Komfort und Na…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Wohnanlage Zero Bangtao
Choeng Thale, Thailand
von
$92,374
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
In harmony with nature on the Paradise island the condominium The Zero Bangtao offers a new view of construction: remaining true principles of environmental friendliness, in each design element we embodied the environment without sacrificing comfort and elegance. Evaluate the advantages of…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Wohnanlage Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Wohnanlage Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Wohnanlage Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Wohnanlage Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Wohnanlage Complex of villa with swimming pools and gardens close to Nai Yang Beach and the airport, Phuket, thailand
Thalang, Thailand
von
$524,230
Wir bieten luxuriöse moderne Villen im balinesischen Stil mit Swimmingpools und Blick auf die grüne Umgebung, geräumige Gärten und komfortable Lounge-Bereiche.Die Residenz bietet rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Lage und Infrastruktur in der Nähe Nai Yang Beach - 2.2 km (6 Aut…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Wohnanlage Blue Canyon Heights
Thalang, Thailand
von
$662,822
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Blue Canyon Heights Condos ist ein neues Wohnprojekt im renommierten Blue Canyon Country Club, günstig gelegen in der Nähe des internationalen Flughafens Phuket und der Strände im Norden Phukets wie Mai Khao, Nai Yang und Nai Thon.Dieses Projekt besteht aus 10 niedrigen Gebäuden inmitten des…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Wohnanlage New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Wohnanlage New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Wohnanlage New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Wohnanlage New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Wohnanlage New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Wohnanlage New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$204,689
Das Projekt befindet sich in einem günstigen Ort. Es ist ein siebenstöckiges Gebäude mit Blick auf eine ruhige Lagune mit 1-2 Schlafzimmer Wohnungen.Das Gebäude ist Teil eines großen Komplexes mit Einkaufszentren, Golfclub, Park, Gesundheitszentren, Veranstaltungsstätten, Hotels, Bars und Re…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$70,309
Der Komplex besteht aus 4 Gebäuden und verfügt über eine reiche Infrastruktur:LastkraftwagenCaféWäschereiKinderclubBibliothekSchwimmbäderKinderbeckenJacuzziKinoGartenLage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich 700 m von einer U-Bahn-Station entfernt
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Wohnanlage The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Phuket, Thailand
von
$160,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Ein modernes Kondominium in der Andaman City-Komplex, in der Choeng Thalei Bereich (Phuket), nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei 7-stöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.5000 m2 und nur 311 Wohnungen. Apartments im Erdgeschoss haben direkten Zugang …
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$235,116
Wohnungen in der größten und beliebtesten unter den Touristen abgeschlossen Komplex von Jomtien Beach. Das Gebäude verfügt über 59 Etagen mit 1644 Einheiten unterschiedlicher Layouts. Es gibt Apartments mit einem privaten Pool. Der Komplex verfügt über alles, was Sie für einen komfortablen A…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Wohnanlage EDEN RESIDENCES
Provinz Phuket, Thailand
von
$637,403
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Eine einzigartige Möglichkeit, in Luxus-Kondominium-Wohnungen EDEN RESIDENCES im renommierten Bezirk Bang Tao zu investieren!Dies ist eine ideale Wahl für diejenigen, die ein stabiles Einkommen und Komfort suchen.Installation!50 Meter vom Strand entfernt!Ausstattung: Bar, Videoüberwachung, F…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage First class residential complex near the sea and golf course in Laguna Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thailand
von
$397,181
Entdecken Sie die perfekte Balance von Erbe und zeitgenössischen Luxus in einem exotisch gestalteten Heiligtum, inspiriert von der reichen Geschichte von Laguna Phuket. Sobald der Standort der historischen Zinnminen von Phuket, hat sich das Land seit langem in die üppigen grünen Landschaften…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Sudara
Wohnanlage Sudara
Wohnanlage Sudara
Wohnanlage Sudara
Wohnanlage Sudara
Wohnanlage Sudara
Choeng Thale, Thailand
von
$293,826
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Fläche 52–140 m²
3 Immobilienobjekte 3
Neues Kondominium-Resort-Projekt 500 Meter von Bang Tao BeachDer Sudara-Komplex erinnert an die Idee eines Lebensstils mit einer Kombination aus Raffinesse und thailändischem Chic im Interieur gegen den Hintergrund des charmanten Bang Tao Strand, einer der längsten in Phuket, mit einer Länge…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
52.0
316,853
Wohnung 2 zimmer
140.0
481,508
Wohnung 3 zimmer
124.0
656,032
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Thailand
von
$1,43M
Der Komplex besteht aus 15 Luxusvillen mit Panoramablick, privaten Pools, Terrassen und überdachten Parkplätzen.Das Projekt umfasst:Sicherheit rund um die UhrGolf ClubFitnessstudioSpaKinderclubTennisplatzStrandclubsRestaurantsLage und Infrastruktur in der Nähe Das Anwesen befindet sich in de…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools, surrounded by the jungle, 3 minutes away from Na Thon Beach, Samui, Thailand
Nathon, Thailand
von
$524,230
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Luxus und Natur, nur 5 Minuten vom Na Thon Beach entfernt. Das exklusive Projekt umfasst nur 5 schöne Villen, die für Ihren Komfort konzipiert und komplett mit einem privaten Pool und einer atemberaubenden Aussicht ausgestattet sind. Das Konzept des Komp…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Wohnanlage Angsana Residences
Choeng Thale, Thailand
von
$1,20M
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
3 Immobilienobjekte 3
luxuriöse Wohnungen mit Blick auf die Lagune und persönliche Pools Das Projekt befindet sich im Küstenstreifen im Zentrum des Elite -Distrikts Laguna, nur wenige Minuten zu Fuß vom berühmten Bang Tao Der Wohnkomplex zeichnet sich durch erstaunliche Aussicht auf das Meer und die Seen des D…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Wohnanlage THE ONE
Rawai, Thailand
von
$120,073
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 7
Fläche 30–69 m²
46 Immobilienobjekte 46
Dies ist ein erstklassiger Apartmentkomplex im Süden der Insel Phuket in Thailand.  8 Etagen, 209 einzigartige Apartments, 12 Grundrisstypen, Schwimmbäder, Fitnessraum, Kinderspielbereich und vieles mehr sind an einem Ort vereint.  900 Meter entfernt liegt Nai Harn Beach, laut Tripadvi…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
34.9 – 69.0
193,421 – 520,150
Wohnung 2 zimmer
53.6
413,507
Wohnung
30.0 – 34.9
184,412 – 201,886
Immobilienagentur
Udomo
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$111,013
Projekt in Klong San, einer der ältesten Bezirke in Bangkok, in der Nähe der U-Bahn-Station. Rotes Backsteingebäude mit 1-2 Schlafzimmer Loft und Standard-Wohnungen. Es bietet Aussicht auf die Stadt. Einige Apartments bieten Flussblick.Das Landschaftsbaukonzept des Projekts basiert auf Obstg…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Wohnanlage THE CUBE AMAZE
Provinz Phuket, Thailand
von
$69,961
Etagenzahl 7
Eine einzigartige Gelegenheit, in ein modernes Kondominium in sonniges Phuket zu investieren, perfekt für persönliches Wohnen und Mieten!Installation!Das Projekt CUBE AMAZE besteht aus zwei siebengeschossigen Kondominien mit moderner Infrastruktur für ein komfortables und komfortables Leben …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Thailand
von
$456,388
Modernes Loft-Leben transzendiert den gewöhnlichen und lädt Sie in ein Reich der anspruchsvollen Genuss. Jede elegante, moderne Villa im Loft-Stil ist entworfen, um Sie in ultimativen Komfort und Stil zu kokonen.Erleben Sie unvergleichlichen Luxus und raffinierten Komfort in der Anlage, wo m…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Wohnanlage Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Thailand
von
$159,526
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Ein modernes Kondominium innerhalb des Komplexes Andaman City, gelegen in Choeng Thalei, Phuket, nur 500 Meter vom Strand Bang Tao entfernt.Das Projekt umfasst zwei siebengeschossige Gebäude mit einer Gesamtfläche von ca. 9.500 m2 und insgesamt 311 Wohnungen. Die Apartments im Erdgeschoss ha…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Wohnanlage High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$157,494
Neuer Luxus-Hochhauskomplex auf der ersten Linie - nur 25 Meter vom Strand Jomtien entfernt. Diese Lage bietet einen außergewöhnlichen Komfort und Komfort. Das Hauptkonzept ist eine Kombination aus Luxus, Privatsphäre und Stadtleben in einem der besten Gegenden von Pattaya.Mehr als 30% der E…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$854,309
Wir bieten moderne tropische Villen mit Pools von 41 m2, Terrassen, Garagen.Die Residenz verfügt über rund um die Uhr Sicherheit.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbaukücheBosch-GeräteLage und Infrastruktur in der Nähe Internationale Schule - 12 MinutenGolf Club - 15 MinutenLa…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$1,60M
Die moderne Luxusresidenz besteht aus 106 3-stöckigen Villen mit Pools.Eigenschaften:2 ClubhäuserParkWohnbereichSpeisesaalWeinclubTagungsraumRestaurant TerrasseSchwimmbäderJacuzziKinderclubCoworking SpaceWellnesszentrumFitnessstudioLage und Infrastruktur in der Nähe Die Immobilie befindet si…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Thailand
von
$91,895
Die komplexen Merkmale:LobbyFitnessstudioWäschereiSchwimmbadWohnbereichGärten (einschließlich Dachgarten)Vorteile Möbel und Klimaanlage kostenlos.Lage und Infrastruktur in der Nähe Nächste Schule - 300 MeterBritische Internationale Schule - 6,1 kmNächstes Einkaufszentrum - 6,7 kmPorto de Phu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Wohnanlage New high-rise complex with first-class infrastructure in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$118,137
Tower bietet atemberaubende 360-Grad-Panoramas der Innenstadt von Pattaya, Pattaya Bay, Koh Larn Island und dem Golf von Siam. Diese unvergleichlichen Aussichten können vollständig aus dem üppigen 31-Stock-Infinity-Pool sowie aus dem 46. Stock hochmodernen Dachterrassenpool geschätzt werden.…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Wohnanlage The Title Nayang Halo 1
Sakhu, Thailand
von
$119,751
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 59 m²
2 Immobilienobjekte 2
The Title Halo Phuket residential complex-the embodiment of modern Comfort on Phuket The Title Halo Phuket is a unique premium residential complex located in one of the most picturesque and convenient areas of Phuket, just a few minutes from popular beaches. This project is an ideal combin…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 2 zimmer
59.0
214,272
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Wohnanlage Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Thailand
von
$613,657
Ein geräumiger Wohnkomplex von elegant gestalteten Villen mit einem privaten Pool, umgeben von Natur und Grün. Die Sammlung tropischer Häuser verbindet moderne Technologie mit exotischen Materialien, um ein reiches Design in perfekter Harmonie mit seiner Umgebung zu schaffen.Jedes Haus verfü…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Wohnanlage EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Thailand
von
$126,546
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Willkommen bei Ever Prime Residences, einer exklusiven Entwicklung im Herzen von Karon Beach, Phuket – einer der schönsten und lebendigsten Reiseziele der Insel. Dies ist mehr als nur eine Residenz; es ist ein Lifestyle-Upgrade und eine intelligente Investitionsmöglichkeit in einem.🌴 Warum E…
Bauherr
The Element by Anocha
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Wohnanlage New studio apartments with a shared pool just 600 m from Chaweng Noi Beach in Koh Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$184,985
Das neue Projekt bietet 3 unabhängige Einheiten mit privaten Terrassen und direkten Zugang zu einem gemeinsamen Infinity-Pool. Erhältlich einzeln oder als Paket (entsprechendes Gebäude mit Gemeinschaftspool).Die Studios verfügen über moderne, langlebige Finishs, die für ein sauberes, neutral…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools 5 minutes away from Bangrak Beach, Samui, Thailand
ban bang raks, Thailand
von
$354,317
Der Komplex besteht aus 2 freistehenden Villen, die nach höchsten Standards mit nur hochwertigen Materialien ausgerüstet sind.Eigenschaften:3 Schlafzimmer mit eigenem Bad und Zugang zum PoolParkplatzSalaSchwimmbadAbschluss - 2. Quartal 2026.Eigenschaften der Wohnungen Jede Villa besteht aus …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools in a quiet and picturesque area, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$337,208
Wir bieten Villen im toskanischen Stil mit Pools, Sommerküchen, Parkplätzen.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich in der prestigeträchtigen Gegend von Lamai, nur 800 Meter von der Ringstraße und 1,2 km von der Lotus Lamai, in der Nähe einer internationalen Schule
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Andaman Boutique
Wohnanlage Andaman Boutique
Wohnanlage Andaman Boutique
Wohnanlage Andaman Boutique
Wohnanlage Andaman Boutique
Wohnanlage Andaman Boutique
Ban Bang Thao, Thailand
von
$898,199
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 5
1 Immobilienobjekt 1
luxuriöse Wohnungen 500 Meter von Bang Tao entfernt Apartments in Tao in der Fußgängerzugehörigkeit vom Strand werden angeboten, um Kunden zu kaufen, die den Luxus schätzen können Zwei 6-stöckige Gebäude, 48 luxuriöse Wohnungen, Untergrundverpackung und Vorratskammern Ein einzigartiges …
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,29M
Wir bieten Villen mit Terrassen, Swimmingpools, Gärten, Parkplätze.Grundstücke - von 480 m2 bis 2,431 m2.Ausstattung und Ausstattung im Haus KlimaanlageEinbauschrankKüchenschrankLage und Infrastruktur in der Nähe Layan Beach - 10 MinutenBang Tao Beach - 7 MinutenBanana Beach - 15 MinutenNai …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Wohnanlage SO Origin Kata
Karon, Thailand
von
$106,056
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 8
Fläche 26–65 m²
3 Immobilienobjekte 3
Immobilien in Muang PhuketDer Komplex ist wirklich groß, besteht aus 2 Gebäuden für 686 Wohnungen.Im Komplex:- HauptlobbyHofPool- Fitnesscenter- Dampf- geheimer Garten- Coworking- Ruhegarten- Pavillon- TerrasseDer Entwickler bietet eine Auswahl an Layouts - von Studios bis zu Zweizimmerwohnu…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0
155,464
Wohnung 2 zimmer
65.0
332,590
Studio
26.0
114,368
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$271,446
Die Residenz verfügt über ein Hotel, einen großen Pool und eine Bar, ein Restaurant, ein Spa-Center, ein Fitnesscenter, einen Kinderclub, einen Konferenzraum, einen Strand.Abschluss - 2. Quartal 2024.Vorteile 6% garantiertes jährliches Mieteinkommen für 5 Jahre.Lage und Infrastruktur in der …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Wohnanlage The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Thailand
von
$129,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Ein moderner Wohnkomplex im mediterranen Stil, nur wenige Gehminuten vom beliebten Kata Beach entfernt, bietet komfortable Apartments und eine entwickelte Infrastruktur.Der Komplex besteht aus acht siebengeschossigen Gebäuden, zwei Parkhäusern und einem Haustierbereich. Das Projekt umfasst 7…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pool, spa areas and panoramic views, 1 minute from Lamai Beach, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$521,146
Eine exklusive Strand entkommen nur 100 Meter vom Ufer entfernt, mit luxuriösen 4-Zimmer-Villen mit 5 Bädern, jedes Schlafzimmer eine Master-Suite. Entwickelt für Familienleben und High-End-Verleih bietet die Villa eine Spa-Ecke, Infinity-Pool und Panoramablick auf das Meer.Jedes Detail ist …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$2,22M
Die einstöckigen Poolvillen haben weitläufige Räume, die frei vom Innenhof zu den geräumigen Schlafzimmern fließen und sich auf die Poolterrasse mit atemberaubendem Seeblick öffnen. Die schrägen Dächer sind kunstvoll gestaltet, um natürliches Licht einzufluten und das anspruchsvolle Interieu…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Wohnanlage Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Thailand
von
$157,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Choeng Thale, Thailand
von
$103,537
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Eine einzigartige Gelegenheit, in stilvolle und moderne Apartments im Herzen von Bang Tao zu investieren, die die perfekte Kombination aus Luxus und Komfort bieten! Volle Ausstattung! SO Lagoon Cherngtalay von Origin ist ein einzigartiges Apartment-Komplex im Zentrum von Bang Tao, neben der …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of quality villas with swimming pools in Chaweng, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$200,441
Moderne Villen mit Pools in Chaweng - komfortables Wohnen und eine profitable Investition nur wenige Minuten vom Strand entfernt.Der Komplex besteht aus 35 exklusiven Drei-Zimmer-Villen mit privaten Pools und einer Terrasse. Die Villen sind in einem tropischen Stil gebaut, harmonisch mit der…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Wohnanlage VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Thailand
von
$103,755
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 8
Attraktives Investitionsobjekt!Ein garantiertes Einkommen von 6 % für die ersten 3 Jahre.Installation!800 Meter vom Strand Rawai entfernt!VIP Space Odyssey ist gegen einen Hintergrund von bewaldeten Hügeln gesetzt.Ausstattung: Sporthalle, Infinity-Pool auf dem Dach, Kinderzimmer.Ort:- Strand…
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,26M
Neues ultra-luxuriöses Anwesen verbindet die höchste Landschaft und die Gemeinschaft der Identität, es ist eine Kombination aus Komfort und Natürlichkeit, die mit dem Lebensstil, von dem Sie immer geträumt haben, harmonisiert. Dieser Komplex ist perfekt in den höchsten Bereich integriert und…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Wohnanlage New villas with coworking and recreation area, just 5 minutes from Maenam Beach, Samui, Surat Thani, Thailand
Mae Nam, Thailand
von
$343,724
Der Komplex ist von malerischen Natur umgeben und verbindet sich harmonisch mit ihm. Landschaftsgestaltung mit Wasserelementen, glatten Linien und grünen Pfaden schafft eine gemütliche und friedliche Atmosphäre. Der Komplex selbst verfügt über einen komfortablen Bereich zum Wandern mit Kinde…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools 5 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Provinz Phuket, Thailand
von
$921,410
Erleben Sie die perfekte Harmonie moderner minimalistischer Architektur, die durch raumhohe Fenster ergänzt wird, die ein leichtes und luftiges Ambiente schaffen. Jede zweistöckige Villa exemplifiziert unvergleichliche Qualität und Liebe zum Detail, bietet den Lebensstil, von dem Sie immer g…
Immobilienagentur
TRANIO
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,23M
Das Projekt bietet komfortables Wohnen in den Villen mit modernem und funktionalem Raum. Der Komplex besteht aus 19 Villen von 522-702 m2, mit hohen Decken, großen Balkonen, Außenpools, Parkplätzen. Es gibt auch ein Sicherheitssystem für den ruhigen Alltag.Eigenschaften:Privater Pool für jed…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Thalang, Thailand
von
$1,01M
Wir bieten Villen mit 15 Meter langen Pools, Jacuzzi, große Terrassen, üppige Gärten, Panoramablick auf die Berge.Die Residenz verfügt über einen Gemeinschaftsgarten, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit und Videoüberwachung.Ausstattung und Ausstattung im Haus Hohe Decken im offenen W…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Wohnanlage Pre - Sale! Dcondo Cove Phuket project in Kathu area.
Kathu, Thailand
von
$73,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's most trusted and recognizable brands. The project is located in the Kathu district, the geographical center of the island, close to shopping centers like Central Festival Phuket, Tesco Lotus, golf co…
Immobilienagentur
Smart Home
Wohnanlage New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the lagoon shore near Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,46M
Diese atemberaubenden Neubauwohnungen und Penthäuser mit eigenen privaten Dachpools befinden sich in zwei benachbarten Blöcken, die durch einen malerischen Kanal getrennt und durch Fußgängerbrücken verbunden sind. Jedes Gebäude ist fünf Stockwerke hoch und verfügt über 237 Wohnungen, mit ein…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$168,864
Der Komplex bietet eine Kombination aus Stil, die beste Qualität und profitable Investitionen. Dies ist ein Ort, wo Luxus auf Komfort trifft, und jeder Tag ist gefüllt mit fröhlichen Emotionen. Das Gebiet wird Wasser und Grünflächen haben, 2 große paking Lose. Darüber hinaus gibt es für Tier…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$73,824
Die komplexe Infrastruktur:SportplatzSpaGolfsimulatorTagungsraumTiefgaragenLobbyLädenWasserfälleKinderbecken mit RutschenJogging-TrackWohnbereichGartenRestaurantFitnessstudio2-=meterlanges Schwimmbad mit WhirlpoolKinderspielplatzBaubeginn - November 2025.Abschluss - Dezember,2027.Ausstattung…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Wohnanlage Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$181,630
Ein hochwertiges Wohnprojekt in der angesehensten Gegend in der Nähe von Jomtien Beach in Pattaya.Der Komplex umfasst den größten Pool in der Stadt mit Innen- und Außenbereichen, viele Erholungsgebiete, einen Dachpool mit Panoramablick, Fitnessräume, Tiefgaragen, eine Lobby und Geschäfte, ei…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Thailand
von
$138,767
Wir bieten neue Apartments mit einem Schlafzimmer mit Balkon.Die Residenz verfügt über einen Pool, rund um die Uhr Sicherheit, Gärten und Lounge-Bereiche, einen Parkplatz, eine Dachterrasse.Ausstattung und Ausstattung im Haus Ausgestattete KücheKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe D…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pa Khlok, Thailand
von
$881,939
Diese dreistöckigen Luxusvillen bieten außergewöhnlichen Komfort und Privatsphäre. Hier finden Sie ein einzigartiges lebendiges Erlebnis des geräumigen Wohnens mit einer Master-Suite mit einem langen Infinity-Pool, der atemberaubende Meeres- und Mangrovenwald-Vitas umrahmt - und Sie in die S…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of luxury villas close to the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$1,03M
Bewundern Sie eine Welt des Luxus in einer prestigeträchtigen Gemeinschaft und entdecken Sie die Schönheit von Koh Samui – wo jeder Moment ein Zeugnis für unvergleichliches Leben wird.Die Luxusvillen sind mit durchdachter Handwerkskunst und geräumigen offenen Wohnbereichen gestaltet. Das raf…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with gardens, clubs and a restaurant at 400 meters from the beach, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$302,203
Luxusvillen 400 Meter von Bang Por Beach, Samui. Die Residenz besteht aus 29 Villen verschiedener Konfigurationen, es gibt Optionen mit 3-7 Schlafzimmern. Das Design ist in völliger Harmonie mit der lokalen Natur und vereint eine tropische Atmosphäre mit moderner Technologie für komfortables…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex on the seafront in Bang Rak, Samui, Thailand
Surat Thani, Thailand
von
$910,544
Ein neuer Wohnkomplex auf der ersten Linie in Bang Rak mit einem einzigartigen runden Pool, erstklassigen Service und hohem Investitionspotenzial.Das Projekt ist ein vierstöckiges Kondominium, das nur 564 Wohnungen mit verschiedenen Layouts hat. Es gibt verschiedene Geräteoptionen von Studio…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Wohnanlage Gated complex of tropical villas with swimming pools close to international schools and beaches, Lamai, Samui, Thailand
Lamai, Thailand
von
$477,974
Der exklusive Komplex mit einem geräumigen Gemeinschaftsbereich, 2 Penthouses und 13 separate Villen. Hier finden Sie sichere Plätze für Kinder, einen Laden, ein Café und alle Infrastrukturen zur Erholung.Das Projekt umfasst:ParkCaféParkplatzSportanlagenKinderspielplatzSicherheitLadenLage un…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Wohnanlage New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya, Thailand
von
$59,528
Ein modernes Projekt mit einer reichen Infrastruktur und einer ausgezeichneten Lage nur wenige Gehminuten vom Strand Jomtien entfernt. Dies ist ein Lagunenkomplex, der es zu einem idealen Ort für persönliche Residenz und langfristige Miete macht. Alle notwendigen Infrastruktur- und Verkehrsv…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Wohnanlage New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$172,775
Eine exklusive Kondominium Mischung aus Indochine Eleganz, Resort-Stil Komfort und intelligente Investment-Wert.Die Residenz renoviert Luxus in einem der begehrtesten Gegenden von Phuket.Einrichtungen:45 Meter SchwimmbadFitnessstudioSauna und DampfbadDachgartenCoworking SpaceSpeisesaalTagung…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Wohnanlage Surin Sands
Ban Bang Thao, Thailand
von
$89,647
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 7
Fläche 30–78 m²
7 Immobilienobjekte 7
moderne Wohnung zwischen Surin und Bang Tao Das neue Projekt befindet sich zwischen den beiden beliebtesten Stränden des zentralen Teils der Insel - Surin und Bang Tao im Schatten der tropischen Vegetation von Phuket Der Entwickler bietet eine umfassende Auswahl an Planungslösungen mit e…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
30.0 – 51.0
95,930 – 178,841
Wohnung 2 zimmer
78.0
248,673
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Thailand
von
$100,332
Der Komplex liegt 400 Meter vom Nai Yang Beach entfernt und ist eines der besten Projekte in der Gegend. Insgesamt verfügt der Komplex über 6 siebengeschossige Wohngebäude, und es gibt auch ein separates Parkhaus. Das Projekt bietet 814 Wohnungen verschiedener Arten:28 m2 — 1 Schlafzimmer35 …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Wohnanlage Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Thailand
von
$118,620
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 47
Nue Epic Asok-Rama9 ist die perfekte Investition im Herzen von Bangkok.Modernes Eigentum mit hohem Mieteinkommen und einem Schnäppchenpreis!Es ist ein hochwertiger Wohnkomplex von vier Türmen mit mehr als 3,107 Wohnungen, kombiniert Komfort, Stil und erstklassige Lage. Das Projekt ist ideal …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Wohnanlage Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,16M
Private Villen am See, umgeben von Bergen und tropischen Wäldern, sind die perfekte Wahl für diejenigen, die Harmonie mit der Natur schätzen und sind nicht bereit, die Stadt Annehmlichkeiten aufzugeben. In der Anlage können Sie eine breite Palette von erstklassigen Dienstleistungen und Anneh…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Wohnanlage Complex of furnished villas with swimming pool near an international school, Samui, Thailand
Baan Pang Ka, Thailand
von
$274,450
Entdecken Sie die ultimative Mischung aus Luxus, Komfort und Ruhe. Eingebettet in einer malerischen und ruhigen Umgebung bieten die Poolvillen den perfekten Rückzugsort für diejenigen, die einen friedlichen Kurzurlaub oder ein üppiges Urlaubserlebnis suchen. Jede Villa ist mit Ihrem Komfort …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$204,458
Die Residenz verfügt über einen Co-Working-Bereich, einen Konferenzraum und einen Lounge-Bereich, einen Garten, einen Pool, einen Fitnessraum, einen Parkplatz, rund um die Uhr Sicherheit.Lage und Infrastruktur in der Nähe Die Unterkunft befindet sich im Herzen des Viertels Lat Phrao, 300 Met…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Wohnanlage Skypark Elara
Choeng Thale, Thailand
von
$262,925
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 7
Balance mit NaturFrisches und relevantes Projekt im weltberühmten Resort Laguna PhuketDas Projekt befindet sich auf einem Quadratkilometer grünen Hügeln, Wäldern und Seen mit einem privaten Strandclub.Laguna Lakelands ist mehr als ein Ort zum Leben.Die Themengebiete Hillside, Orchard, Forest…
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Wohnanlage High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$225,369
Die Residenz verfügt über einen Kinderspielplatz, einen 40 Meter langen Pool mit einem malerischen Blick, einen Jacuzzi und ein Sonnendeck, einen Kinderpool, einen Wohn- und Co-Working-Bereich, einen Fitnessraum, ein Dampfbad, einen Dachterrassengarten, eine Sicherheit rund um die Uhr, einen…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Choeng Thale, Thailand
von
$139,000
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 7
Fläche 36–270 m²
7 Immobilienobjekte 7
Einführung einer einzigartigen Gemeinschaft, in der ein moderner Lebensstil mit der umliegenden Natur kombiniert wird. Der Wohnkomplex besteht aus Wohnungen, Villen und einem Hotel, das mit Smart Home Features ausgestattet ist, und grüne Energie und ergänzt durch Geschäftsräume, mit Restaura…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
51.0
197,000
Wohnung 2 zimmer
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22M
Wohnung 3 zimmer
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Studio
36.0
139,000
Immobilienagentur
Geo Estate
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Wohnanlage Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$817,181
Dieser neue Komplex besteht nur 6 Häuser, jedes mit 3 Schlafzimmern, 3 Bädern, 2 Parkplätze, Dachgeschossterrasse, Garten, Naturstein-Pool.Traditionell Thai House Architektur hat eine sehr lange solide Geschichte und Kulturerbe. Das Design wurde durch die Weisheit der antiken thailändischen …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Wohnanlage Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$567,389
Die Residenz verfügt über einen Club und einen Pool, ein Fitnesscenter, einen Co-Working-Bereich, einen Kinderspielraum, einen großen Park mit einem See.Lage und Infrastruktur in der Nähe Flughafen - 2,3 kmU-Bahn-Station - 6 kmBahnhof - 950 MeterSchule - 2.6 kmUniversität - 10 kmEinkaufszent…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Wohnanlage New residential complex of villas with swimming pools and sea views, Choeng Mon, Samui, Thailand
Choeng Mon, Thailand
von
$361,086
Premium Villen mit Pools und Meerblick in Choeng Mon.Der Wohnkomplex besteht aus 21 exklusiven Villen. Es gibt Optionen mit 3 und 4 Schlafzimmer. Jede Villa verfügt über einen eigenen Pool, einen Parkplatz und eine Terrasse. Das große Gebiet ermöglicht es Ihnen, Privatsphäre und Ruhe zu geni…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Wohnanlage New complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$1,20M
Wir bieten Villen mit Salzwasserpools, Gärten, Terrassen, Garagen.Große Grundstücke.Abschluss - 4. Quartal 2025.Ausstattung und Ausstattung im Haus "Smart Home" SystemVoll ausgestattete Küche (Kochfeld, Backofen, Kühlschrank)EinbauschränkeKlimaanlageLage und Infrastruktur in der Nähe Phuket …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Wohnanlage New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Thailand
von
$93,745
Bereichern Sie jeden Moment Ihres Lebens mit außergewöhnlichen Annehmlichkeiten, um alle lebendigen Stile zu umfassen, um Ihr Glück und Entspannung in einer Weise, die einzigartig Ihr ist. Die erstklassigen Einrichtungen ermöglichen es Ihnen, Ihre Lebensreise mit lebendiger Energie in jedem …
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Wohnanlage Garrya Residences
Ban Bang Thao, Thailand
von
$994,978
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
Garrya Residences Phuket: Immobilien am Strand in PhuketGarrya Residences Phuket steht stolz als erste und einzige Hotelresidenz in Phukets zentraler Westküste und bietet eine umfassende Auswahl an Wellnesseinrichtungen, die eine Oase für Körper und Seele bieten. Verwöhnen Sie in tropischer …
Verein
Phuket Property Association
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Wohnanlage PRISTINE PARK III
Pattaya, Thailand
von
$59,388
Jahr der Inbetriebnahme 2027
Etagenzahl 8
Investitionsmöglichkeit! Gemütliche Apartments in der malerischen Gegend von Jomtien!Installation!Entfernung zum Strand: 1700 m!Die Wohnungen sind mit Veredelung, Strom, Vollmöbel und Haushaltsgeräte, Klimaanlage, Küchenset, Sanitär gemietet.PRISTINE PARK III bietet die perfekte Kombination …
Immobilienagentur
DDA Real Estate
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Wohnanlage New residential complex with swimming pools, gardens and a co-working area close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Thailand
von
$246,696
Der Clubkomplex der geräumigen Premium-Apartments. Der Wohnkomplex besteht aus drei separaten Gebäuden, die in eine Gemeinschaft integriert sind. Das Projekt umfasst 135 Einheiten mit verschiedenen Layouts, um Ihre Bedürfnisse zu erfüllen: von geräumigen Studios bis zu Wohnungen mit 3 Schlaf…
Immobilienagentur
TRANIO
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Wohnanlage VIP Tropika
Choeng Thale, Thailand
von
$131,686
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2028
Etagenzahl 7
ERGEBNISSEDas Herz der Gegend, bietet eine lange Strecke des Strandes mit Strandclubs, lokalen Restaurants und Wassersport.Ein ruhiger Strand zur Entspannung, nördlich von Bangtao.UWC Thailand Studenten profitieren von unserer Programmierung, geerdet in Achtsamkeit, Outdoor-Experiential-Bild…