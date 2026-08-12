Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Thailand
  3. Wohnimmobilien
  4. Haus
  5. Meerblick

Häuser am Meer in Thailand

;
Phuket
34
Ko Samui
89
Hua Hin
5
Provinz Phuket
2024
Zeig mehr
24 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Sakhu, Thailand
Villa 5 zimmer
Sakhu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 600 m²
Etagenzahl 2
Über das Projekt: Dies ist eine Sammlung von 10 zweistöckigen Villen am westlichen Hang eine…
$2,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 3 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 3 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
🏡 Luxus-Pool Villa in Prestigious Layan Hills Estate – Super Views & Prime LocationEntdecken…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 143 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$341,077
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
International Property AlertsInternational Property Alerts
Reihenhaus 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Reihenhaus 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 337 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Stadthaus in einem Gated Complex mit direktem Zugang zum…
$1,05M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$309,640
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Villa 6 zimmer in Kamala, Thailand
Villa 6 zimmer
Kamala, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 920 m²
Baan Banyan - Luxusvilla mit Panoramablick auf Kap Kamala, Millionaire's MileBaan Banyan ist…
$15,00M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 318 m²
Etagenzahl 3
Diese tropische Villa befindet sich in einem exklusiven Hügelkomplex und bietet seinen Besit…
$701,664
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Reihenhaus in Ban Bang Thao, Thailand
Reihenhaus
Ban Bang Thao, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 262 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$521,830
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Reihenhaus in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$321,300
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 6 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 6 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 7
Fläche 650 m²
Etagenzahl 2
Canopy HillsPrivate Wohnanlage mit 9 Aussicht, geräumige und funktionale Villen, sorgfältig …
$1,57M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Consulting VP Park SRL
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά, Français, Română
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Provinz Phuket, Thailand
Villa 4 zimmer
Provinz Phuket, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Privater Wohnsitz auf einem Hügel in einem exklusiven Projekt mit nur 6 Villen. Dies ist ein…
$1,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
UndersunEstate
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 399 m²
Etagenzahl 2
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$420,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa in Phuket, Thailand
Villa
Phuket, Thailand
Schlafräume 3
Merkmal des Objekts: Luxusvillen, deren Standort es Ihnen ermöglicht, die höchste Rendite fü…
$305,000
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Si Sunthon, Thailand
Villa 6 zimmer
Si Sunthon, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 415 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Si Sunthon, Thalang, Phuket, Thailand
$964,959
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Thalang, Thailand
Villa 4 zimmer
Thalang, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 399 m²
Etagenzahl 1
Welcome to a paradise on earth! Discover our gorgeous villas where the crystal clear sea is …
$461,727
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Atlas property
Sprachen
English, Русский, Українська, עִברִית
Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 354 m²
Etagenzahl 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$3,50M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Choeng Thale, Thailand
Reihenhaus
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$459,393
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 491 m²
Etagenzahl 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$4,20M
Eine Anfrage stellen
Villa in Choeng Thale, Thailand
Villa
Choeng Thale, Thailand
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 431 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$885,540
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Villa 5 zimmer in Kathu, Thailand
Villa 5 zimmer
Kathu, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 406 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – tambon Kathu, Kathu District, Phuket, Thailand
$707,655
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ko Samui, Thailand
Villa 6 zimmer
Ko Samui, Thailand
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 514 m²
Etagenzahl 3
Wohnsiedlung – Koh Samui, Surat Thani, Thailand
$815,206
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Choeng Thale, Thailand
Villa 4 zimmer
Choeng Thale, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 285 m²
Etagenzahl 2
The Banyan Tree Group, globally recognized for its exclusive resorts with unparalleled servi…
$2,50M
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Baan Plai Laem, Thailand
Villa 5 zimmer
Baan Plai Laem, Thailand
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
Diese Traum-Strand-Villa befindet sich direkt am Meer auf dem berühmten Play Laem Beach. Die…
$1,39M
Eine Anfrage stellen
Villa 4 zimmer in Ban Bang Thao, Thailand
Villa 4 zimmer
Ban Bang Thao, Thailand
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 417 m²
Etagenzahl 4
Wohnsiedlung – Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
$2,57M
Eine Anfrage stellen

Eigenschaftstypen in Thailand

villen
reihenhäuser
duplexes

Immobilienangaben in Thailand

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen